"Від відчаю до гніву. Що я побачила в Нових Санжарах"
Напередодні ми працювали у Нових Санжарах.
Впродовж останніх двох років мені як журналісту довелося об'їхати всю країну: від найбільш віддалених сіл Одещини, куди навіть дороги досі не провели, - до Ічні, що була у вогні від шалених вибухів військового складу.
Здавалося, що вже нічого в цій країні не може мене вразити, здивувати чи навіть шокувати.
Нові Санжари таки вразили й шокували. Їм це вдалося.
Але насправді дикий протест цих людей - це спроба каналізувати, виплеснути назовні свій відчай та зневіру. Донести й привернути увагу до них, хоч і невміло.
Це такий собі коронавірусний "брекзит" по-санжарськи. Люди побачили потужну нагоду перетворити свій хронічний тихий відчай на дикий гнів і ненависть.
Ось фрагменти діалогів із виру новосанжарського бунту, які не мають шансів потрапити в короткі телесюжети про гнів, невігластво і ненависть у Нових Санжарах.
"Як викликати швидку - то не приїде, як викликати поліцейських - то просять 200 грн за виклик. А це, дивіться, скільки їх понаїхало одразу!"
"Це ж якщо захворію, то страшно з моєю пенсією!"
"Аваков пресконференції дає - хай вийде краще сюди до людей!"
"Знайомі живуть поруч із санаторієм, то взяли своє дитя й поїхали геть".
"Вони (влада. - Ред.) кажуть, що сток каналізації із санаторію буде окремий. Та ми знаємо, куди воно все потече, можемо показати".
"Тепер у цей санаторій ніхто не поїде. Кришка йому".
Про що це все? Люди звикли виживати й нікому не довіряти.
Вони розуміють, що ані міністри Аваков та Скалецька, ані президент Зеленський, так само як і жоден обласний начальник, не знають кожен вхід і вихід з місцевого санаторію, яке там скло у вікнах і яка відстань між спальним корпусом та їдальнею.
А місцеві все знають: хто, де, як, що саме крав, працюючи в тому санаторії. І на чому там зекономили за чужий рахунок. І з якого боку там паркану немає.
І це знання для них - переконливіше й надійніше за всі брифінги всіх міністрів разом узяті, за всі пояснення журналістів про коронавірус.
Там, де немає довіри, панують страх і паніка. Сила соціального страху й паніки в тому, що вони дуже швидко підсилюються й наростають, коли накладаються один на одного сотні персональних страхів.
Це все, справді, видавалося бездонним розчаруванням, ганьбою без кінця та краю.
У цій історії на передовій знову опинився голова МВС Аваков: ішлося по санаторій саме його відомства.
Його нацгвардійці ювелірно й легко відтіснили кілька сотень місцевих жінок, які здебільшого казали, що бояться за дітей, та чоловіків, які часто-густо були на добрячому підпитку.
Можливо, в МВС не знайшлося підходящого санаторію далеко за межами населеного пункту. Але, можливо, помилкою було привезти евакуйованих людей у заклад, розташований у межах міста?
Судячи з того, як пан міністр назвав місцевих протестувальників "скотом", помилок визнавати ніхто не збирається. До певної міри, ця ганьба стала наслідком невміння прорахувати наслідки й нерозуміння психології власного народу владою.
У Володимира Зеленського була унікальна нагода подивитися в очі представникам вагомої частини своїх виборців.
Тут на виборах його підтримали 85% людей. Довіру цих людей він втратив моментально.
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