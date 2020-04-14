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Вихід з карантину для Данії буде повільним і економічно болючим. За інформацією видання finans.dk, через коронакризу безробітними вже стали майже 45 000 людей, і ніхто не береться прогнозувати остаточні збитки королівства і дати повернення до звичного життя.

Попри критичну для економіки ситуацію, понад 86,3% данців підтримують дії уряду, який закрив державу на жорсткий карантин у середині березня. Такі дані наводить аналітичний центр Voxmeter.

А який план поступового виходу з карантину озвучила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен і як до нього ставляться данці?

Діти - першими на вихід

Першими з ізоляції вийдуть діти до 11 років.

З 15 квітня запрацюють ясла, дитсадки та початкові школи.

Поки що відвідування навчальних закладів буде за бажанням, а тим, в кого є симптоми застуди, треба залишатися вдома. Учні повинні бути більше на вулиці, мити частіше руки, а приміщення будуть ретельніше дезінфікувати.

А от вимога "тримати дистанцію", особливо в дитсадках, звучить дивно.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен каже, що вихід з карантину буде поступовим

Не всі батьки радіють таким послабленням карантину.

Дехто вважає неприйнятними подібні "експерименти на дітях", хоча вони й не входять до групи ризику.

Злата Байрачна ще на початку весни проводила екскурсії в Копенгагені. Її чотирирічна донька Мона ходила в садочок. З 11 березня почався карантин.

Логіку уряду Злата розуміє, за статистикою, діти переносять коронавірус майже безсимптомно.

Та й без працюючих садків і шкіл неможливо повернути людей на роботу. Проте доньку вона "притримає" поки що вдома.

"Ми з чоловіком вирішили, що Мона залишиться з нами до 10 травня. Намагаємось не панікувати та вивчати інформацію... Поки що ми ні в чому не впевнені", - розповіла Злата.

Щодо туристичного бізнесу, в якому вона працювала гідом, то там зараз - колапс. Всі екскурсії скасовано до липня. Авіакомпанії не виконують рейси, тож туристи навряд чи заполонять вулички Копенгагена цього літа.

Малий бізнес на низькому старті

Уряд пообіцяв допомогти малому бізнесу частковими виплатами зарплат працівникам, скасувати податки і покрити оренду до 10 червня.

Криза особливо болюче вдарила по ресторанному бізнесу, хто зміг - перейшов на формат "з собою" чи продаж сертифікатів на відвідування у майбутньому.

Ульрик Єнсен тримає ресторан у містечку Хольбек. Із середини березня заклад закрився і готує страви для клієнтів лише "на виніс".

І хоча власник отримає допомогу від держави, проте це займе час, а врятує бізнес лише повноцінна робота: "Дуже сподіваюсь, що ми знову відкриємось у середині травня. Думаю, залишаться обмеження щодо кількості відвідувачів та безпечної відстані між столиками, і ми до цього готові. До того ж, у ресторані є тераса на свіжому повітрі".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Першими до школи підуть наймолодші

Чекають на пом'якшення карантину й інші бізнеси: нічні клуби, торгові центри, театри, басейни, тату й масажні салони, солярії, спортзали, перукарі... Поки що вони не можуть надавати послуги щонайменше до 10 травня.

Сімоне Камерон - власниця перукарні в Копенгагені, її прогноз - червень.

"Карантин, звісно, вплинув на мій бізнес, хоча уряд мені пообіцяв покрити оренду. Але ми досі не знаємо, як боротися з коронавірусом. Не виключено, що я його рано чи пізно підхоплю, бо працюю з клієнтами "зблизька". І тоді знову доведеться зачинитися на 2-3 тижні. Тож моя перукарня може й не вижити...", - бідкається Сімоне.

Кордони на замку до 10 травня

Офіційної дати відкриття кордонів поки що нема. Уряд обережно натякнув на 10 травня, хоча данцям не рекомендують планувати подорожі. У травні також можливі послаблення для бізнесу, скасування заборони на збори понад десяти людей.

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Чого точно не буде в Данії цього літа - ярмарків та музичних фестивалів. Вперше в історії скасовано найбільший з них у Північній Європі - Roskilde festival, який мав бути ювілейним, 50-м. Також скасовано Copenhagen Jazz Festival, Northside, Smukfest, Tinderbox, Distortion та ін.

Метте Фредеріксен порівняла вихід із карантину з рухами канатохідця: "Якщо ми стоятимемо на одному місці задовго, то можемо впасти, але якщо будемо рухатися зашвидко, то також є ризик, що щось піде не так. Тому вимушені робити один обережний крок за іншим".

Станом на 13 квітня кількість смертей від коронавірусу в Данії становить 285 людей, 388 пацієнтів - в реанімації, а всього підтверджених випадків зараження 6318.

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