Що треба знати родичам алкоголіка

Тіна Берадзе, лікар, психіатр, психотерапевт та клінічний психолог

для ВВС News Україна

1 година тому

Все більше людей звертаються до алкоголю для самолікуваннястресу. На жаль, коли розвивається залежність, страждають сім'ї. Алкоголізм - це хвороба, що вражає всіх членів родини.

Євген випив більше, ніж потрібно, за що доля винагороджує його любов'ю та щастям.

Іронія всієї долі Євгена полягає в тому, що він напився так, що вирушив в інше місто, увірвався в чужу квартиру і влаштував дебош, а життя у відповідь повернулася до нього обличчям, усміхнулося і винагородило красивою жінкою, яка зробить все, заради його любові.

Женя просто герой, хоча і старого фільму.

Ми звикли любити цей фільм і співпереживати інфантильному алкоголіку. І нам досі його показують щонайменше раз на рік. Але, як доктор, я розумію, що, мабуть, дивлюся цей фільм не як смішну історію кохання, а як на попередження про небезпеку.

Для багатьох суспільств світу, і особливо нашого, вживання алкоголю залишається невід'ємною частиною історії, культури і повсякденного життя.

Навіть якщо поведінка соціально прийнятна, вона не стає від цього корисною і безпечною. Тим більше, якщо вона культурно міфологізується, вітається і заохочується.

Ключовим моментом тут залишається кількість і частота вживання.

У алкоголю є другий, життєво небезпечний бік, про який всі ми знаємо, але про яку не любимо говорити.

І цей бік - страшне захворювання під назвою алкоголізм. Він може підкрастися дуже непомітно, як частина звичайної соціальної розваги.

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Алкоголізм класифікується як повторюване і неконтрольоване вживання алкоголю, яке призводить до негативних психологічних і фізіологічних наслідків. Алкоголізм, як і будь-яка форма залежності, це хвороба, яка посилюється з часом.

Чим більше людина п'є, і чим більше зростає переносимість алкоголю, тим більше їй потрібно випити для того, щоб сп'яніти.

Надмірне вживання викликає звикання і залежність на біохімічному рівні. Це замкнене коло призводить до небезпечних наслідків, які впливають на психологічне і фізичне здоров'я людини.

Самолікування стресу

Проблеми, які супроводжують алкогольну залежність, негативно впливають на всі сфери життя: на якість життя самої людини, що страждає на це захворювання, на якість життя тих людей, які цю людину оточують, і на суспільство в цілому.

Високий рівень стресу в сучасному суспільстві впливає на дорослих, і в результаті все більше і більше людей звертаються до алкоголю для його самолікування.

Іноді вживання алкоголю швидко перетворюється в пияцтво, а пияцтво - в залежність. На жаль, коли розвивається залежність, страждають сім'ї. Алкоголізм - це хвороба, що вражає всіх членів сім'ї.

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Це захворювання також призводить до руйнування міжособистісних стосунків і до проблем в сім'ї.

Майже половина всіх актів домашнього насильства відбуваються на ґрунті вживання алкоголю або інших психоактивних речовин.

Це відбувається тому, що алкоголь вражає частини мозку, які відповідають за імпульсний контроль людини, внаслідок чого людина стає агресивною або більш схильною до агресії.

Але члени сім'ї страждають не тільки від того, що людина стає ворожою, але і від того, що алкоголізм стає центральним аспектом життя всіх членів сім'ї.

Дуже часто сім'ї переживають економічні труднощі на тлі алкоголізму, через нездатність людини з алкоголізмом заробляти гроші або від того, що багато фінансів витрачають на купівлю алкоголю.

На ґрунті алкоголізму одного з подружжя, в сім'ї можуть розвиватися конфлікти і проблеми, які тільки посилюються з плином часу. Часто причиною розлучення в таких сім'ях є саме зміни поведінки людини на тлі алкоголізму.

На жаль, алкоголізм також може привести до того, що батьки більше не здатні піклуватися про своїх дітей, що призводить до ігнорування і насильства на адресу дітей, і іноді до втрати батьківських прав. Травми дітей на тлі алкоголізму батьків можуть привести до проблем емоційного розвитку в подальшому житті.

Діти часто можуть боятися своїх батьків, через їхню агресивну або насильницьку поведінку під час інтоксикації. Розрив сім'ї або втрата одного з батьків також може негативно вплинути на життя дитини. Відчуття самотності, покинутості і безвиході на тлі хвороби батьків може негативно відобразитися як на самооцінці дитини, так і на її розвитку і вихованні в цілому.

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Діти, особливо підлітки, також можуть відчувати почуття провини, сорому або відповідальності за хвороби своїх батьків. В результаті у дітей може розвиватися низка психологічних і емоційних проблем.

Можливі наслідки алкоголізму для сім'ї:

Порушені сімейні стосунки

Один із способів, яким алкоголізм впливає на сім'ю, - це зіпсовані стосунки. Сім'ям людей, які постраждали від зловживання алкоголем, часто буває важко створити сильні емоційні зв'язки, навіть всередині своєї сім'ї. Це починається з батьків і виливається на дітей.

Зловживання алкоголем прямо пов'язане з нижчим рівнем задоволеності шлюбом. Дослідження також показало, що алкоголізм збільшує ризик негативних взаємин, особливо між парами.

