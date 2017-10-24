От Гузара до Маска: биографии известных людей

В книжной жизни - межсезонье.

Львовский форум отшумел, а до Книжного Арсенала еще далеко. И победителя Книги года BBC объявят только в декабре.

Итак, предлагаем в этот раз не новинки, а жанровый обзор: биографии людей, которые вдохновляют.

Копірайт зображення Vivat

Екатерина Щеткина. "Любомир Гузар. Хочу быть человеком"

Издательство Vivat

Написанная еще при жизни патриарха, эта книга является одновременно и исторической панорамой Украины.

Анастасия Герасимова Литературовед, арт-журналист. О книгах пишет, чтобы дать ответ на простой и одновременно сложный вопрос: "Что почитать?"

Автор, освещая ту или иную сторону биографии предстоятеля УГКЦ, связывает написанное с различными культурными, политическими, общественными явлениями. Например, эмиграция семьи Гузаров получает отсылку к мучительному опыту современных переселенцев с Востока.

Любомир - младший сын, любимец семьи - еще с десяти лет знал, что хочет быть священником. В выборе жизненного пути сыграла роль не только семья, но и авторитет митрополита Андрея Шептицкого, детские воспоминания о котором были особой гордостью Гузара.

Когда семья наконец оказалась в США, она познакомилась с эмигрантами двух предыдущих волн, узнав, как основывалось и крепло то заграничное "украинство", которое до сих пор удивляет своей стойкостью.

Именно в Америке зародился идеал "жизнь - общение", который Блаженнейший пытался укоренить и в Украине.

В 1950-1960-х годах Гузар много общался с другими священниками УГКЦ, это помогало крепче держаться вместе, объединять общество, а главное - чувствовать поддержку людей, которые тебя окружают.

Когда в 1993 году, будучи еще еще епископом, Гузар вернулся в Украину, общество нуждалось во всем вышеперечисленном и, кажется, так и не преодолело этого дефицита.

Но то, что Любомир Гузар для многих является знаковой фигурой, гордостью нации, означает, что все испытания и старания Блаженнейшего оставили после себя свет любви. А книга - лишнее доказательство того, "что быть Человеком - это действительно хорошо".

Копірайт зображення ТАО

Эшли Вэнс "Маск. Tesla, SpaceX и путь в фантастическое будущее"

Издательство ТАО, перевод с английского М. Лузиной

Биография Илона Маска - очень популярная, о чем свидетельствуют рейтинги книжных магазинов и уже шестое переиздание. О чем это говорит? Наверное, о том, что тысячи читателей стремятся почувствовать: будущее творится прямо сейчас.

Автор по-прежнему увлеченно наблюдает за своим героем - изобретателем, инженером и мечтателем, верит ему и прощает недостатки.

Эшли Вэнс, американский журналист, специализирующийся на новейших технологиях, - талантливый рассказчик, которому удалось коснуться очень тонких и провокативных аспектов жизни Маска.

Вэнс признается, что не сразу получил его согласие на сотрудничество и очень не хотел делиться уже имеющимися наработками, так как "Маск имеет свою версию правды, и это не всегда версия, которую разделяет остальной мир".

Но мужчинам удалось договориться, в результате чего получился подробный рассказ о незаурядной личности, целью жизни которой является "превратить людей в колонизаторов космоса".

Невероятная история семьи, детские травмы и решение переехать в США, поражение в делах и измены бизнес-партнеров, смерть первого ребенка и поиск времени для любви в слишком плотном графике - обо всем этом говорится в книге, герой которой напоминает супергероя, но при этом остается уязвимым и одиноким.

Копірайт зображення Издательство Старого Льва

Генри Марш. "Ни солнце, ни смерть. Из дневников нейрохирурга"

Издательство Старого Льва, перевод с английского К. Михалициной

"Ни солнце, ни смерть невозможно встретить, не отводя взгляда" - один из эпиграфов к автобиографии известного британского нейрохирурга.

Эта книга Генри Марша посвящена не столько практике и принципам этого автора, сколько довольно тяжелой теме осознания смерти.

Врач, который 40 лет работал в разных странах (от США до Непала), пережил множество успехов и неудач, вдруг осознает, что должен идти на пенсию.

Не начнется ли с этого момента угасание его ума? Будет ли он, как и в предыдущие годы, чувствовать себя нужным? Как привыкнуть к тому факту, "что время жизни подходит к концу"?

