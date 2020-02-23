"Я живу у сотнях чатів. Іноді це завдає страждань"

Копирайт изображения Андрій Удовиченко

Я - юрист, і величезна частина мого життя — це різноманітні чати. У них може вирішуватися все що завгодно — від того, куди ми йдемо пити вино, до кейсів на сотні тисяч доларів. А мій телефон завжди у режимі "не турбувати".

Чому

Я працюю у власній юридичній компанії. Ми постійно щось погоджуємо віддалено, тому в мене багато чатів. У мене дуже багато чатів. І дуже багато застосунків для чатів. Я розбираюся в них усіх.

Наприклад, з одним із моїх партнерів у компанії 136 спільних чатів.

Ми робимо чати фактично під усе. За день можуть з'являтися нові по декілька штук з різними темами: "новий клієнт", "новий проєкт у нового клієнта", "новий проєкт без клієнта", тощо.

Здебільшого я використовую Telegram, там маю десь 610 особистих та робочих чатів. Також використовую Facebook Messenger, Facebook Workplace, Slack, What's app, Wechat, Instagram, Hangouts chat, Microsoft teams, Tinder (ділові розмови там теж бувають!).

І, звичайно ж, Skype та Viber. Останній — це страждання і біль. Чому - про це згодом.

Як починається мій звичайний день

Прокидаюсь і відкриваю чати. Зазвичай там мене чекає вже купа повідомлень. Намагаюсь зрозуміти, що терміново, і розставити пріоритети, кому і коли відповісти. У чатах люди бачать, чи прочитав ти повідомлення, чи ні. Тому я користуюся передпереглядом - щоб приблизно зрозуміти, що від мене потрібно.

Я не відкриваю повідомлення, поки не зможу взяти в роботу, або зорієнтувати людину, коли зможу.

Відповідаю дуже швидко - щоб нічого червоного не мерехтіло перед очима. У моїх знайомих є по 800 непрочитаних повідомлень в якихось каналах. Коли я таке бачу, мені стає боляче.

Скільки часу в день витрачаю на комунікацію у чатах? Якщо розділяти на формати роботи: третина в день йде на таке листування, третина саме на юридичну роботу і третина на зустрічі офлайн та живе спілкування.

Що робити, щоб не відволікатись на чати під час роботи?

У мене телефон завжди перебуває в режимі "не турбувати". Тобто навіть коли мені пишуть, немає ніяких звуків, вібрацій.

На ноутбуці я виходжу з усіх чатів, щоб повідомлення не мерехтіли перед очима та не відволікали від документа. Адже якщо вони відкриті, нове повідомлення змушує перемикатися на нього й відволікаєшся.

Чи псують чати життя?

У наш час нове завдання по роботі може прилетіти о 23:00 і часто клієнти очікують оперативної реакції. Тому про графік з 9:00 до 18:00 можна забути.

Але у порівнянні з нескінченними дзвінками, чати однозначно покращують життя юриста. Раніше це був потік дзвінків і зустрічей, і листування в пошті.

Дзвінки — це жахливо, якщо вони непередбачені і не заплановані. Вони можуть застати в дорозі або на вулиці. Або ти не готовий розмовляти з людиною, бо не маєш, наприклад, нотаток під рукою з того питання, але маєш вислухати людину і занотувати суть розмови.

А листування в чатах — це тобі і план розмови, і можливість підготуватися з кожного питання, щоб спілкування було максимально конструктивним.

Не всі вміють користуватись чатами

Чати, як і будь-яка форма комунікації, поступово напрацьовує свій етикет: як саме слід писати, тон комунікації, кількість повідомлення, в який час, тощо. Усе відбувається так само, як і в живому спілкуванні, і впливає на те, як тебе будуть сприймати.

Є такі "страшні люди", які пишуть по 20 коротких повідомлень, одне за одним. В голові людини, що їх отримує, це асоціюється з наполегливими дзвінками у двері: коли, наприклад, ти хочеш спати, а тут тобі дзвонять десятки разів поспіль.

Схожа історія — коли у нас у команді в когось не зам'ючені чати, і їм приходять ось такого плану повідомлення. Це - наче бомби вибухають навколо тебе.

Аудіоповідомлення — така ж неприємна річ, як і дзвінки. Мені потрібно знайти місце, де його прослухати, періодично воно переривається. Слухаєш спочатку одне, потім інше, третє і так далі. Потім важливо зрозуміти, яке з них перше і знайти головну для себе інформацію. Вигадати, куди її записати.

Якщо ви їх використовуєте, то хоча б пишіть коротко, про що потрібно проговорити і потім вже надсилайте аудіозапис. Тоді хоч якось можна буде знайти ці матеріали, якщо потрібно буде згадати історію спілкування.

Особисті чати

Копирайт изображения Getty Images

Я знаю, що у людей з дітьми є чати садку чи школи. Зазвичай це якась "інформаційна каша" у Viber, від чого люди сильно страждають.

У мене немає дітей, тому і таких чатів немає.

Серед моїх особистих чатів — це пряма переписка про походи у кіно, наприклад, планування зустрічі з друзями, однокласниками, тощо.

У Харкові в моєму будинку є ОСББ та їхній чатик у Viber. І це - просто пекло.

Раніше я дуже сильно "залипав" у чатах.

Тепер же, коли планую живе спілкування з людиною не по роботі, перебуваю виключно в цьому моменті. Не відволікаюсь на телефон — не перевіряю повідомлення, не відповідаю на дзвінки.

Чи є "ломка" за чатами

Копирайт изображения Getty Images

У мене не буває відпустки у класичному розумінні цього слова. Навіть якщо я кудись їду, я все одно на зв'язку кожного дня. Просто в "лайтовому" режимі, бо не завжди можу відповісти протягом години.

Це стосується і вихідних. Я переписуюсь із клієнтами, тільки трішки менше, бо від них менше запитів у цей час. Тому ломки за чатами у мене немає, бо я все одно онлайн.

Загалом, я люблю чати. Трохи страждаю від них, тому що їх дуже багато і стає тільки більше.

Але я їх люблю більше за несподівані дзвінки та кількагодинні зустрічі без плану.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!