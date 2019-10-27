Піджин: квазімова, яка нікому не є рідною
Що стається, якщо людям, які говорять різними мовами, доводиться взаємодіяти?
Ви скажете, що вони навчаться мов одне одного. І будете мати рацію. А якщо їм не треба жити на одній території впродовж довгого часу, а просто перетнутись ненадовго, щоб, скажімо, виконати якусь побутову рутинну операцію - купити щось, продати чи обміняти?
Не будете ж ви вивчати усі десятки тисяч слів і граматичних конструкцій, якщо, за найсприятливіших умов скористаєтесь словами "я дати риба, тобі, ти дати хутро мені".
Безглуздо, авжеж? Людина - істота економна у бажанні занурюватись у нові мовні системи: якщо є змога обійтись звичним мінімумом, то вона таки обійдеться. І так виникає піджин. Не мова, не креольська, а квазімова, яка нікому з мовців не є рідною, але успішно виконує свою головну функцію - допомогти порозумітись.
Як відрізнити піджин від власне мови? Непросто. Вчені десятиліттями вивчають піджини, стабільні піджини і жаргони, щоб зрозуміти чому і, головне, як вони виникають і як виглядає їхній життєвий цикл.
Якщо коротко і сухо, то піджин - це структурно спрощений дериват двох мов, із лексичним запасом півтора-двох тисячі лексичних одиниць, критична маса яких взята з мови-домінанта.
Важливий момент: початково піджин не є рідним для мовця, тобто це не мова, якою розмовляють у природному середовищі - матір до дитини, дитина до інших дітей, сусід до сусіда і т.д. Це мова, яку провокує нагальна потреба короткочасного порозуміння, без подальшого занурення у спілкування та середовище іншого. У піджині мета і призначення мови порозумітися зведена до максимуму.
Порозумітися, отримати бажане (якщо пощастить) і розійтись у свої власні середовища, де говорять природною мовою "матір до дитини". Однак, піджин може стати рідним, як от, наприклад, ток пісін (на основі англійської та меланезійської мов) - мова Нової Гвінеї, яка має офіційний статус і, вочевидь, вже тепер носіїв мови, для яких вона є мовою материнською.
Життєвий цикл піджин - це як голлівудський блокбастер, де є зачин на рівному місці, яскрава кульмінація і неочікувана розв'язка: або всі забудуть, або зніматимуть Піджин-2.
Піджин може померти так само несподівано, як і виник, якщо зникне потреба міняти рибу на хутро, чи зміниться політично-економічна дійсність і якась із мов не посяде місце панівної у цьому часопросторі, тим самим витіснивши квазімову на марґінеси, а потім і зовсім - у забуття.
Піджин може й не померти, а стати мовою, якою спілкуються мільярди людей по всьому світу, яку мільйони вважають рідною, якою пишуть монологи Гамлета і білль про права! Так, я маю на увазі англійську! В середині сімдесятих років лінгвісти Мейлі та Баролдт висунули гіпотезу буцімто англійська - це піджин старофранцузької, давньоскандинавської та англосаксонської.
Ясна річ, баталії точаться й понині і одностайних висновків чекати годі, хоч і в поважному товаристві лінгвістів краще цієї теми не торкатися.
Більшість піджинів, які коли-небудь існували, мають європейську мову-домінанта: англійську, французьку, іспанську та португальську, що, власне, зовсім й не дивно, якщо подивитися на колонізаторське минуле цих країн.
Спілкування з людьми, з якими не хочеш зростатися мовно і культурно, але з якими доводиться розв'язувати насущні питання (а колонізаторам щодня доводилося вирішувати ці буденні справи розподілу обов'язків і доручень), сприяло виникненню мов-комунікаторів.
Тому ми маємо десятки англо-піджинів, як от китайську піджин англійську (з якої, до речі, і походить загальна назва квазімов: китайоанглійською вимова іменника business звучала як піджін, тож голуби тут ні до чого), бічламар (мови Океанії та англійська) та безліч інших.
Піджин - не завжди гра в одні ворота, де мова-домінант є основою, з невеликим вкрапленнями мови-субстрата. Піджини, дуже рідко, але бувають рівноправними і це переважно стосується тих, які мали економічні передумови виникнення - торгові мови, як їх класифікують лінгвісти.
До таких, наприклад, належить руссенорська мова, яка виникла у помежів'ї Росії та Норвегії. Олаф Броф, норвезький лінгвіст, вивчав цю мову і специфіку її морфології. Сотня слів на позначення видів риби і відсутність розрізнення часових форм дієслова, які в однаковій мірі взяті з обох мов - ось такий піджин на рівних умовах. На жаль, він проіснував дуже недовго і зараз залишився лише у нотатках Олафа Брофа.
Чи має українська піджини?
Ні. Але ми маємо суржик і діаспорську українську, але про це наступного разу!
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