"Як і чому я став донором крові"
Колись, чотири роки тому, у своїй стрічці друзів на фейсбуку я побачив пост про маленького хлопчика, який захворів на рак.
Його тато, якого я не знав, шукав донорів моєї групи крові. Донорів потрібно було чимало.
Я написав татові й сказав, що я до його послуг.
За кілька місяців вже він написав мені. Запропонував приїхати і здати кров для малого просто післязавтра.
Мені було ніяково і трохи соромно: я і вся моя родина ходили в шмарклях з температурою ледь за 37, а застуда - це протипоказання для донорства.
Підвів хлопчика, виходить, думав тоді я.
На щастя, моя група крові не належить до рідкісних, і тато зумів знайти іншого донора.
Зрештою, забігаючи наперед, той хлопчик одужав і я часом бачу його фотографії у своїй стрічці.
Але тоді я подумав: не варто відкладати такі важливі речі на колись потім, і… десь за півроку здав кров уперше.
А потім ще раз і ще раз, а далі - просто збився з ліку.
Як це відбувається
Найчастіше я здаю кров без конкретного реципієнта.
Є в цьому щось незвичайне - віддати пів літра (стандартна кровоздача - це 450 мілілітрів крові) з себе просто у Всесвіт.
Кому треба буде, щоб врятувати життя, своє чи когось близького, - той і візьме.
А одного разу біля гардеробу Київського центру крові мене зустріли небагато одягнуті чоловік і жінка. Вони шукали кров для своєї родички, яка страждала від онкозахворювання.
Мені було їх дуже шкода, і я погодився адресно здати кров для неї.
Коли я повертався, жіночка намагалася всунути мені в кишеню зіжмакані 200 гривень, ми навіть трохи посварилися прямо там, на вході.
Хоча насправді без грошей тут не обходиться.
Законодавство прописує, що в день кровоздачі держава має забезпечити кожному донорові обід.
Їдальні при центрі крові немає, тому після процедури кожен донор має пройти до каси і отримати "компенсацію за харчування" - 73 гривні.
Таксі до роботи коштує більше, але не в тому ж річ насправді.
Прожив день не дарма
А цього тижня напередодні кровоздачі я написав знайомій з донорського проекту Zdai Blood.
Спитав, чи раптом комусь конкретному не потрібна кров моєї групи.
Тож тепер я знаю, що допоміг жінці з Одеської області, яка лікується в Києві. За віком вона годиться мені у матері, у неї хворі нирки, донорів для неї шукає її син.
Прожив день не дарма, думаю я про свій відгул.
Взагалі найпроблемніший момент у процедурі кровоздачі - це, звичайно, черга.
Більшість донорів приходять до центру крові рано-вранці перед роботою.
По ідеї, у день кровоздачі донор не повинен працювати.
На ділі ж положень законодавства дотримуються, скажімо так, не всі роботодавці.
Вже ближче до обіду людей тут меншає, і здати кров можна у відносному комфорті.
"Пов'язані кров'ю"
Черга до реєстратури, в якій можна зустріти розтатуйовану дівчину і солдата в камуфляжному однострої, групу студентів і значно старших за мене дядьків, які почали здавати кров ще "за Союзу".
Удавано строга жіночка в реєстратурі.
Лікар, який по кілька десятків разів за день ставить ті самі питання для анкети донора кожному своєму візитерові.
Солодкий чай, подібний до того, який можна купити в плацкартних вагонах поїздів Укрзалізниці, і пачечка з п'яти печивок.
Навіть червоний поролоновий м'ячик у формі серця, який ти стискаєш, щоб пришвидшити рух крові по венах - "працюєш кулачком", як кажуть тутешні медсестри.
Всі ці маленькі речі щоразу, коли я проходжу через три поверхи центру крові на Дорогожичах, здаються мені частинками якогось великого ритуалу, всі учасники якого - зараз буде плоский жарт - пов'язані кров'ю.
До речі, найсмішніший жарт, який я почув тут пару років тому, був пов'язаний з моєю професією політичного журналіста.
У момент, коли мені проколювали вену, я кинув погляд на бейджик медсестри.
Її звали Тимошенко Юлія Володимирівна.
Вона ж, помітивши мою посмішку, засміялася і сама: згадала, як минулого тижня приходив здавати кров чоловік на прізвище Азаров. Теж помітив цей бейджик, сміявся, "кровосісями" всіх обзивав.
Люди, які здають кров частіше за мене, кажуть, що щоразу день-два після процедури почувають себе надзвичайно добре і легко.
Організм у пришвидшеному режимі відновлює крововтрату, мобілізовує всі свої ресурси, і це дається взнаки на самопочутті, пояснюють мені вони.
Я, чесно кажучи, такого не відчуваю.
Мені після кровоздачі радше легко на душі: я думаю про те, що всі люди, грубо кажучи, брати й сестри, і всі ми повинні допомагати одне одному.
Більше говорити
Не зачиняється центр крові і під час пандемії коронавірусу.
Майбутнім донорам на вході тепер міряють температуру і дають заповнити ще одну анкету - питають, наприклад, чи не контактували ви з хворим на COVID-19.
Персонал і відвідувачі роблять вигляд, що носять маски, - прямо як на вулиці одразу за дверима центру.
А ще з залу для кровоздач прибрали червоні поролонові м'ячики - через них, вочевидь, може передаватися вірус. Тепер "працювати кулачком" доводиться без них.
І є в мене ще один ритуал у день після кровоздачі - майже щоразу я пишу про це у фейсбуку.
Сам розумію, що це виглядає якимось вихвалянням: от, мовляв, ви байдикуєте, а я життя рятую. До того ж, писати про власну кров видається мені річчю практично інтимною.
Але якось, завівши розмову зі співробітницею центру крові, я почув, що персонал центру дуже хотів би, аби про це більше писали та говорили.
Культура донорства в Україні зовсім не розвинута, і часом буває так, що запаси крові всіх чотирьох груп у чотиримільйонному Києві є критично малими.
Тому - пишу, і радію, коли взнаю, що прочитавши цей допис, хтось із моїх знайомих йде здавати кров уперше.
Часом у коментарі під такі пости приходять люди, яким колись врятувала життя донорська кров.
У такі моменти я ще раз відчуваю причетність до чогось більшого, ніж я сам.
Хоча, давайте говорити відверто, швидше за все, це просто ефект від склянки червоного вина, яке я в такі дні п'ю надвечір.
Кажуть, воно добре впливає на кровотворення.
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