Генри Марш ищет ответы для себя самого, создавая очень личную историю.

Из нее читатель узнает о тонкостях здравоохранения в разных странах мира, об одержимости нейрохирурга Украиной, об этике и даже эстетике медицины, ведь "нейрохирургия - самый совершенный из возможных способов с пользой применить собственные руки и мозг, сочетать искусство и науку".

Анализируя свой опыт, врач приходит к выводу, что нам еще очень мало известно о мозге, а определенная часть успеха его операций относится к совсем не рациональной категории - чуда.

И хотя Марш не верит в Бога и считает, что он- "преходящий электрохимический танец, образованный мириадами бит информации", доктор надеется, что где-то в пространстве эта информация непременно сохранится, а значит, все пережитое и сделанное было не зря.

Копірайт зображення Наш Формат

Нельсон Мандела. "Долгий путь к свободе"

Издательство "Наш Формат", перевод с английского В. Старка

"У меня не было озарения, какого-то одного открытия или момента истины. Зато накапливались тысячи случаев пренебрежения и унижения, тысячи позже стертых в памяти моментов, которые вызвали во мне гнев, бунтарство, желание бороться против системы, поработившей мой народ", - писал Нельсон Мандела в автобиографии.

Его книга - цитатник для человека, стремящегося жить в мире, где демократические ценности являются реальностью, а не предвыборными лозунгами. Впрочем, сколько бы ни длился эффект накопления злости к поработителям, должен появиться лидер, чтобы превратить разрушительную энергию в силу созидания.

Мандела был именно таким в глазах миллионов, но в книге четко ощущается стремление автора намекнуть читателю, что каждый может сделать что-то для родной земли и людей, которые на ней живут.

Будущий президент ЮАР начал писать мемуары еще в 1974 году, но работу над книгой сделало невозможной тюремное заключение, поэтому восстановить ее удалось только в 1990-м.

Мандела вспоминает детство, много пишет о знатных корнях, о быте и бедности, с которой столкнулся из-за бунтарского характера отца и его преждевременной смерти.

Вспоминает, как впервые почувствовал принадлежность к "избранному народу", уделяет внимание тем, кто повлиял на его "африканизм", делится немного грустной радостью от воспоминания о том, как заново начал жить в 1971 году, выйдя из тюрьмы ...

"Для людей свобода на собственной земле - это вершина их порывов, и ничто не может отвлечь от нее тех, кто уверен в своей правоте", - заверяет и вдохновляет Мандела.

Не в этом ли нуждается украинский читатель, регулярно разочаровывающийся в лидерах, которые могли бы претендовать на звание героев?

Копірайт зображення КМ-Букс

Дэвид Маккалоу. "Братья Райт"

Издательство КМ-Букс, перевод с английского Н. Лавской

Братья Райт - Уилбер и Орвилл из Дейтона, штат Огайо, - научили мир летать.

Они не первыми сконструировали летательный аппарат, но именно Райт принадлежит разработка механизма такого аппарата с двигателем и первый управляемый полет на нем.

Вполне естественно, что фигуры, чье влияние на авиаконструирование ощущается и сейчас, заинтересовали Дэвида Маккалоу - одного из лучших американских биографов, обладателя Президентской медали Свободы и дважды Пулитцеровской премии.

Эта биография, изданная с большим количеством архивных фотографий и копий документов, основательно рассказывает о времени, когда происходил невероятный технологический скачок, когда люди ради цели не боялись испытывать аэропланы над пустынями, так как верили, что их жизнь - ничто по сравнению с ощущением высоты и полета.

Дети епископа, "оба брата всегда были настоящими джентльменами, от рождения вежливыми со всеми. Они никогда не употребляли крепких алкогольных напитков, не курили, не играли в азартные игры и оба оставались "независимыми" республиканцами".

Патентуя свое изобретение, Уилбер и Орвилл меньше всего думали о деньгах, но даже их добрые убеждения и светлые помыслы не уберегли Уилбера от участия в войнах. Это очень беспокоило Орвилла, который пережил старшего брата на 36 лет.

Итак, книга Маккалоу - это машина времени, которая, кроме всего прочего, убеждает: для смелых и уверенных не существует пределов и границ. И тому пример - два человека, которые не побоялись обжечь крылья.