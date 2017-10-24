От Гузара до Маска: биографии известных людей
В книжной жизни - межсезонье.
Львовский форум отшумел, а до Книжного Арсенала еще далеко. И победителя Книги года BBC объявят только в декабре.
Итак, предлагаем в этот раз не новинки, а жанровый обзор: биографии людей, которые вдохновляют.
Екатерина Щеткина. "Любомир Гузар. Хочу быть человеком"
Издательство Vivat
Написанная еще при жизни патриарха, эта книга является одновременно и исторической панорамой Украины.
Автор, освещая ту или иную сторону биографии предстоятеля УГКЦ, связывает написанное с различными культурными, политическими, общественными явлениями. Например, эмиграция семьи Гузаров получает отсылку к мучительному опыту современных переселенцев с Востока.
Любомир - младший сын, любимец семьи - еще с десяти лет знал, что хочет быть священником. В выборе жизненного пути сыграла роль не только семья, но и авторитет митрополита Андрея Шептицкого, детские воспоминания о котором были особой гордостью Гузара.
Когда семья наконец оказалась в США, она познакомилась с эмигрантами двух предыдущих волн, узнав, как основывалось и крепло то заграничное "украинство", которое до сих пор удивляет своей стойкостью.
Именно в Америке зародился идеал "жизнь - общение", который Блаженнейший пытался укоренить и в Украине.
В 1950-1960-х годах Гузар много общался с другими священниками УГКЦ, это помогало крепче держаться вместе, объединять общество, а главное - чувствовать поддержку людей, которые тебя окружают.
Когда в 1993 году, будучи еще еще епископом, Гузар вернулся в Украину, общество нуждалось во всем вышеперечисленном и, кажется, так и не преодолело этого дефицита.
Но то, что Любомир Гузар для многих является знаковой фигурой, гордостью нации, означает, что все испытания и старания Блаженнейшего оставили после себя свет любви. А книга - лишнее доказательство того, "что быть Человеком - это действительно хорошо".
Эшли Вэнс "Маск. Tesla, SpaceX и путь в фантастическое будущее"
Издательство ТАО, перевод с английского М. Лузиной
Биография Илона Маска - очень популярная, о чем свидетельствуют рейтинги книжных магазинов и уже шестое переиздание. О чем это говорит? Наверное, о том, что тысячи читателей стремятся почувствовать: будущее творится прямо сейчас.
Автор по-прежнему увлеченно наблюдает за своим героем - изобретателем, инженером и мечтателем, верит ему и прощает недостатки.
Эшли Вэнс, американский журналист, специализирующийся на новейших технологиях, - талантливый рассказчик, которому удалось коснуться очень тонких и провокативных аспектов жизни Маска.
Вэнс признается, что не сразу получил его согласие на сотрудничество и очень не хотел делиться уже имеющимися наработками, так как "Маск имеет свою версию правды, и это не всегда версия, которую разделяет остальной мир".
Но мужчинам удалось договориться, в результате чего получился подробный рассказ о незаурядной личности, целью жизни которой является "превратить людей в колонизаторов космоса".
Невероятная история семьи, детские травмы и решение переехать в США, поражение в делах и измены бизнес-партнеров, смерть первого ребенка и поиск времени для любви в слишком плотном графике - обо всем этом говорится в книге, герой которой напоминает супергероя, но при этом остается уязвимым и одиноким.
Генри Марш. "Ни солнце, ни смерть. Из дневников нейрохирурга"
Издательство Старого Льва, перевод с английского К. Михалициной
"Ни солнце, ни смерть невозможно встретить, не отводя взгляда" - один из эпиграфов к автобиографии известного британского нейрохирурга.
Эта книга Генри Марша посвящена не столько практике и принципам этого автора, сколько довольно тяжелой теме осознания смерти.
Врач, который 40 лет работал в разных странах (от США до Непала), пережил множество успехов и неудач, вдруг осознает, что должен идти на пенсию.
Не начнется ли с этого момента угасание его ума? Будет ли он, как и в предыдущие годы, чувствовать себя нужным? Как привыкнуть к тому факту, "что время жизни подходит к концу"?
