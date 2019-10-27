Піджин: квазімова, яка нікому не є рідною

Копирайт изображения MOHD RASFAN Getty Images Image caption Дівчинка тримає табличку з написом "родина" мовою кристанг. Ця малайсько-португальська креольська мова виникла кілька століть тому, коли Португалія колонізувала Азію. Зараз ця мова на межі зникнення.

Що стається, якщо людям, які говорять різними мовами, доводиться взаємодіяти?

Ви скажете, що вони навчаться мов одне одного. І будете мати рацію. А якщо їм не треба жити на одній території впродовж довгого часу, а просто перетнутись ненадовго, щоб, скажімо, виконати якусь побутову рутинну операцію - купити щось, продати чи обміняти?

Не будете ж ви вивчати усі десятки тисяч слів і граматичних конструкцій, якщо, за найсприятливіших умов скористаєтесь словами "я дати риба, тобі, ти дати хутро мені".

Безглуздо, авжеж? Людина - істота економна у бажанні занурюватись у нові мовні системи: якщо є змога обійтись звичним мінімумом, то вона таки обійдеться. І так виникає піджин. Не мова, не креольська, а квазімова, яка нікому з мовців не є рідною, але успішно виконує свою головну функцію - допомогти порозумітись.

Як відрізнити піджин від власне мови? Непросто. Вчені десятиліттями вивчають піджини, стабільні піджини і жаргони, щоб зрозуміти чому і, головне, як вони виникають і як виглядає їхній життєвий цикл.

Якщо коротко і сухо, то піджин - це структурно спрощений дериват двох мов, із лексичним запасом півтора-двох тисячі лексичних одиниць, критична маса яких взята з мови-домінанта.

Важливий момент: початково піджин не є рідним для мовця, тобто це не мова, якою розмовляють у природному середовищі - матір до дитини, дитина до інших дітей, сусід до сусіда і т.д. Це мова, яку провокує нагальна потреба короткочасного порозуміння, без подальшого занурення у спілкування та середовище іншого. У піджині мета і призначення мови порозумітися зведена до максимуму.

Копирайт изображения MOHD RASFAN Getty Images Image caption Діти у національних португальських костюмах танцюють у школі у місті Малакка, Малайзія. Тут вивчають креольську мову кристанг.

Порозумітися, отримати бажане (якщо пощастить) і розійтись у свої власні середовища, де говорять природною мовою "матір до дитини". Однак, піджин може стати рідним, як от, наприклад, ток пісін (на основі англійської та меланезійської мов) - мова Нової Гвінеї, яка має офіційний статус і, вочевидь, вже тепер носіїв мови, для яких вона є мовою материнською.

Життєвий цикл піджин - це як голлівудський блокбастер, де є зачин на рівному місці, яскрава кульмінація і неочікувана розв'язка: або всі забудуть, або зніматимуть Піджин-2.

Піджин може померти так само несподівано, як і виник, якщо зникне потреба міняти рибу на хутро, чи зміниться політично-економічна дійсність і якась із мов не посяде місце панівної у цьому часопросторі, тим самим витіснивши квазімову на марґінеси, а потім і зовсім - у забуття.

Піджин може й не померти, а стати мовою, якою спілкуються мільярди людей по всьому світу, яку мільйони вважають рідною, якою пишуть монологи Гамлета і білль про права! Так, я маю на увазі англійську! В середині сімдесятих років лінгвісти Мейлі та Баролдт висунули гіпотезу буцімто англійська - це піджин старофранцузької, давньоскандинавської та англосаксонської.

Ясна річ, баталії точаться й понині і одностайних висновків чекати годі, хоч і в поважному товаристві лінгвістів краще цієї теми не торкатися.

Більшість піджинів, які коли-небудь існували, мають європейську мову-домінанта: англійську, французьку, іспанську та португальську, що, власне, зовсім й не дивно, якщо подивитися на колонізаторське минуле цих країн.

Копирайт изображения Kaveh Kazemi Getty Images Image caption Напис у колумбійському селищі Сан-Базилио-Де-Паленке. Це креольска мова, яка утворилась на основі іспанської.

Спілкування з людьми, з якими не хочеш зростатися мовно і культурно, але з якими доводиться розв'язувати насущні питання (а колонізаторам щодня доводилося вирішувати ці буденні справи розподілу обов'язків і доручень), сприяло виникненню мов-комунікаторів.

Тому ми маємо десятки англо-піджинів, як от китайську піджин англійську (з якої, до речі, і походить загальна назва квазімов: китайоанглійською вимова іменника business звучала як піджін, тож голуби тут ні до чого), бічламар (мови Океанії та англійська) та безліч інших.

Піджин - не завжди гра в одні ворота, де мова-домінант є основою, з невеликим вкрапленнями мови-субстрата. Піджини, дуже рідко, але бувають рівноправними і це переважно стосується тих, які мали економічні передумови виникнення - торгові мови, як їх класифікують лінгвісти.

До таких, наприклад, належить руссенорська мова, яка виникла у помежів'ї Росії та Норвегії. Олаф Броф, норвезький лінгвіст, вивчав цю мову і специфіку її морфології. Сотня слів на позначення видів риби і відсутність розрізнення часових форм дієслова, які в однаковій мірі взяті з обох мов - ось такий піджин на рівних умовах. На жаль, він проіснував дуже недовго і зараз залишився лише у нотатках Олафа Брофа.

Чи має українська піджини?

Ні. Але ми маємо суржик і діаспорську українську, але про це наступного разу!

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!