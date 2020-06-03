Блог Пономарева: що роблять із посадою - обіймають чи обнімають?
Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.
Ірина Глива має запитання щодо слова обнімати. Чи можна використовувати його в українській мові, коли йдеться про обійми? У словниках є обидва слова.
А ще - як правильно: займати посаду, посідати посаду чи обіймати посаду?
Відповідь - за всіма лексикографічними джерелами потрібно віддавати перевагу слову обіймати, а не обнімати. Посаду можна займати й обіймати.
Варто уникати кореневої тавтології у вислові посідати посаду, хоч в инших випадках слово посідати доречне (наприклад, посісти перше місце в змаганні).
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Наталю Міштурак цікавить переклад низки російських слів. Подаю їх нижче:
Косноязычно - недорікувато.
Чревовіщатель - черевомовець.
Чревоугодие - обжерство, ненажерливість.
Євген Голованьов пише: Ви неодноразово вказували на погану мову наших журналістів та ведучих теле- й радіопрограм, але хура й досі там. Чи не варто було б організувати колективні листи за підписами філологів та небайдужих громадян? Може, це вплине хоч якось? Я теж намагався писати на електронні адреси про поширені помилки, але журналісти мабуть не вважають за потрібне звертати увагу на такі "дрібниці", а як же деруть вухо оті випАдки, кальки з російської, невміння відмінювати числівники (більше п'ятиста) та ин.
Я так само неодноразово звертався до керівників Укртелерадіо з цього питання. Крім наведених у листі читача прикладів, можу навести ще велику кількість грубих помилок проти норм української мови. Реакції жодної. Може, справді всі ці канали потрібно засипати листами слухачів.
Марина Ковінько цікавиться: Сіндбад-мореплавець чи Синдбад-мореплавець?
Синдбад-мореплавець
Шахразада, Шахріяр чи Шагразада, Шагріяр?
Шахразада, Шахріяр.
Гарун аль Рашид чи Гарун ар Рашид?
Гарун аль Рашид.
Василь Зима завважує: "Днями в статті натрапив на вислів американські гірки. Адже це калька та недоречність! Як правильно висловитися в прямому й переносному значенні?"
Думаю, що категорично виступати проти цього вислову немає підстав.
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Надсилайте запитання професору на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk! Відповідь має з'явитися упродовж одного-двох місяців. Перепрошуємо за затримку - запитань дуже багато.
Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший чи варіянт - це не помилки.
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