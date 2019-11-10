Як в Луганську штрафують за прогулянки увечері - блог

Копирайт изображения Яна Вікторова

Знайомий просить позичити йому грошей - близько 780 грн (але в російських рублях, це - 2 000). Він сором'язливо каже, що конче потрібно заплатити штраф, інакше завтра до цієї суми додасться ще одна - близько 400 грн комісії, теж у рублях.

Бачачи моє здивування, пояснює, що їх з подругою затримали вночі, коли вони поверталися з гостей. Ситуація комічна - прийшли в гості, випили. Господар будинку ближче до півночі почав виштовхувати всіх гостей по домівках, втомився, мовляв. А година пізня, комендантська.

Ця пара жила на відстані 10 хвилин від гостей, але попалася відразу ж - під найближчим відділенням "міліції". Обидва були напідпитку. В результаті всю ніч вони провели в найближчому відділенні "міліції", даючи свідчення: куди йшли, навіщо і чому так пізно. Крім цього їх відвезли на наркологічну експертизу - це обов'язкова складова процедури затримання, хоча вони і були пішки.

Знайомий, розповідаючи цю історію, ніяковіє: так по-дурному вийшло! І разом з тим радіє, що у них були з собою паспорти, інакше штраф би був понад 1,5 тисячі грн. (4000 рублів) з кожного, а з урахуванням наявності паспортів, вийшло дешевше - майже 780 грн з кожного.

Першу частину суми він сплатив, але на цьому сімейний бюджет вичерпався, ось і бігає мій знайомий та позичає по місту. У відповідь вислуховує суміш жартів і співчуття про те, що його сім'я як ніхто працює на поповнення бюджету "республіки".

До речі, отримати штраф можна не тільки за перебування на вулиці в комендантську годину. Багатьох затримують по лінії комендатури - втеча зі зброєю з місця служби, розпивання алкоголю у військовій формі тощо.

Копирайт изображения Яна Вікторова

З цивільних, хто пройшов катівні комендатур (найчастіше це були підвали з броньованими дверима), були такі, кого затримували на лінії розмежування як диверсантів без доказів шпигунської діяльності. Зазвичай затримання для з'ясування обставин тривало до пів року, а затриманого експлуатували на "чорній роботі" на кухні або для риття траншей.

Курять і палять

Найпоширеніший штраф - за куріння в недозволеному місці. Наприклад, поряд із зупинкою міського транспорту. Тобто там, де немає спеціальних урн і вказівників. Саме за куріння штрафують найчастіше - на ті самі 780 грн.

А щоб цей факт можна було довести (адже кожен порушник щосили пручається, доводячи невинуватість), дільничний в штатському спочатку фотографує його, а після вже підходить, маючи на руках всі докази. Менше при цьому курити не стали. Штрафи лише загострюють ненависть до системи, у порушника на якийсь час з'являється відчуття страху.

Другий за частотою оплати штраф і теж у 780 грн - за багаття на вулиці. Стаття зрозуміла тим, хто живе в квартирах, але найбільш ненависна жителям приватних будинків. Адже на будь-який дим, який до речі видно здалеку, може приїхати команда "пожежних" та екологів і виписати штраф тим, хто підпалив листя або суху траву.

Штрафи за багаття ввели кілька років тому, їх виписують на той будинок, біля якого горіло. Здати можуть і самі сусіди, якщо їм заважають запах диму або самі палії. Гірше штрафу - ролик на місцевому телебаченні, де журналіст показово запитує у невдалого палія про його мотиви, а винний театрально кається, дякує за "науку" і радісно приймає квитанцію з виписаним штрафом.

На нашій вулиці багаття горять всю осінь. Всі знають про покарання, але все одно палять, сподіваючись, що пронесе.

Скільки у Луганську коштують українські документи?

Одна з найбільших проблем останнього часу - кримінальні переслідування за підроблені документи. Сприяє цьому війна, система і ще сотня інших факторів. Наприклад, потрібні нормальні водійські права. Тобто українські. Але виїхати з "республіки" з якихось причин не можна - не дозволяє біографія, немає часу або бажання.

Для розв'язання проблеми є безліч доброзичливців, хто за суму в майже 2 тисячі гривень і більше видасть українські права без виїзду на контрольовану Україною територію. Далі - як пощастить. Даїшник може абсолютно легко перевірити, чи залишала людина межі "республіки" саме в дату видачі посвідчення водія. І якщо ні, то буде кримінальна стаття за підробку документів, довгий судовий процес та вилучення прав.

Це стосується й інших документів - вклеювання фото в український паспорт, отримання довіреності, свідоцтва про народження. Дуже часто клієнти цих контор попадаються, оскільки вірять, що заплатять гроші і отримають справжній документ.

Моя приятелька отримала статтю за те, що їй за її ж гроші видали нібито українське водійське посвідчення. Але насправді воно було надруковане на найближчому принтері, в чому вона переконалася вже під час допитів.

Копирайт изображения Яна Вікторова

До речі, той, хто брав у неї гроші, не ховався - він охоче відповідав на запитання слідчого телефоном. Він не вмовляв нікого з ним зв'язуватися і звідки він знає, чи це його клієнт. Права, звичайно, вилучили, кримінальна стаття за підробку документів залишилася.

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