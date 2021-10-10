Мовний блог: чи треба називати Каховку Кахівкою

Олександр Скопненко

Кандидат філологічних наук

31 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images/Barcroft Media Підпис до фото, Каховське чи Кахівське водосховище на Дніпрі?

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Киянин Олег Вайда поставив чимало запитань. Деякі з них ми вже розглянули.

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Відповідаємо на решту питань.

Як правильно: вибір по категоріях чи вибір за категоріями?

Нормі відповідає форма вибір за категоріями.

Прийменник за в сучасній українській літературній мові багатозначний. У Словнику української мови у 20-ти томах подано аж 32 його значення.

У прикладі вибір за категоріями елемент за виражає причинові відношення. Тут за вказує на те, згідно з чим, відповідно до чого відбувається дія. Форма вибір по категоріях виникла під впливом російської мови.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Отже, і в супермаркеті продукти варто обирати за категоріями, а не по категоріях

Певна річ, в українській мові широко вживаний прийменник по, але його використання часто не збігається з моделями, які існують у російській. Порівняйте:

видно по очах, з очей (по очах) бачу = рос. видно по глазам;

одружитися кохаючи (з кохання, з любові) = рос. жениться по любви;

знати на вигляд (з вигляду) = рос. знать по виду;

знати з газет = рос. знать по газетам;

не під силу, не до снаги = рос. не по силам;

на адре́су = рос. по а́дресу;

на вигляд = рос. по виду;

по можливості, по змозі, якщо буде можливість (змога) = рос. по возможности;

на його бажання, за його бажанням = рос. по его желанию;

за законом, згідно з законом, відповідно до закону = рос. по закону.

Автор фото, Олександр Скопненко Підпис до фото, Олександр Скопненко — автор понад 90 наукових праць з української й білоруської мов, а також співавтор багатьох словників

Наростків овка наша мова не знає, маємо івка: Григорівка, Сотниківка, Махайлівка. Мало б бути Кахівка, Нова Кахівка. Чи така думка слушна?

У формі назви Каховка, як у краплі води, відбита складна й цікава історія української мови, пов'язана з мовами сусідніх народів. Місто Каховка засноване як власність полковника Дмитра Куликовського 1791 року на місці давньої татарсько-турецької фортеці Іслам-Кермен (букв. "ісламська фортеця").

За одними відомостями, місто назване на честь військових діячів Російської імперії Миколи та Василя Каховських, за іншими - тільки на честь Василя Каховського, який був першим російським керівником Таврійської області після її анексії 1783 року.

Форма прізвища, від якого утворена назва міста, польська (пол. Kachowski, відомий також давніший варіант Kоchowski), що в суфіксальній частині також збігається з російською (Коховский). Давній шляхетський рід Каховських (Коховських) походив із Сандомирського воєводства. Предки Миколи та Василя Каховських володіли землями на Смоленщині, яку в ХVІІ столітті завоювало Московське царство. Каховські перейшли на службу до царя.

В українській мові, серед іншого, закріпилося два типи прізвищ прикметникового типу: на -овський (під впливом польської та російської мов) та на івський (згідно з ікавізмом - панівною тенденцією української мови замінювати давнє о на і в певних позиціях). Тому в нашій писемній мові засвідчено форми Кохановський, Кулаковський, Петровський, Немировський та Крижанівський, Лубківський, Русанівський, Яворівський тощо.

Оскільки назва Каховка похідна від Каховський, то в ній і залишилося о в наростку. Можна припустити, що якби українська мова вільно розвивалася впродовж ХХ століття, то, імовірно, згадана панівна тенденція ікавізму зачепила б усі прізвища такого типу, і ми б навіть польські прізвища відтворювали допомогою суфіксів -ів та -ськ (гіпотетично: Кахівський, Кохівський). До речі, в "Енциклопедії українознавства" подано форму Кахівка та похідні Кахівське (море), Кахівський (гідровузол) як єдиноприйнятні, але в цьому виданні немає статті, присвяченої роду Каховських.

Тож немає підстав для перегляду назви Каховка.

Автор фото, Getty Images/Pierre Crom Підпис до фото, Підстав для перегляду назви Нова Каховка (на фото) немає, на відміну від Сєвєродонецька

На Донеччині є місто, назву якого пишуть на московський штиб Сєвєродонецьк. Чи не була б ліпшою форма Сіверський Донецьк. Адже маємо красиву назву Новгород-Сіверський.

Тут наш читач тонко відчув, що в назві Сєвєродонецьк щось не так з погляду відповідності засобам української мови. Справді, якби це місто було в Росії, то українською мовою його треба було б відтворювати Сєверодонецьк, а оскільки це українське місто, то тут мають діяти інші мовні закони.

Історія назви цього міста досить заплутана, уперше вона з'явилася тільки 1950 року без належної адаптації до законів української мови. Під впливом російської мови в офіційному вжитку спочатку закріпилася назва Сєверодонецьк, а потім Сєвєродонецьк (схвалена постановою Верховної Ради, з 1995 року панівна форма в офіційному вжитку).

В українських енциклопедичних довідниках, мовних кодексах, зокрема в "Українському правописі" (1990) (§ 108), засвідчено форму Сіверськодонецьк, що відповідає законам української мови. У деяких сучасних друкованих виданнях наявна форма Сіверодонецьк, яка також узгоджується з традиціями українського словотворення.

До цієї форми треба підходити з двох позицій. По-перше, дотримуватися офіційно закріпленої назви, щоб не спричинити хаосу в документах.

По-друге, всіляко популяризувати ідею, що назва міста має відповідати законам української мови, а отже, існує потреба порушити за народною ініціативою перед Верховною Радою питання про перегляд офіційної назви цього поселення.