"Энеида" Котляревского: тоска по утраченной Украине

Image caption Фрагмент портрета Энея из мультфильма "Энеида", вышедшего в 1991 году. Работа над фильмом продолжалась три года. Его заказали студии "Укранимафильм" в 1988 году. Его признали лучшей экранизацией "Энеиды".

Уже 220 лет украинцы искренне смеются над приключениями Энея, троянца в казацких шароварах и кафтане, "парня моторного", который вынужден был покинуть разоренный врагами родной край и искать новую родину. А в подтексте поэмы зашифрован целый пласт нашей истории.

Колоритный герой Ивана Котляревского даже стал одним из символов как высокой, так и массовой культуры: его именем охотно называют рестораны и торговые марки.

Травестийних "перепеваний" знаменитого античного вергилиевого эпоса появилось в те времена много, но только украинская версия стала архипроизведением национальной литературы.

Было в поэме Котляревского что-то еще, кроме веселых похождений и грандиозных пиров с удивительными блюдами и горячительными напитками. Кстати, меню "по "Энеиде"вполне может стать фишкой хорошего ресторана, и выбирать посетителям действительно будет из чего.

В поэме упоминается где-то 175 традиционных национальных блюд. К примеру, на прошлогоднем полтавском гастрономическом энейском фестивале гурманам предлагали двадцать из них.

Тоска по Украине

Вложенное в произведение "что-то еще" - вещь очень серьезная и непреходящая. На самом деле, речь шла о поиске и возрождении утраченной родины.

В конце ХVIII века Украина лишилась последних атрибутов государственного суверенитета. Разрушение в 1775 году Запорожской Сечи показало бесполезность любых надежд на взаимопонимание с Россией.

Иван Котляревский принадлежал к поколению, на долю которого все эти события повлияли непосредственно. Он родился еще в Гетманщине, а вскоре родная Полтава оказалась в составе нового государственного образования. Украинский гербовый шляхтич стал офицером русской армии, участвовал в русско-турецкой войне.

Потом руководил Полтавским "свободным театром". Дружил, кстати, с еще одним полтавским драматургом и театралом, Василием Гоголем-Яновским. Какое-то время входил в состав масонской ложи "Любовь к истине».

Копірайт зображення UNIAN Image caption Афиша спектакля "Энеида" Ивана Котляревского начала ХХ века

Истину, похоже, найти было нелегко. Изменить культурную идентичность, отказаться от традиции безболезненно не удавалось.

Другое государство, которому надо было ревностно служить, другие флаги и символы. Успешная имперская карьера не притупляла чувство утраты.

Котляревский решил противостоять разрушительным обстоятельствам, обратившись к неисчерпаемому живому источнику - языку. Он берется писать о казацком прошлом, преодолевая горькую уверенность, что, может быть, творит памятник навеки утраченной родине.

Рассказывая о сожженной врагами-греками Трое, он думал о собственной разоренной столице, о разрушенном гетманском Батурине.

Однако то, что многим казалось концом, завершением, дорогой, но не относящейся к современности памятью о прежних победах и величии, - оказалось началом и доброй вестью.

Писатель чутко уловил дух времени, оказался, что называется, в тренде.

Это уже была эпоха романтизма с ее сосредоточенностью на национальном своеобразии, с пафосом нации. Украинский политическое движение постепенно крепчало.

Скандальное столетие

Тарас Шевченко назвал автора "Энеиды" отцом новой украинской литературы, а Полтава не раз становилась местом паломничества.

Именно здесь, где был разгромлен Иван Мазепа, где напоминали об отчаянном поражении и позоре "шведские могилы", празднования в честь Ивана Котляревского превращались в национальными манифестациями.

Ведь Энеевы троянцы, "закопченные, как гиря, звенья", бродяги и проходимцы, умеют не только наслаждаться жизненными благами, но и победоносно отстаивать при необходимости свою землю.

Они знают, что там, где жива "любовь к отечеству", - "там сила вражья не устоит, там грудь прочнее меча".

Копірайт зображення UNIAN Image caption К 200-летию "Энеиды" в киевском художественном музее открывали специальную выставку

В 1898 году празднование столетия со дня публикации знаменитой поэмы стало демонстрацией сплоченности культурной элиты. Тогда возникла инициатива открыть памятник в Полтаве.

Резонанс оказался таким мощным, что эта акция проходила в последние дни августа 1903 года под строгим полицейским надзором. По обе стороны бульвара, где был поставлен памятник, выстроились ряды конного войска, во дворах стояли отряды полиции.

Однако все прошло мирно, полтавчане приветствовали гостей. Вечером в театре запретили речи на украинском языке.

Но гости из Галичины не знали русского, поэтому для них разрешили сделать исключение. Однако, когда на украинском начала произносить поздравления делегат из Чернигова, представители властей потребовали прекратить антиправительственную акцию.

Харьковский адвокат Николай Михновский передал в президиум обложку своего приветственного текста, отказавшись произносить его на русском. За ним так же поступил представитель Чернигова Михаил Коцюбинский.

Копірайт зображення UNIAN Image caption В Киеве в музей "Энеиды" превратили целый поезд метро

Гора пустых обложек росла на столе перед озадаченным и возмущенным мэром Трегубовым. Его попытки овладеть ситуацией, ссылаясь на министерские приказы, оказались безуспешными.

В конце участники вечера в знак протеста покинули зал, и дальше праздник продолжался уже на полтавской площади.

Однако, в 1898 году обреченность произведения Котляревского на небытие не казалась настолько очевидной, как в начале того века. Среди участников полтавского праздника было много молодых энтузиастов, которым как раз и было суждено строить Украинскую Народную Республику.

А 200-летие "Энеиды" отмечалось уже в независимой Украине. Нацбанк даже порадовал нумизматов выпущенной к этой дате золотой юбилейной монетой.

Если вам случится ехать в поезде киевского метро, ​​украшенном иллюстрациями к "Энеиде", присмотритесь к цитатам. Они и сейчас довольно актуальны.

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