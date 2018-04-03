Национализм или Папа Римский: почему запрещали "Собор" Олеся Гончара?

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Олесь Гончар - один из классиков украинской литературы советских времен

Сегодня исполняется сто лет со дня рождения Олеся Гончара. Автора книг, которые отмечались высокими советскими премиями, но наводили скуку на читателей. Биография Олеся Гончара - неопровержимое доказательство того, что свобода слова писателю крайне необходима.

Его самый известный роман "Собор" сыграл значительную роль в одной из крупных политических интриг советской эпохи.

Здесь смешались высокая политика и культурное сопротивление, борьба за власть и писательские амбиции. К противостоянию присоединились высокопоставленные чиновники - Петр Шелест, Владимир Щербицкий и, наконец, Леонид Брежнев.

Любимец власти

Это было тем более удивительно, поскольку писатель к тому времени получил чуть ли не все советские награды, с Ленинской премией включительно, даже стал членом Центрального комитета компартии Украины.

За дебютные "Знаменосцы" ему в свое время вручили сразу две (!) Сталинские премии. Потом клеймили его "националистические" новеллы. Поэтому побывал он и на коне, и под конем. С читательской благосклонностью дела обстояли хуже.

Его тексты портила чрезмерная заидеологизированность.

С одной стороны, автор по возможности, более или менее в пределах дозволенного, высказывал свои национальные убеждения. Однако вынужден был также уравновешивать потенциально опасные "уклоны" хвалебными советскими пассажами.

Прозе катастрофически недоставало сюжетного напряжения, раздражала психологическая одномерность персонажей. Божьего дара Гончар лишен не был, однако его талант погряз в угрюмой и бедной атмосфере социалистического реализма.

В конце концов, роман - дитя гражданского общества. И в тоталитарном социуме он не мог расцвести. Война в "Знаменосцах" выглядела слишком лирической и красивой. Казалось, что героизма было слишком уж много.

Да и сама романтическая манера изложения казалась совершенно устаревшей для второй половины ХХ века. Он много сделал как общественный деятель, подписывал письма в защиту украинских школ и музеев. Однако творчество - область особая, нравственные принципы не всегда помогают за письменным столом.

Враг государства

И вдруг Олесь Гончар становится чуть ли не врагом советского строя. А наряду с этим и автором, которым искренне восхищались читатели.

"Собор" получил невероятную популярность, его передавали из рук в руки, продавали "из-под полы", он имел даже определенный международный резонанс.

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Олесь Гончар с женой на фоне собора, который стал "героем" его романа

И дело не в художественных качествах или писательском мастерстве, а в цензурном запрете.

Власть, сама того, разумеется, не желая, организовала для Гончара успешную пиар-акцию.

Роман был сначала издан в январском номере журнала "Отечество", затем в твердой обложке фантастическим на сегодняшний день тиражом 115 тысяч экземпляров. И никаких подозрений текст ни у кого не вызвал.

В произведении были затронуты действительно актуальные проблемы. Впервые упоминалось о сохранении национальной памяти, о необходимости охраны исторического культурного наследия.

Здесь прозаик чутко уловил дух времени: наши семидесятые годы стали периодом роста исторического сознания, поиска корней, ведь советские ценности окончательно изжили себя.

Спасение культуры и экология

Сюжет разворачивался вокруг событий и конфликтов, связанных с сохранением деревянного собора, построенного в днепровских плавнях еще в казацкие времена.

Отчетливо прозвучали и экологические аспекты: металлургические комбинаты украинского Юга катастрофически загрязняли окружающую среду.

Рабочий поселок Зачиплянку, место действия романа, не без оснований отождествляли с заводским пригородом Днепропетровска - деталей-намеков было достаточно.

А в подлом герое-карьеристе, который захотел во что бы то ни стало получить бонусы, уничтожив собор и тем самым продемонстрировав свой безупречный атеизм, неожиданно узнал чуть ли не себя самого всесильный первый секретарь Днепропетровского обкома коммунистической партии Алексей Ватченко.

К тому же рассказы о каких-то проблемах в его "вотчине" были, по его мнению, в принципе недопустимы.

Политические игры

И дальше эта история превращается в банальную борьбу за выживание на правящем олимпе. В ход пошла тяжелая артиллерия. Днепропетровский чиновник - земляк и близкий друг самого генсека Брежнева.

Поэтому в 1968 году, на мартовском пленуме ЦК КПУ Ватченко - случай небывалый - выступил в роли литературного критика, анализируя политические ошибки и просчеты Олеся Гончара.

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Собор в Новомосковске, построенный в XVIII веке, сохранился. В 2012 году его реставрировали

Вот она, государственная забота об искусстве - ведь все это происходило на заседании высшего органа власти...

Бросать обвинения "идейно порочному", как сказал оратор, произведению, который уже разошлось очень большим тиражом, роману, написанному лауреатом Ленинской премии, депутатом и членом центрального комитета партии, - это брать на себя большую ответственность за последствия.

Ведь бумеранг мог вернуться и больно ударить. Однако опытный партаппаратчик обеспечил себе надежные тылы.

Из воспоминаний тогдашнего секретаря ЦК партии по идеологии знаем, что как раз в марте 1968 года на встрече в Москве Леонид Брежнев советовал ему обратить пристальное внимание на политически незрелый, как информировали хозяина Кремля, роман Олеся Гончара.

На таком уровне информировать должен был как раз Ватченко. Киевское руководство этого не сделало, Петр Шелест всячески пытался замять скандал.

То, что для Алексея Ватченко было, вероятно, актом самозащиты и укреплением карьерной лестницы, для других партийных лидеров обернулось отличным подарком, еще одним поводом убрать Шелеста. Он и ранее "грешил" приверженностью к национализму.

А Владимир Щербицкий, еще один днепропетровский выдвиженец, давно мечтал о самом высоком посте в республике.

Нобелевская премия и Папа Римский

Обвинения в адрес Шелеста росли, его ошибки и недочеты то и дело клеймились.

Всплыла странная и вполне фантастическая история о том, что вражеские голоса западных радиостанций якобы распространяли информацию о выдвижении "Собора" на Нобелевскую премию.

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Главный коммунист Украины Петр Шелест, который до некоторой степени сочувствовал украинскому движению, мог лишиться должности, в том числе и из-за истории с романом "Собор"

А инициатором этого стал не кто иной, как большой враг советского строя и коммунизма Папа Римский. Понятно, что весь сюжет сфабриковали кагебисты.

Не говоря уже об очень низком художественном уровне произведения, его не могли выдвинуть и по формальным критериям.

Скажем, из-за отсутствия переводов. Наконец, на каком языке глава католической церкви должен был прочесть роман?

Однако это стало победным козырем в карьерных играх: если глава республики допустил подобные козни международной реакции, то он точно не соответствует своей должности.

В апреле 1973 года Шелеста все-таки отправили на пенсию. Предварительно "наведя порядок" - для этого нужно было провести многочисленные аресты диссидентов, в частности в 1972 году.

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