Генри Марш ищет ответы для себя самого, создавая очень личную историю.
Из нее читатель узнает о тонкостях здравоохранения в разных странах мира, об одержимости нейрохирурга Украиной, об этике и даже эстетике медицины, ведь "нейрохирургия - самый совершенный из возможных способов с пользой применить собственные руки и мозг, сочетать искусство и науку".
Анализируя свой опыт, врач приходит к выводу, что нам еще очень мало известно о мозге, а определенная часть успеха его операций относится к совсем не рациональной категории - чуда.
И хотя Марш не верит в Бога и считает, что он- "преходящий электрохимический танец, образованный мириадами бит информации", доктор надеется, что где-то в пространстве эта информация непременно сохранится, а значит, все пережитое и сделанное было не зря.
Нельсон Мандела. "Долгий путь к свободе"
Издательство "Наш Формат", перевод с английского В. Старка
"У меня не было озарения, какого-то одного открытия или момента истины. Зато накапливались тысячи случаев пренебрежения и унижения, тысячи позже стертых в памяти моментов, которые вызвали во мне гнев, бунтарство, желание бороться против системы, поработившей мой народ", - писал Нельсон Мандела в автобиографии.
Его книга - цитатник для человека, стремящегося жить в мире, где демократические ценности являются реальностью, а не предвыборными лозунгами. Впрочем, сколько бы ни длился эффект накопления злости к поработителям, должен появиться лидер, чтобы превратить разрушительную энергию в силу созидания.
Мандела был именно таким в глазах миллионов, но в книге четко ощущается стремление автора намекнуть читателю, что каждый может сделать что-то для родной земли и людей, которые на ней живут.
Будущий президент ЮАР начал писать мемуары еще в 1974 году, но работу над книгой сделало невозможной тюремное заключение, поэтому восстановить ее удалось только в 1990-м.
Мандела вспоминает детство, много пишет о знатных корнях, о быте и бедности, с которой столкнулся из-за бунтарского характера отца и его преждевременной смерти.
Вспоминает, как впервые почувствовал принадлежность к "избранному народу", уделяет внимание тем, кто повлиял на его "африканизм", делится немного грустной радостью от воспоминания о том, как заново начал жить в 1971 году, выйдя из тюрьмы ...
"Для людей свобода на собственной земле - это вершина их порывов, и ничто не может отвлечь от нее тех, кто уверен в своей правоте", - заверяет и вдохновляет Мандела.
Не в этом ли нуждается украинский читатель, регулярно разочаровывающийся в лидерах, которые могли бы претендовать на звание героев?
Дэвид Маккалоу. "Братья Райт"
Издательство КМ-Букс, перевод с английского Н. Лавской
Братья Райт - Уилбер и Орвилл из Дейтона, штат Огайо, - научили мир летать.
Они не первыми сконструировали летательный аппарат, но именно Райт принадлежит разработка механизма такого аппарата с двигателем и первый управляемый полет на нем.
Вполне естественно, что фигуры, чье влияние на авиаконструирование ощущается и сейчас, заинтересовали Дэвида Маккалоу - одного из лучших американских биографов, обладателя Президентской медали Свободы и дважды Пулитцеровской премии.
Эта биография, изданная с большим количеством архивных фотографий и копий документов, основательно рассказывает о времени, когда происходил невероятный технологический скачок, когда люди ради цели не боялись испытывать аэропланы над пустынями, так как верили, что их жизнь - ничто по сравнению с ощущением высоты и полета.
Дети епископа, "оба брата всегда были настоящими джентльменами, от рождения вежливыми со всеми. Они никогда не употребляли крепких алкогольных напитков, не курили, не играли в азартные игры и оба оставались "независимыми" республиканцами".
Патентуя свое изобретение, Уилбер и Орвилл меньше всего думали о деньгах, но даже их добрые убеждения и светлые помыслы не уберегли Уилбера от участия в войнах. Это очень беспокоило Орвилла, который пережил старшего брата на 36 лет.
Итак, книга Маккалоу - это машина времени, которая, кроме всего прочего, убеждает: для смелых и уверенных не существует пределов и границ. И тому пример - два человека, которые не побоялись обжечь крылья.