"Як і чому я став донором крові"

Копирайт изображения Святослав Хоменко

Колись, чотири роки тому, у своїй стрічці друзів на фейсбуку я побачив пост про маленького хлопчика, який захворів на рак.

Його тато, якого я не знав, шукав донорів моєї групи крові. Донорів потрібно було чимало.

Я написав татові й сказав, що я до його послуг.

За кілька місяців вже він написав мені. Запропонував приїхати і здати кров для малого просто післязавтра.

Мені було ніяково і трохи соромно: я і вся моя родина ходили в шмарклях з температурою ледь за 37, а застуда - це протипоказання для донорства.

Підвів хлопчика, виходить, думав тоді я.

На щастя, моя група крові не належить до рідкісних, і тато зумів знайти іншого донора.

Зрештою, забігаючи наперед, той хлопчик одужав і я часом бачу його фотографії у своїй стрічці.

Але тоді я подумав: не варто відкладати такі важливі речі на колись потім, і… десь за півроку здав кров уперше.

А потім ще раз і ще раз, а далі - просто збився з ліку.

Як це відбувається

Копирайт изображения Київський міський центр крові

Найчастіше я здаю кров без конкретного реципієнта.

Є в цьому щось незвичайне - віддати пів літра (стандартна кровоздача - це 450 мілілітрів крові) з себе просто у Всесвіт.

Кому треба буде, щоб врятувати життя, своє чи когось близького, - той і візьме.

А одного разу біля гардеробу Київського центру крові мене зустріли небагато одягнуті чоловік і жінка. Вони шукали кров для своєї родички, яка страждала від онкозахворювання.

Мені було їх дуже шкода, і я погодився адресно здати кров для неї.

Коли я повертався, жіночка намагалася всунути мені в кишеню зіжмакані 200 гривень, ми навіть трохи посварилися прямо там, на вході.

Хоча насправді без грошей тут не обходиться.

Копирайт изображения Святослав Хоменко Image caption "Гонорар" за кров

Законодавство прописує, що в день кровоздачі держава має забезпечити кожному донорові обід.

Їдальні при центрі крові немає, тому після процедури кожен донор має пройти до каси і отримати "компенсацію за харчування" - 73 гривні.

Таксі до роботи коштує більше, але не в тому ж річ насправді.

Прожив день не дарма

Копирайт изображения Святослав Хоменко

А цього тижня напередодні кровоздачі я написав знайомій з донорського проекту Zdai Blood.

Спитав, чи раптом комусь конкретному не потрібна кров моєї групи.

Тож тепер я знаю, що допоміг жінці з Одеської області, яка лікується в Києві. За віком вона годиться мені у матері, у неї хворі нирки, донорів для неї шукає її син.

Прожив день не дарма, думаю я про свій відгул.

Взагалі найпроблемніший момент у процедурі кровоздачі - це, звичайно, черга.

Більшість донорів приходять до центру крові рано-вранці перед роботою.

По ідеї, у день кровоздачі донор не повинен працювати.

На ділі ж положень законодавства дотримуються, скажімо так, не всі роботодавці.

Вже ближче до обіду людей тут меншає, і здати кров можна у відносному комфорті.

"Пов'язані кров'ю"

Копирайт изображения Міноборони України Image caption Кров здають і військові, і поліцейські, і звичайні люди

Черга до реєстратури, в якій можна зустріти розтатуйовану дівчину і солдата в камуфляжному однострої, групу студентів і значно старших за мене дядьків, які почали здавати кров ще "за Союзу".

Удавано строга жіночка в реєстратурі.

Лікар, який по кілька десятків разів за день ставить ті самі питання для анкети донора кожному своєму візитерові.

Солодкий чай, подібний до того, який можна купити в плацкартних вагонах поїздів Укрзалізниці, і пачечка з п'яти печивок.

Навіть червоний поролоновий м'ячик у формі серця, який ти стискаєш, щоб пришвидшити рух крові по венах - "працюєш кулачком", як кажуть тутешні медсестри.

Всі ці маленькі речі щоразу, коли я проходжу через три поверхи центру крові на Дорогожичах, здаються мені частинками якогось великого ритуалу, всі учасники якого - зараз буде плоский жарт - пов'язані кров'ю.

До речі, найсмішніший жарт, який я почув тут пару років тому, був пов'язаний з моєю професією політичного журналіста.

У момент, коли мені проколювали вену, я кинув погляд на бейджик медсестри.

Її звали Тимошенко Юлія Володимирівна.

Вона ж, помітивши мою посмішку, засміялася і сама: згадала, як минулого тижня приходив здавати кров чоловік на прізвище Азаров. Теж помітив цей бейджик, сміявся, "кровосісями" всіх обзивав.

Люди, які здають кров частіше за мене, кажуть, що щоразу день-два після процедури почувають себе надзвичайно добре і легко.

Організм у пришвидшеному режимі відновлює крововтрату, мобілізовує всі свої ресурси, і це дається взнаки на самопочутті, пояснюють мені вони.

Я, чесно кажучи, такого не відчуваю.

Мені після кровоздачі радше легко на душі: я думаю про те, що всі люди, грубо кажучи, брати й сестри, і всі ми повинні допомагати одне одному.

Більше говорити

Копирайт изображения Київський міський центр крові

Не зачиняється центр крові і під час пандемії коронавірусу.

Майбутнім донорам на вході тепер міряють температуру і дають заповнити ще одну анкету - питають, наприклад, чи не контактували ви з хворим на COVID-19.

Персонал і відвідувачі роблять вигляд, що носять маски, - прямо як на вулиці одразу за дверима центру.

А ще з залу для кровоздач прибрали червоні поролонові м'ячики - через них, вочевидь, може передаватися вірус. Тепер "працювати кулачком" доводиться без них.

І є в мене ще один ритуал у день після кровоздачі - майже щоразу я пишу про це у фейсбуку.

Сам розумію, що це виглядає якимось вихвалянням: от, мовляв, ви байдикуєте, а я життя рятую. До того ж, писати про власну кров видається мені річчю практично інтимною.

Але якось, завівши розмову зі співробітницею центру крові, я почув, що персонал центру дуже хотів би, аби про це більше писали та говорили.

Культура донорства в Україні зовсім не розвинута, і часом буває так, що запаси крові всіх чотирьох груп у чотиримільйонному Києві є критично малими.

Тому - пишу, і радію, коли взнаю, що прочитавши цей допис, хтось із моїх знайомих йде здавати кров уперше.

Часом у коментарі під такі пости приходять люди, яким колись врятувала життя донорська кров.

У такі моменти я ще раз відчуваю причетність до чогось більшого, ніж я сам.

Хоча, давайте говорити відверто, швидше за все, це просто ефект від склянки червоного вина, яке я в такі дні п'ю надвечір.

Кажуть, воно добре впливає на кровотворення.

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