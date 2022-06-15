США нададуть Україні пакет військової допомоги на мільярд

53 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA

США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 1 млрд доларів США. Про це йдеться у заяві президента Байдена, опублікованій на сайті Білого дому.

Байден заявив, що розмовляв із президентом Володимиром Зеленським і вчергове підтвердив, що США підтримують Україну в захисті її територіальної цілісності та боротьбі з російською агресією.

"Я поінформував президента Зеленського, що Сполучені Штати надають Україні ще 1 мільярд доларів військової допомоги, зокрема додаткову артилерію та озброєння берегової оборони, а також боєприпаси для артилерії та передових ракетних систем", - йдеться у заяві.

Раніше західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомляли, що Україна отримає ракети для систем залпового вогню, а також снаряди для гаубиць М777 та запчастини до них.

Українським воїнам також передадуть наземні пускові установки для протикорабельних ракет Harpoon, радіопередавачі для обміну шифрованою інформацією та прилади нічного стеження.

Байден наголосив, що США закликали міжнародних союзників надавати додаткову допомогу Україні.

Про це також заявляв і міністр оборони США Ллойд Остін.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Перед зустріччю у Брюсселі Ллойд Остін привітав міністра оборони України Олексія Резнікова

За його словами, західні країни не повинні "втрачати обертів", коли йдеться про підтримку України зброєю.

Ставки "надто високі", заявив він на зустрічі в Брюсселі і додав, що війна досягла "переломного" моменту.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що військовий альянс продовжить постачати Україні зброю.

Окрім зброї, США також продовжать надавати Україні гуманітарну допомогу. Зокрема, президент Байден у своїй заяві оголосив про виділення 225 мільйонів доларів, щоб допомогти людям, які постраждали від війни в Україні.

Йдеться про постачання питної води, найважливіших медичних засобів та медичної допомоги, їжі, житла та речей першої потреби.