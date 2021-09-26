Як у "ЛНР" з коронавірусом у школах борються сумнівними електроприладами

Яна Вікторова

для ВВС News Україна

5 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

В будній день на нашій вулиці похорон - досить малолюдний за нинішніми мірками. Із незвичайного - пізній час та закрита труна.

Чоловік помер від коронавірусу, тіло забрали з лікарні, де він пролежав всього тиждень.

Біля труни онук померлого ніби виправдовується: "До щеплення залишалося лише два дні, просто черга на вакцинацію до нього не встигла дійти. Стало зле по дорозі на роботу. Госпіталізували, діагностували "корону". Ми одразу все купили, все! Всі ліки були - ми замовили в Україні".

Чоловік, який помер, працював сторожем у школі. Скільки часу він хворів до того моменту, коли хворобу виявили, і скількох заразив - не ясно.

Автор фото, Getty Images

24 вересня 2021 року в "республіці" повідомили про 177 добових випадків коронавірусу (загалом тих, кому поставили діагноз "коронавірус" - 12113). Померлих - за добу - 18 (загалом - 1221).

Всі говорять про занижені показники, бо багато хто не робить тести. У приватних лабораторіях вони коштують 1700 рублів або 630 гривень. Лікуються (і помирають) вдома.

Ці цифри не враховують дані щодо пневмонії, яка, як вважають, не пов'язана з ковідом.

Дозволити собі госпіталізацію мало хто може. "Швидка" навіть за підозри на "корону" забирає до лікарні лише за згоди пацієнта. Примусово нікого не лікують. Тому за браком грошей багато хто лікується вдома чим може, і сподівається на випадок та везіння. Бо розуміють, що лікування обійдеться у дуже солідну суму.

Автор фото, Яна Вікторова Підпис до фото, Стандартний перелік препаратів, які рекомендують придбати в лікарні для хворого на коронавірус

За словами тих, хто пройшов через місцеві стаціонари, на лікування коронавірусу іде в середньому 2000-2500 рублів на добу (740 - 925 грн).

При пенсії у 6500 рублів (2400 грн) суми на лікування виходять майже космічні.

Ставлення до коронавірусу відтоді, як були виявлені перші випадки, в "республіці" сильно змінилося. На сьогодні головний страх навіть не в тому, що можна захворіти, а в тому, що хвороба зачіпає соціально-важливі сфери життя.

Інтрига з рециркуляторами

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Наприклад, навчання. Квітень 2020 ріку показав, що жоден навчальний заклад "республіки" не готовий до "дистанційки" так, як про це показують у російських новинах.

Вчителі переважно похилого віку, а відтак, далекі від комп'ютерних програм та онлайн уроків.

Тож "дистанційка" зводилася до сміховинного пересилання через Viber фото завдання, на цьому високі технології завершувалися. А виконане письмове завдання батьки у визначений час приносили під чорний вхід до школи чи передавали через вікно у класі, - як справжні шпигуни.

Якщо хтось скаржився на цю "шпигунську активність", її тимчасово припиняли чи змінювали місце "явок" - і приймали зошити в іншому місці.

Коли у перший тиждень вересня прийшов наказ від адміністрації шкіл "республіки" купувати рециркулятори (які знезаражують повітря), батьки охоче відгукнулися.

Умова лунала так: хочете, щоб ваші діти навчалися у школі, якомога швидше скидайтеся на рециркулятори.

У батьківських чатах розгорілася справжня війна. Хтось казав, що треба купувати найдешевший, бо він все одно нічого не дає, а тому треба підходити до пошуків формально.

А хтось почав пошуки в Росії, сподіваючись, що російська якість краща за місцеву.

Рециркулятори - прилади для знезараження повітря ультрафіолетовим випромінюванням. Принцип роботи полягає в тому, що повітря з приміщення проходить через корпус приладу, в якому працює бактерицидна УФ-лампа.

Центр громадського здоров'я України у спеціальному повідомленні не рекомендував використовувати рециркулятори для дезінфекції приміщень під час пандемії.

Основною причиною такої рекомендації від медиків є занадто низька ефективність роботи цих приладів.

ЦГЗ України дуже детально вказало на недоліки приладів і дійшло до висновку, що "використання рециркуляторів для дезінфекції повітря в закритих приміщеннях є заходом із сумнівною ефективністю в більшості випадків".

Паралельно ширилися чутки про те, що інтрига з рециркуляторами теж непроста. Є місцевий виробник рециркуляторів і хтось із "уряду" просто хоче його підтримати.

Разом зі звичайними школами на рециркулятори почали скидатися музичні та художні школи.

І вже до середини вересня рециркулятори були скрізь.

Їх виставляли у рядочок поруч із одноразовими рукавичками, вологими серветками та пляшечкою спирту.

Автор фото, Яна Вікторова

Хвилю захворювань серед дітей, не зважаючи на вересневе тепло, назвали адаптацією дітей до школи.

Далі хвилею пішло закриття шкіл.

На 23 вересня в "столиці республіки" на карантин (без навчання) закрили 8% шкіл. Офіційна версія - перевищено епідеміологічний поріг з ГРВІ. Неофіційно кажуть, що школи закрили після того, як там виявили дітей з коронавірусом.

На тлі інтриги зі школами - яку закриють, а яку ні - дитячі садочки продовжували працювати.

"Спутник-лайт" чи "мінералка"?

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Тим часом процес вакцинації набув певної стабільності та прозорості. Примусової вакцинації в "республіці" немає.

Якщо у лютому-березні вакцинували лише медичних працівників, вчителів та "військових", то зараз щепитися можуть усі, хто бажає. Для цього треба записатися у чергу на вакцинацію.

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Щеплення роблять однокомпонентною вакциною "Спутник-лайт". Ставлення до неї дуже різне. Хтось поспішає зробити укол - розглядає як панацею від смерті. А хтось планує ще з рік подивитися на результати щеплення у однолітків.

Відгуки протилежні - від "ледве не помер" до "може, вкололи мінералку?"

Про вакцинацію роблять запис у санітарній книжечці з печаткою лікарні. Але цей запис ніде не враховується і не використовується.

За даними місцевої влади, щеплення зробили 4,4% населення.