Почему балет "Великий Гэтсби" так популярен?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Клиффорд Уильямс танцует в балете Майера Вульфшайма

Открываются кулисы. На сцене в красивом свете танцует Клиффорд Уильямс. Кажется, у него движется каждая клетка, каждая кость. И зрители сразу понимают, что сделали в этот вечер правильный выбор. Но Уильямс - не Гэтсби.

Он танцует второстепенную роль Майера Вульфшайма - мафиози, так называемого партнера по бизнесу Большого Джея Гэтсби. Не все сразу понимают, что по сюжету романа главный герой на самом деле не он - поскольку в балете именно Уильямс мгновенно влюбляет в себя зрителей.

Балет "Великий Гэтсби" показывают уже третий год. В Киеве крайне редко и каждый раз с аншлагом. Изначально команда проекта имела несколько козырей, которые обеспечивают популярность спектакля и в Украине, и за рубежом.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Джея Гэтсби в фильме сыграл Леонардо Ди Каприо, Тоби Магуайр исполнил роль Ника Каррауэя, а Кэри Маллиган - Дэйзи Бьюкенен

Прежде всего, это сам роман "Великий Гэтсби" Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, который считается едва ли не главным произведением писателя. Критики скажут вам, что само это название, будь то балет, опера или спектакль, будет собирать залы в разных странах мира. Козырем является и фильм с одноименным названием, где благородного влюбленного героя сыграл Леонардо Ди Каприо.

Заинтересовывает композиторский дуэт Константина Меладзе и Юрия Шепеты, которых уважают поклонники поп-музыки и музыкальных телепроектов.

Титулованные солисты Денис и Анастасия Матвиенко, хореограф-постановщик Дуайт Роден, известный своим сотрудничеством с Цирком Дю Солей и американскими звездами - все это сходится как пазл в красивую рекламную картинку.

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Однако если вы не читали книгу или не помните фильм, разглядеть сюжетную линию истории Великого Гэтсби в балете будет непросто.

Красноречие Фицджеральда на сцене театра заменяют виртуозные танцевальные постановки Родена. Однако это преимущественно отдельные сценки, каждая из которых дарит безусловное эстетическое наслаждение, но совместить их в целостную историю зрителю удается не всегда. Некоторые кульминационные моменты смазаны.

От романа в балете остается только тема любви Джея Гэтсби, всю драму которой экспрессивно передает Денис Матвиенко. Зрители спорят, кого из героев танцуют другие солисты.

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Какая роль у Клиффорда Уильямса, становится безразлично. Хочется просто, чтобы он танцевал как можно дольше. Это он задает динамику и оживляет действо.

Фанаты фильма "Великий Гэтсби", которые подсознательно будут искать в балете Леонардо Ди Каприо, не останутся ни с чем. Несколько аккордов музыкального сопровождения напоминают мотивы музыки к фильму. Их точно узнают те, кто полюбил кино.

Для неразбалованной театральными новинками публики балет "Великий Гэтсби", безусловно, событие. Это шоу, это праздник, сочетание классического балета и современной хореографии, яркие декорации, согласованные массовые сцены, известные солисты и красивое освещение. Если не слышать, как в моменты, когда герои танцуют в полной тишине, осветители спорят, какая пушка должна работать, и абстрагироваться от романа.