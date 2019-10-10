19 ознак того, що вашій психіці потрібна допомога

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Причини більшості психічних проблем, які піддаються лікуванню або контролю, - це несвоєчасне звернення за допомогою та самолікування захворювань.

А також звернення не до того фахівця та відсутність інформації про те, що можна звернутися за допомогою і куди за нею звертатися.

Свій внесок робить стигматизація психічних порушень у суспільстві та відсутність базових знань про психічне здоров'я. Але все ж первинним залишається питання: "Чи потрібно звертатися за професійною допомогою і коли це слід робити?

Не буду заглиблюватись у питання профілактики та концепції психогігієни. Для нашого суспільства це поки ще вищий пілотаж. Поки слід потренуватися на землі.

Життя у нас, наскільки мені відомо, тільки одне і прожити його потрібно максимально якісно (можете прожити його щасливо, якщо вам так більше подобається).

Цей шлях проходить через масу фізичних і ментальних перешкод. В нашій психіці поєднуються душа і розум, і немає нічого ганебного в наших психічних проблемах. Соромно не знати елементарних речей про роботу найважливішого життєвого інструменту Homo Sapiens, соромно про нього не дбати, соромно страждати і змушувати страждати близьких та знайомих.

Нерозумно так піклуватись про ботоксний фасад, але ігнорувати своє психічне здоров'я. Найчастіше ознаки психічних проблем у людини проявляються досить чітко, хоча і не так явно, як у випадках з тілесними захворюваннями.

Тут я свідомо пишу "психічних", не психологічних, екзистенціальних або кармічних. Досить зафарбовувати лампочки і вуалювати проблеми з психікою за допомогою вигаданих "рожевих" понять і термінів.

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Проблеми у людей психічні. Вони найпростіше визначаються, як відсутність психічного здоров'я, яке викликає погіршення якості життя людини. Не всі відхилення від загальноприйнятих ментальних і соціальних норм є симптомами захворювань, але це не означає, що перешкоди психічного характеру можна ігнорувати.

Якість життя обумовлена масою чинників. Багато з них мають прямий стосунок до психічного здоров'я. Людина живе емоційним, фізіологічним і соціальним життям.

Тому одна тільки медитація не допомагає жити щасливо і йога не рятує від життєвих переживань, якщо тільки все життя не залишатися в позі лотоса.

Наша психічна складова занадто складна, динамічна і неоднозначна, щоб тримати її тільки одним способом. У зв'язку з цим слід навчитися розпізнавати і реагувати на ознаки погіршення психічного здоров'я.

Емоційно - когнітивні ознаки

Понижений (пригнічений) або підвищений настрій

Відчуття тривоги і необґрунтована тривожність

Дратівливість або прояви злості до себе або навколишніх людей

Повторювані негативні думки про себе, про навколишніх, про майбутнє

Знижена концентрація і увага

Апатія, неуважність

Фізіологічні ознаки

Безсоння або пересипання

Постійна втома, швидка стомлюваність або зайва активність чи надлишок енергії

Зміна апетиту. Недоїдання чи переїдання

Проблеми з травленням, шлунком, кишківником

Фізичні болі - головні, серцеві, в області попереку, м'язові.

Підвищені або знижені сексуальні потреби

Рухова загальмованість або різке збільшення рухової активності

Соціальні ознаки

Відсутність бажання спілкуватися з людьми, труднощі з функціонуванням в колективі

Надмірна соціальна активність в реальному житті або в соціальних мережах

Труднощі в комунікації з людьми

Зловживання алкоголем, наркотичними речовинами, ліками

Проблеми в навчанні або на роботі при виконанні завдань

Відсутність життєвих інтересів, мотивації.

Окремо ці ознаки можуть характеризувати тимчасові відхилення від норми, але в сукупності вони можуть бути свідченням погіршення психічного здоров'я.

Якщо ці ознаки проявляються більше двох тижнів, то вони повинні розцінюватися як симптоми можливих психічних захворювань.

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Два тижні - це критичний термін, після якого вже не вийде "взяти себе в руки", розслабитися або "забити" на проблеми.

Як і при симптомах інших "несоромних" захворювань слід звернутися до фахівця. Поряд з цими симптомами погіршення психічного здоров'я слід також оцінювати важливі додаткові чинники ризику:

Родинна історія

Генетична схильність

Незбалансований гормональний фон

Стійкість психіки до стресу

Особливості характеру і виховання

Травматичні події в минулому

У разі виявлення у себе ознак погіршення психічного здоров'я, зрозуміло, що слід звертатися за професійною допомогою.

Навіть з метою просто виключити можливі проблеми і звірити свою систему координат з іншими і зовнішнім світом.

Турбота про своє психічне здоров'я - вже не примха для багатих нероб, це життєва необхідність для людини, що живе в сучасному світі.

У цьому процесі дуже важливо не починати занадто мудрувати. Прочитання усіх колись написаних праць про психіку людини не дасть вам можливості адекватно допомогти самим собі.

Можу з усією відповідальністю заявити, що жодна людина не в змозі об'єктивно проаналізувати сама себе і тим паче самостійно діагностувати і лікувати свою психіку.

Відкрию вам таємницю - у психіатрів теж є психіатри, до яких вони іноді ходять.

Якщо ви не можете встати з ліжка, працювати, доглядати за дітьми і думаєте про смерть, насправді вам не принципово, клінічна у вас депресія або "осіння", "синя журба" або тимчасове ослаблення "сили волі".

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У вас страждає якість життя, тому потрібно звернутися до фахівця. Прикрашені діагнози вже будуть на його совісті. Ще більш небезпечним для вашого здоров'я можуть виявитися спроби самолікування.

Навіть найсильніша духом людина не в змозі зусиллям волі підвищити загальний рівень серотоніну або допаміну в організмі. Марс в правильній місячній фазі не контролює рівень кортизолу при стресі. Народна алкогольна терапія не може прибрати причини тривожності.

Надавати допомогу в досягненні психічного здоров'я можуть психіатри, психотерапевти, психологи, соціальні працівники, тренери, консультанти та навіть священики.

З моєї багаторічної практики питання найчастіше зводиться до професіоналізму і навичок фахівця, а не до регалій в його профайлі.

Зрозуміло, що не всі дотримуються лікарського принципу - не нашкодь. Тому прояви можливих ознак слід співвідносити з їхнім впливом на якість життя.

Якщо ви щасливі (задоволені якістю свого життя) і не заважаєте добре жити іншим, то можете мити підлогу по п'ять разів на день. І не слід шукати рішення у відході від древніх архетипів грецького бога Доместосу і уникати протягу шляхом закриття гештальтів. Проблема з вибором фахівця не повинна впливати на ваше рішення звернутися за допомогою. Це ваше право.

Психічне здоров'я - це більше ніж просто відсутність захворювань, це здатність жити повноцінним (з усіх поглядів), якісним життям у згоді з собою і навколишнім світом. Це тимчасове перемир'я дуже нестійке, і при його порушенні завжди слід звертатися за допомогою. Адже якщо воно досягається, то можна навіть доторкнутися до щастя.

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