Копирайт изображения ВВС Image caption Володимир Зеленський, Савік Шустер та Кирило Тимошенко

Після інтерв'ю на велотренажері на початку роботи президентом, на день журналіста Володимир Зеленський вирішив поспілкуватись з пресою на велосипеді посеред лісу.

На роботу так, як у серіалі "Слуга народу", він не їздить, але на день журналіста вирішив покататись.

Робити це Зеленський вирішив у державній президентській резиденції Залісся у Броварському районі.

Напередодні всіх попередили - зустріч буде нестандартною, а тому треба бути готовими їздити на велосипеді. Дрескод просили відповідний.

Ще на підходах до місця зустрічі в Заліссі журналістів зустрів заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко на власному велосипеді у повному обладунку - шолом, велошорти та окуляри.

Журналістів вже чекали орендовані велосипеди. До слова - досить якісні, з незвички до ідеально налаштованих гальм можна було від різкої зупинки і впасти. Але обійшлось без інцидентів.

До традиційних карантинних масок не забули видати і захисні шоломи. Кататись на велосипедах вміли не всі.

Хто так і не наважився сісти на велосипед, їздив слідом на спеціальних гольфмашинах.

Загалом катались близько години, зробили кілька зупинок попити води на спеціально облаштованих точках посеред лісу. Там уже все було підготовлене.

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Доріжки у резиденції посеред лісу, хоч і вузькі, але ідеально рівні. Та й природа неперевершена. Час від часу на узбіччі траплялись охоронці з автоматами.

Зеленський їхав у авангарді з Тимошенком. Президента можна було наздогнати і перекинутись кількома фразами.

Не про політику - ця частина була на потім - після "культурної програми".

Розмова на швидкості зайшла про велоподорожі. Сам президент катається у цій резиденції не часто - сьогодні тут був лише втретє.

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На велосипедах приїхали до спеціальної президентської конюшні, де тримають у тому числі подарованих президентам попередніх каденцій тварин.

Показали коня гуцульської породи від Александра Квасьневського, і "Кобзона", якого Кучмі дарував ще колишній губернатор Сумщини Володимир Щербань.

Хто наважився, не тільки погодував коней морквою, а й проїхався кілька кіл верхи.

Охочих було не надто багато. Наважилася зокрема речниця президента Юлія Мендель. Президент на коня не поліз, але запевнив, що вміє кататись і робить це часто.

Надворі припікало й ганяти не велосипедах було спекотно. Ще 15 хвилин - і ми знову повернулись на велосипедах до будинку в резиденції, звідки і стартували.

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У лісі практично немає інтернету і ніхто не міг скинути фото Зеленського на велосипеді. Тут нарешті всі дістались до Wi-fi.

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У тіні накриття біля озера, з канапками і вином Зеленський відповів на кілька питань під запис.

Розповів про Арсена Авакова, якого звільняти не збирається й чекає від нього результату у справі Шеремета. Самого міністра Зеленський назвав "стейкхолдером" справи, тобто глибоко залученим учасником.

Також Зеленський прокоментував можливе призначення міністром освіти чернігівського ректора Сергія Шкарлета, новина про якого вчора викликала скандал через звинувачення у плагіаті і зв'язки з Партією регіонів. Пан Шкарлет дійсно серед претендентів на посаду і наступного тижня президент їде до нього в університет у Чернігів.

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Про вибори мера у Києві й кандидата від "Слуги народу" Зеленський відповів, що рано називати фаворита від партії. Хоч Микола Тищенко вже почав кампанію, але претендентів буде більше. Не виключено, що серед них опиниться і нинішній головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

А далі вже було відвертіше спілкування у режимі "не для публікації" - переважно про Донбас та пана Авакова.

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