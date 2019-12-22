Автори фантастичних фільмів запланували на 2020 рік низку визначних і вирішальних подій. Освоєння космосу, прорив у робототехніці і, звичайно, апокаліпсис.

Прогнози різняться лише у дрібницях - буде освоєний Марс чи Венера. Роботи боротимуться за порятунок людства чи знищать його. Кінець світу настане через глобальне потепління чи через напад інопланетян.

Але фантасти одностайні у тому, що у 2020 році станеться щось по-справжньому епічне. Ну, себто, достатнє для сюжету фільму.

"Подорож на доісторичну планету", 1965, США-СРСР

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У 1961 році у Радянському союзі зняли науково-фантастичний фільм "Планета штормів". Американський продюсер Роджер Корман, який спеціалізувався на дешевих жанрових стрічках, купив фільм для показу в США. Його перемонтували, переозвучили і перейменували у "Подорож на доісторичну планету".

І, що найважливіше, дію перенесли з абстрактного майбутнього на визначений 2020 рік.

Місяць - колонізований і люди продовжують розширювати космічні кордони. Експедиція вирушає на Венеру.

На літаючому автомобілі та у компанії робота науковці досліджують поверхню незвіданої планети. Зустрічаються з рослинами-монстрами, гігантськими ящірками, птеродактилем і знаходять свідчення присутності розумних істот.

У 1968 році фільм ще раз перероблять: тему інтелектуальних істот на Венері розширять, додавши кілька сцен з місцевими жителями - напівоголеними амазонками -венерянками, які читають думки і володіють телекінезом.

"Морлаб 2020", 1972, США

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Анімаційний серіал про підводну дослідницьку станцію, де живе і працює "250 чоловіків, жінок і дітей, і кожен з них - науковий першопроходець".

Щосерії героям загрожують незвідані небезпеки морських глибин і людських дурощів. Землетруси, загублені рибальські сіті, браконьєри і незаконні видобувачі корисних копалин.

Часом глядач чує мораль з майбутнього 2020 року: "Природа може багато чому нас навчити", "добре, що ми вже не захоронюємо ядерні відходи у морі" та подібне.

Окрім того, серіал щосили ділиться знаннями про природу і морські глибини. Глядачі можуть дізнатися з розмов героїв, що таке декомпресія, про роль планктону у морському житті та про те, що дівчата дихають менше і кисень в їхньому організмі засвоюється краще, ніж у хлопчиків.

"2020: Техаські гладіатори", 1982, Італія

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Йдеться про суспільство, яке повернулося до первісного устрою. Частина людей намагається зберегти залишки цивілізації, інші - будують новий тоталітарний режим під керівництвом лідера, який своїм виглядом і промовами наслідує нацистів.

Фільм є одним з десятків послідовників успішного австралійського бойовика "Шалений Макс". Пустелі, банди на мотоциклах, протистояння нових варварів і останніх носіїв гуманістичних цінностей.

З нових технологій у фільмові лише кілька примірників зброї та щити, які захищають від куль, але не від стріл індіанців, які вирішили допомогти скинути нового диктатора.

Якщо ж вам більше до вподоби не пустельні пейзажі, а прохолодний клімат, не втрачайте надії! "День, коли Земля замерзла" (2010) обіцяє, що у 2020 році глобальне потепління призведе до того, що почнеться новий Льодовиковий період.

"Яструби Землі", 1983-1986, Велика Британія

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До 2020 року автори анімаційного серіалу прогнозують технічний розвиток рівня "Зоряних воєн". Серіал повен спільностей зі всесвітом, створеним Джорджем Лукасом. Міжпланетне протистояння, роботи з характером, бої космічних винищувачів.

Не встигли люди облаштувати геологічну базу на Марсі, як її знищили невідомі й почали наступ на Землю. Нападниками виявляються потворні андроїди, яких колись створили на Марсі. Та андроїди стали занадто розумними і знищили творців, а тепер збираються поневолити Землю. Протистояння затягнеться на три сезони серіалу.

Значно успішнішими у знищенні людства до 2020 року будуть роботи, створені у фільмові "Сингулярність" (2017). Автори підуть перевіреним шляхом "Термінатора". Штучний інтелект, щойно отримує контроль над озброєнням, вирішує, що найкраще для планети Земля - знищити людей. І обертає всю зброю проти них.

"Реальна сталь", 2011, США

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Засвоївши помилки попередників, автори вирішили не наділяти роботів власними думками і залишити їх під повним контролем людей. Ті, у свою чергу, нічого кращого не вигадали, як відправити роботів на ринг знищувати один одного.

До 2020 року сформувалася ціла індустрія розваг з боями роботів, з великими чемпіонатами і підпільними змаганнями.

Та насправді це історія про батька й сина, яких об'єднав інтерес до роботів. І вони намагаються вибратися кожен зі своєї кризи і порозумітися. Історії про роботів - це історії, у першу чергу, про людей.

"Тихоокеанський рубіж", 2013, США

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"Я дивився на небо, але небезпека прийшла з іншого боку - з морських глибин" - великі монстри, у кращих традиціях "Ґодзілли", почали виходити з моря і руйнувати міста.

Як і у випадку з "Реальною сталлю", люди створили керованих роботів, лише значно більших розмірів, аби на рівних протистояти монстрам з іншого виміру у кулачному бою.

До 2020 року, на сьомий рік війни, ситуація стала рутинною. Люди якось звиклися з таким невтішним сусідством, налагодили випуск ляльок монстрів та роботів, аби діти могли гратися у те, що побачили у випусках новин. Саме час для вирішального бою.

"2020. Безлюдна країна", 2018, Україна

Image caption Журналіст Андрій Куликов зіграв у фільмі роль президента України Тараса Войтенка

Британський серіал "Роки й роки" (2019) прогнозував на найближче майбутнє збільшення мігрантів з України. Автори українського фільму вирішили зайти ще далі, довівши ідею до абсурду.

З відкриттям кордонів, не лише західних, а й східних, з України виїхало практично все населення. Лишилося близько десяти людей, кожен зі своєю, часом своєрідною, мотивацією.

Юна модель Тоня залишилася, аби представляти Україну на "Міс Світу", куди її взяли за відсутності конкуренції.

Інженер Віктор з Одеси планує заселити Україну роботами, на створення яких надихається "Зоряними війнами".

Бізнесмен-аферист ставить скрізь таблички зі своїм прізвищем, вважаючи, що цим фіксує своє право власності. Мріє об'їхати всю Україну, скрізь залишити свої таблички і стати найбільшим землевласником у світі.

Бухгалтер Олена перебирається з міста у місто і робить опис всього майна, бо "як же без папірців і обліку!".

Найпрогресивнішими виглядає молоде подружжя ІТ-спеціаліста Олега і блогерки Олени. Вони ще до відкриття кордонів вдосталь подорожували світом, а тепер живуть в безлюдній Україні, бо їм це подобається, можна займатися сексом на центральній площі міста і все літо ходити голяка.

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