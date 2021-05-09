Блог з Луганська: як пройшов парад 9 травня у так званій "ЛНР"

Яна Вікторова

Для ВВС, Луганськ

33 хвилин(и) тому

Цей парад ми вперше дивилися з дому по телевізору, а не безпосередньо на вулиці.

Одна з причин - явка цього разу не була обов'язковою для всіх, як раніше.

А ще у цей день різко похолодало, та й у місцевих новинах неодноразово попереджали дивитися парад з дому через коронавірус.

Довгі свята у "республіці"

Ніяких масових зібрань і традиційних гулянь через пандемію - але, як не дивно, особливого резонансу у людей це не викликало.

9-е травня цього разу збіглося з релігійним святом Красна Гірка, яке тут шанують нарівні з Великоднем (Красна Гірка або Фомина неділя - свято, яке відзначають за тиждень після Великодня і яке починає тиждень Проводів. - Ред.),

Тож багато хто просто провів цей день традиційно, як проводить його з року в рік - із зустрічами на кладовищі і подальшими застіллями вдома.

Зараз склався пекучий мікс вихідних - 1 травня, Великдень, 9 травня, Красна Гірка, ще й "День Республіки" - з невеликим вкрапленням робочих днів.

Новини про те, ніби Україна вчергове обстріляла позиції і порушила режим тиші, стали традиційними. Загальний посил - для українських військових немає святих днів на кшталт Великодня і стріляють вони весь час, віроломно провокуючи бійців "республіки".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Леонід Пасічник - т.зв. "глава ЛНР"

Але такі новини йдуть паралельно до загальних настроїв людей, які більше уваги приділяли активній підготовці до свят.

Хтось поспішав прибрати на кладовищах. Хтось скуповував штучні букети по ціні у 100 рублів (37 грн) за гілочку штучних квітів. А хтось готувався до пікніків, скуповуючи м'ясо і сардельки.

Білборди по місту рясніли рекламою ковбасок і кетчупів, зверненнями Митрополита до Великодня і поздоровленням "глави ЛНР" Пасічника з усіма святами по черзі.

Це настільки широкий зразок толерантності і широти поглядів, що викликає посмішку.

У супермаркетах за одну ніч змінювався "забарвлення" з "великоднього" (присипки, яйця, наклейки, свічки) до "переможного" (георгіївські стрічки, імітація ордена Червоної Зірки), якими були обклеєні полиці з алкоголем та які бовталися під стелею.

Тож загальний настрій у людей відповідний - відпочивати і їсти. А свята тільки підштовхують до цього.

І якщо спостерігати за таким ажіотажем на ринку перед святами, то повірити в те, що десь недалеко йде війна і гинуть люди дуже складно.

Парад

Загальна тенденція - все дуже мирно з якимось поклоном коронавірусу.

Але цього року на крокуючих у параді не було медичних масок і гумових рукавичок - ймовірно, "корону" все ж також перемогли.

Темою дискусій перед 9 травня було питання, чи треба йти на парад: можна чи не пустять? Але ця дискусія була не такою жвавою у порівнянні з темою рецептів пасок.

Місцевий парад здався дуже швидким і якимось... для галочки. Всі пройшли за лічені сорок хвилин - 100 одиниць техніки і 2 тис. військових, які брали участь у параді.

Якщо перші паради мали на меті довести, ніби "республіка може, вона жива", то нинішній вже не викликав такого трепету аудиторії.

Багато хто йшов на парад з причин далеких від патріотизму - зустріти там знайомих, побачити на ході родичів та друзів і просто гарно провести час, тому що в центрі можна багато кого зустріти. Це схоже на забуту традицію гуляти по головній вулиці Луганська, зустрічаючи там буквально всіх знайомих.

Техніка і нагороди 2014 року

З власних спостережень за парадом, виникло питання, звідки у "ЛНР" стільки якісної військової техніки? Системи залпового вогню "Град" і "Оса" (Зенітно-ракетний комплекс. - Ред.), понтонні переправи, системи стеження, якісь протиснайперські установки.

(Росія до цього часу заперечує підтримку формувань "ДНР" і "ЛНР" військовою технікою. - Ред.)

Мимохідь згадали, що літальні апарати сконструйовані місцевим конструкторським бюро.

Ще одне потрясіння - подача параду 9 травня через 2014 рік. Місцевих командирів описували через призму нагород за бойові дії семирічної давнини, і ти губишся - це якийсь дуже внутрішній світ місцевої армії, зрозумілий тільки їй самій.

Тож парад, ймовірно, був не стільки для місцевого глядача, скільки для українських спостерігачів - показати, скільки в Луганську є техніки і підготовлених людей.

Особисто мене потрясли колони дівчат-військовослужбовців, що були всі, як на підбір, у коротких спідницях з розрізами. Чи то слідчі, то чи адміністративні працівники.

Ще виявилося, що серед тих, хто служить з 2014 року, був якийсь конфлікт - раніше марширувати брали всіх, хто хотів і хто воював, хто міг йти, а зараз тримають марку - підбирають за зростом і якимось загальним зовнішнім даним.

А такий неформат як старі або занадто товсті формують свої колони і йдуть у кінці - їм не заборонили, але в авангард не пустили.

Втома і формальність

Дикторка під час параду кілька разів помилилася.

І навіть у цьому була якась загальна втома і формальність всього - "довели вже всім", а зараз все робиться швидше традиційно, щоб залякати ворога і переконати тих, хто сумнівається у міці "республіки".

Подача в місцевих новинах цілком традиційна - "Україна порушує режим тиші, ми ж у відповідь дотримуємося всі традицій".

Будь-яка дія подається немов на противагу тому, що сталося в Україні. Якщо там аварія на дорозі, то тут комунальники латають стяжку ("погано зроблену ще при Україні"). Якщо там напилися і побилися, то тут знайшли, врятували і знешкодили.

До речі, серед знайомих 9 травня викликало не менше ажіотажу з поздоровленнями, ніж Великдень і 1 травня. Це інший пекучий мікс фотографій, пісень і колажів, який можна поставити в один ряд з великодньою тематикою.

І це яскраво говорить про нинішнє життя в Луганську - лотки зі штучні квітами до Великодня на ринку змінюються лотками з наклейками до 9 травня.

Це стало звичним - пам'ять почала продаватися на вагу, розсипом й у вигляді колажів. А те, що було дуже особистим і трепетним, давно втратило таке забарвлення.