Вбив малого сина, щоб помститися: що відомо про злочин, який шокував Сумщину

36 хвилин(и) тому

Автор фото, Національна поліція Підпис до фото, Підозрюваний чоловік, батько хлопчика, зізнався у вбивстві

Жителів Глухова, що на Сумщині, шокував жорстокий злочин: місцевий житель зізнався у тому, що задушив свого трирічного сина, забравши перед тим його з дитячого садочка.

Невдовзі ця історія розлетілася Україною. Поліція затримала чоловіка й він розповів про свої мотиви.

Що сталося?

Поліція отримала повідомлення: чоловік забрав з дитячого садочка свого маленького сина і не повернувся додому. Їх почали шукати.

"Разом з небайдужими громадянами прочісували вулиці міста, опитували можливих свідків, переглядали відео з камер відеоспостереження, орієнтування із описом зниклих розіслали до всіх територіальних підрозділів поліції області та поширили в мережі", - розповідають у поліції Сумщини.

50-річного чоловіка знайшли лише на ранок - на одній з міських вулиць. Але дитини з ним не було.

Спочатку, як кажуть у поліції, він сказав, що не знає, де його син.

Автор фото, Національна поліція

Слідчі дії продовжились. Поліція висунула головну версію подій, що чоловік задушив свого сина. Згодом затриманий сам показав слідчим місце вбивства.

Там тіло знайшли поліцейські.

"Виявилося, що забравши сина з дитячого садочка, він поїхав з ним за місто на велосипеді. Приїхавши до найближчої лісосмуги, зв'язав йому руки та одягнув пакет на голову. Дитина задихнулась", - так описує розвиток подій поліція.

Чоловіка затримали за звинуваченням в умисному вбивстві, слідчі дії тривають.

Чому?

Поліція оприлюднила оперативне відео з місця злочину. На ньому чоловік, обличчя якого не показують, так відповів на питання про свій вчинок.

"Це вже давно назрівало. Ще рік тому хотів вивезти (дитину. - Ред.) і залишити, але не залишив", - говорить він.

"Помстився за молодшого брата - він його двічі мало не скалічив", - розповідає далі чоловік в оперативній зйомці, яку поширила "ТСН".

Про психічний стан чоловіка поліція висновків поки що не зробила, але розповіла таке:

"Зі слів матері, чоловік мав певні психічні розлади і через це вона дуже хвилювалася за дитину", - розповів Володимир Крупецьких, речник поліції Сумщини.

Автор фото, Національна поліція Підпис до фото, Місце, де знайшли хлопчика задушеним

Журналісти ТСН поговорили з сусідами родини. За їхніми словами, сім'я була багатодітною. Усього четверо дітей: двоє старших жінка мала від попереднього шлюбу, а двоє молодших - від теперішнього чоловіка.

"Ніколи не чула ні крику, нічого. Отака сім'я була", - розповіла одна із сусідок.

У дитячому садку також кажуть, що жодних нарікань на родину не мали. Чоловік регулярно сам приводив сина.

"Приводив татусь і забирав татусь. Цілував, обнімав... Довідок, що батько має психічні проблеми, немає в нас", - розповіли там.