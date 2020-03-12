Блог Пономарева: слово "панство" - це тільки про чоловіків?

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Максим Сорочан запитує, яке зі звертань панство, панове стосується чоловічої частини аудиторії, а яке - змішаної. Чи нормативне звертання до жінок і чоловіків пані й панове?

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Звертання панство, пані й панове стосується змішаної авдиторії, панове - лише чоловічої.

Читач Леонід повідомляє. Останнім часом дуже модним стало слово локація, яким називають місце розташування. Чим можна його замінити?

Не дуже обізнані з українською мовою працівники засобів масової інформації надуживають цим словом. Замість нього потрібно вживати місце, місцина.

Олександр Червіовський пише: "Яка ввічлива форма звертання племінників до свого дядька, - дядя чи все-таки дядько, що, на мою думку, звучить трохи відчужено в родинних стосунках?"

Звертатися потрібно дядьку, пестливіше - дядечку. Леся Українка зверталася до Михайла Драгоманова: "Любий дядьку".

Ганна Шовкова хоче знати, як правильно описувати аркуші документа: зворотна і лицьова сторона аркуша чи зворотний і лицьовий бік аркуша.

Правильно зворотний або лицьовий бік аркуша.

Петро Жижиян цікавиться, як писати слово мережа, коли йдеться про Інтернет, - з великої чи малої літери.

З великої.

Читач Дмитро запитує про переклад технічних термінів: граммаж, сальник, расширительный бачок, помол.

Граммаж - грамаж.

Сальник - сальник.

Расширительный бачок - розширювальний бачок.

Помол - помел (дія), мливо (якість).

Читачка Олена Рягузова (імени Альона в українському ономастиконі немає) хоче знати, чи треба використовувати лапки при написанні назви ЗМІ у формі абревіятур, наприклад, УНН, УНІАН і подібне.

Тут використовувати лапки не потрібно.

Далі читачка пише: "У Правописі є таке правило: "Сполучник і в звукових абревіятурах у складноскорочених словах передаємо малою літерою: "КіЖ" - "Культура і життя", "СіЧ" - "Слово і час", тобто з написанням лапок", проте при пошуку в Інтернеті можна знайти правила, що при написанні абревіятур лапки не зберігаються".

Тут краще дотримуватися рекомендацій Правопису.

Олена Шовкова цікавиться, як правильно писати вислів Фундація жінок (-) пасічниць - через дефіс чи без нього.

Через дефіс.

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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший чи варіянт - це не помилки.