Крім того, люди, які борються з алкоголізмом, схильні брехати про своє захворювання, зводячи до мінімуму його вплив на сім'ю. Це руйнує довіру і заважає іншим членам сім'ї будувати міцні стосунки з цією людиною.

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Проблеми розвитку в ігнорованих дітей

Діти батьків, які борються з алкоголізмом, схильні до вищого ризику когнітивних, поведінкових і емоційних проблем.

На жаль, батьки, які борються з алкогольною залежністю, часто нехтують фізичними та емоційними потребами своїх дітей. Це призводить до серйозних проблем з розвитком дітей.

Деякі з проблем, з якими діти стикаються в сім'ях, де є алкоголізм, включають:

проблеми в навчанні

тривогу і депресії

поганий емоційний розвиток

труднощі з інтимними стосунками в дорослому віці

схильність до маніпуляції й обману

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Домашнє насильство

Одне з найгірших наслідків алкоголізму - підвищений ризик домашнього насильства в сім'ї. Зловживання, пов'язане з алкоголізмом, може мати емоційний або фізичний характер.

Люди, які борються з алкоголізмом, можуть ображати членів своєї сім'ї, маніпулювати ними або принижувати їх. Все це форми емоційного насильства.

Фізичне насильство також є серйозною проблемою. Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що 55% випадків фізичного насильства між інтимними партнерами відбулося, коли злочинець пив.

Оскільки вживання алкоголю знижує рівень їхнього самоконтролю, впливаючи на когнітивні і фізичні функції, люди, які п'ють, більш схильні до агресивних дій, коли вони розчаровані.

Виснаження сімейних фінансів

Звичка регулярно вживати алкоголь коштує дорого. Хоча загальна сума, витрачена на алкоголь, буде варіюватися в залежності від частоти і обраного типу.

Нерідко люди, що борються з цією залежністю, витрачають на алкоголь більше 1000 доларів на місяць. Це гроші, які сім'я могла б використовувати по-іншому, і ці фінансові витрати позначаються на загальному добробуті сім'ї.

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Проблеми фізичного і психічного здоров'я

Нарешті, боротьба з алкоголізмом впливає на фізичне і психічне здоров'я більшості членів родини.

Людина, що бореться з залежністю, матиме справу з проблемами фізичного здоров'я через вплив надмірного вживання алкоголю.

Деякі поширені проблеми включають захворювання печінки, проблеми з травною системою, пошкодження мозку і ризик інсульту.

Проблеми з психічним здоров'ям також становлять небезпеку для цих сімей. Тривога і стрес через алкоголізм в сім'ї підірве емоційне здоров'я всіх її членів і може перерости в співзалежність.

Члени родини тих, хто бореться з алкоголізмом, також можуть боротися з почуттям провини і відчуттям, що вони так чи інакше є причиною розладу коханої людини.

Коли хтось бореться з алкоголізмом і готовий отримати допомогу, надання допомоги для всієї родини має вирішальне значення для повного одужання і стійких змін.

Але алкоголізм не є особистою або прихованою проблемою кожного з нас, навпаки, це глибока соціальна проблема нашого суспільства.

Тут багато що визначається державним і громадським ставленням до неї.

Доки держави заробляють гроші на продажі горілки, ігнорують хворих, яким не пропонують соціальних служб або програм реабілітації, а саме суспільство продовжує заохочувати ідею випивки як "правильної поведінки", ми будемо боротися з її наслідками.

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Наслідки для дітей

Споживання алкоголю позначається на дітях і призводить до деградації суспільства, нації і навіть раси.

Новітні дослідження показали, що шкідливі наслідки алкогольних зловживань батьків відбиваються більше на дочках, ніж на синах. Тому жінкам необхідно знати, що алкоголізм загрожує їм в першу чергу, а через них їхній майбутній сім'ї і суспільству.

Жінками алкогольна залежність переноситься важче і дає трагічніші наслідки. За останні 30 років рівень жіночого алкоголізму зріс в кілька разів, а в деяких країнах досягає чоловічого.

Вчені вважають, що алкоголь швидше вражає здоров'я населення і забирає більше жертв, ніж найважчі епідемії.

Останні з'являються періодично, тоді як вживання алкоголю стало безперервною хворобою. Хоча часто більше уваги надається фізіологічним наслідкам вживання алкоголю, набагато важливіші - наслідки психосоціальні, які тягнуть за собою руйнування сімей, розрив соціальних зв'язків і збільшення числа злочинів. А також падіння моральності, зростання рівня психічних хвороб, розлад звичок і здатності до праці.

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Алкоголь шкодить здоров'ю мільйонів людей, збільшує смертність від низки захворювань, є причиною багатьох фізичних і психічних хвороб.

Однак найбільшим злом є те, що він веде до прогресуючого виродження генофонду нації та людства в цілому, внаслідок появи високого відсотка розумово неповноцінних дітей.

Я проти будь-яких обмежень і заборон. При розумному підході можна все. Але правильний вибір може зробити тільки людина повністю інформована про наслідки своєї поведінки.

Сподіваюся, побачивши людину в небезпеці, нам вже не буде так смішно.

Ваше здоров'я!