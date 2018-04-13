Блог психолога: зачем нужна абстрактная любовь?

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Люди нередко делают выбор в пользу воображаемого идеального образа партнера и одиночества, только бы не разрушать собственные стереотипы.

Хуже, чем Валера

Мы годами мечтаем о ком-то, но не решаемся хотя бы намекнуть ему о своих чувствах. Можем даже жить с кем-то, а в воображении строить отношения с другим.

Оправдываем себя тем, что повседневная жизнь - это одно, а романтическая любовь - нечто совершенно противоположное.

Знакомая ситуация?

Длительные отношения, которые существуют только в воображении и не имеют ничего общего с реальностью, и являются абстрактной любовью.

Она - комфортна и безопасна, потому что не принесет разочарований, неприятных неожиданностей. В ней все так, как вы хотите. Ведь не надо иметь дело с реальным человеком, с его взглядами, установившимися привычками и вкусами, которые не совпадают с вашими. А ведь это так обременительно!

"Я всегда должна быть в кого-то влюблена, - признается Ирина. - Это меня стимулирует". Иногда ее душевный порыв приобретает вполне реальные очертания и воплощается в полноценный или, как она сама говорит, контактный роман.

И почти всегда он заканчивается разочарованием.

Потому что на деле взлелеянный в мечтах идальго оказывается обычным человеком. Еще хуже, как говорит женщина, чем ее Валера.

Кстати, Ирина - замужем. Но не понимает, какое это имеет отношение к любви. Семья - это святое, - говорит. И добавляет, что выполняет все свои обязанности жены и матери.

По ее мнению, супружеская и личная жизнь - разные понятия. А иногда это личное и сокровенное, считает Ирина, даже укрепляет семью. Потому что так легче выдержать монотонность будней. А легкое чувство вины перед мужем восстанавливает уже подзабытую любовь к нему.

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Репетиция жизни

Другая ситуация у Людмилы Ивановны. Она с детства мечтала о красивой любви. Не скучной и обыденной, как у ее родителей, которые, сколько она себя помнит, так друг друга и называли - "мама-папа", а - как в кино.

Чтобы у мужчины был мужественный профиль, бархатный баритон и загадочный взгляд.

Но в реальной жизни ей такие не попадались. И вдруг оказалось - вылитый актер из "17 мгновений" и герой ее одиноких мечтаний работает в офисе двумя этажами выше.

Они даже иногда перебрасывались несколькими фразами в столовой или в лифте. И может, для кого-то такой разговор ни о чем показался бы мелочью. А Людмила Ивановна наделяла каждую фразу своего тайного избранника глубоким смыслом.

Если Николай Григорьевич говорил, стряхивая снег с одежды: "Ну и холод сегодня, пока добрался, замерз, как собака", она понимала это как намек. Дескать, мне холодно, не согрела бы ты меня теплом своей души. Немногочисленные их диалоги женщина знала наизусть. По вечерам, одна в своей уютной квартирке она их, как говорил великий поэт, "репетировала".

Смотрела на желтые прямоугольники окон напротив, за каждым из которых кипела жизнь, и не считала себя одинокой. Потому что где-то в таком же окне и в ее сердце жила ее любовь.

И отважиться на решительные шаги - сказать о своей симпатии - об этом и слушать не хотела. Хотя, коллеги узнали, что этот Николай разведен.

"Я не так воспитана, - говорила Людмила Ивановна, - чтобы самой вешаться на мужчин".

Одиночество в сети

Читаем между строк: неуверенный в себе, боюсь возможного отказа, который ударит по и без того низкой самооценке. Уже имела неудачные отношения, не хочу еще раз пережить боль разочарования. А чрезмерная гордость - лишь прикрытие и обратная сторона комплекса неполноценности.

Да и не только это. Абстрактными отношениями люди часто заполняют душевную пустоту, которая возникает от страха перед реальной жизнью.

Виктор грустно шутит, что его личная жизнь почти целиком существует в электронном виде. Он охотно переписывается со многими девушками в интернете, но до живого общения дело доходит очень редко.

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Говорит, что боится плохо выглядеть на первом свидании, его изматывает неопределенность первого этапа отношений, когда все время ждешь звонка или сообщения.

Признается также, что опасается сексуальной неудачи. А еще - не хочет терять свою приватность, что, по его мнению, случится, когда в его жизни появится конкретная женщина, общение с которой не прервешь нажатием кнопки на компьютере.

Синица или журавль?

Павел озабочен тем, что на реальную любовь, в отличие от мнимой, нужно тратить время и деньги. - Что-то говорить, куда-то приглашать. А вдруг отношения быстро наскучат, придумывать, как без обид их прекратить.

Как видим, абстрактную любовь предпочитают те, кто в своем воображении хранит некий эталон, сформированный под влиянием детских впечатлений. Постоянное сравнение собственной жизни с идеалом, которого не существует, и мешает им строить отношения с реальными людьми, ведь все кажется банальным и неинтересным.

Поиск новых, "лучших" партнеров проблему не решает, ведь дело не в других людях, а в собственном мировосприятии. Но пока осознание этого придет (и придет ли?), накопится уже немало травматического опыта, чтобы начать бояться настоящей жизни.

Но пока мы ее боимся, она продолжается. И от нас самих зависит, будет ли она наполнена событиями или только мечтами о них.

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