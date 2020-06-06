Як Зеленський покатав журналістів на конях і велосипедах
Після інтерв'ю на велотренажері на початку роботи президентом, на день журналіста Володимир Зеленський вирішив поспілкуватись з пресою на велосипеді посеред лісу.
На роботу так, як у серіалі "Слуга народу", він не їздить, але на день журналіста вирішив покататись.
Робити це Зеленський вирішив у державній президентській резиденції Залісся у Броварському районі.
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Напередодні всіх попередили - зустріч буде нестандартною, а тому треба бути готовими їздити на велосипеді. Дрескод просили відповідний.
Ще на підходах до місця зустрічі в Заліссі журналістів зустрів заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко на власному велосипеді у повному обладунку - шолом, велошорти та окуляри.
Журналістів вже чекали орендовані велосипеди. До слова - досить якісні, з незвички до ідеально налаштованих гальм можна було від різкої зупинки і впасти. Але обійшлось без інцидентів.
До традиційних карантинних масок не забули видати і захисні шоломи. Кататись на велосипедах вміли не всі.
Хто так і не наважився сісти на велосипед, їздив слідом на спеціальних гольфмашинах.
Загалом катались близько години, зробили кілька зупинок попити води на спеціально облаштованих точках посеред лісу. Там уже все було підготовлене.
Доріжки у резиденції посеред лісу, хоч і вузькі, але ідеально рівні. Та й природа неперевершена. Час від часу на узбіччі траплялись охоронці з автоматами.
Зеленський їхав у авангарді з Тимошенком. Президента можна було наздогнати і перекинутись кількома фразами.
Не про політику - ця частина була на потім - після "культурної програми".
Розмова на швидкості зайшла про велоподорожі. Сам президент катається у цій резиденції не часто - сьогодні тут був лише втретє.
На велосипедах приїхали до спеціальної президентської конюшні, де тримають у тому числі подарованих президентам попередніх каденцій тварин.
Показали коня гуцульської породи від Александра Квасьневського, і "Кобзона", якого Кучмі дарував ще колишній губернатор Сумщини Володимир Щербань.
Хто наважився, не тільки погодував коней морквою, а й проїхався кілька кіл верхи.
Охочих було не надто багато. Наважилася зокрема речниця президента Юлія Мендель. Президент на коня не поліз, але запевнив, що вміє кататись і робить це часто.
Надворі припікало й ганяти не велосипедах було спекотно. Ще 15 хвилин - і ми знову повернулись на велосипедах до будинку в резиденції, звідки і стартували.
У лісі практично немає інтернету і ніхто не міг скинути фото Зеленського на велосипеді. Тут нарешті всі дістались до Wi-fi.
У тіні накриття біля озера, з канапками і вином Зеленський відповів на кілька питань під запис.
Розповів про Арсена Авакова, якого звільняти не збирається й чекає від нього результату у справі Шеремета. Самого міністра Зеленський назвав "стейкхолдером" справи, тобто глибоко залученим учасником.
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Також Зеленський прокоментував можливе призначення міністром освіти чернігівського ректора Сергія Шкарлета, новина про якого вчора викликала скандал через звинувачення у плагіаті і зв'язки з Партією регіонів. Пан Шкарлет дійсно серед претендентів на посаду і наступного тижня президент їде до нього в університет у Чернігів.
Про вибори мера у Києві й кандидата від "Слуги народу" Зеленський відповів, що рано називати фаворита від партії. Хоч Микола Тищенко вже почав кампанію, але претендентів буде більше. Не виключено, що серед них опиниться і нинішній головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
А далі вже було відвертіше спілкування у режимі "не для публікації" - переважно про Донбас та пана Авакова.
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