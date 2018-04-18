Уже несколько раз я замечаю пристальный интерес кассиров "госбанка" к паспортам - обязательному условию получения зарплат, стипендий и социальных пособий в "республике" даже при наличие банковской карточки.

Хотя следует начать иначе - сама по себе банковская карточка решает немного.

Банкоматов в "республике" настолько мало, что для получения денег через банковские терминалы пришлось бы порядком перемещаться по городу. По крайней мере, я знаю всего два терминала, и до обоих мне пришлось бы ехать хоть из дома, хоть от места работы.

И судя по очередям в день выплат в "банках", терминалами почти никто не пользуется.

Кроме того, кассир "госбанка" выдаст всю сумму с карточки получателя, а терминал будет выдавать или крупными купюрами, или округлит сумму в меньшую сторону, а при зарплате в три-четыре тысячи рублей важен каждый рубль...

Да и кроме этого есть ещё две негласные причины такой спешки в получении денег - тотальное безденежье "республиканцев" и страх, что в связи с шатким военным положением деньги могут или исчезнуть со счетов, или исчезнут сами "банки".

Конечно, это говорит о полном недоверии луганчан ко всему, что происходит в "республике".

В общем, в день выплат в "банках" и очереди, и страсти такие, что "республику" никак не назовёшь малочисленной.

Переход на российскую систему

Кроме этого, все "госпредприятия", осуществляющие выплаты заработной платы через "банк", в кратчайшие сроки обязали сотрудников принести из банка допсоглашения об изменениях карточного счёта получателя заработной платы. Как известно, с 1 апреля 2018 года "банковская система ЛНР" перешла на российскую систему счетов и транзакций.

Рядовых обывателей это почти не коснулось: лицевые счета для оплаты коммунальных платежей остались прежними.

В течение трёх рабочих дней были закрыты все "банки" в связи с изменениями расчетных счетов, а после ещё неделю не проходили оплаты коммунальных платежей на новые счета.

Но, по ироничным отзывам луганчан, это изменение имеет громадное значение, работая на перспективу: "Мы плавно влились в российскую банковскую систему. Вы понимаете, что это для нас значит?! Теперь мы не дерьмо в проруби, как были все три года, а уже имеем некий вес".

Image caption Бывшее отделение одного из банков

Хотя так радужно перемены воспринимают тоже далеко не все, махнув рукой на всё, что происходит вокруг них.

А требования принести в кратчайшие сроки из "банка" в бухгалтерию допсоглашение об изменение реквизитов для перечисления денежных средств на карточный счёт согласно новой аналитике вызывает только нездоровый ажиотаж и очереди.

Так, для получения своих новых реквизитов, мне потребовалось провести в очереди снаружи и внутри банка в общей сложности около двух часов, потому что в эти дни шли выплаты пенсий и социальных пособий, а очередь к специалисту "банка" была общей.

В "банке" заверяли всех, что спешки для получения допсоглашений нет, в запасе есть несколько месяцев, но люди боялись, что им не будет поступать заработная плата.

Карточки за ваш счет

И ещё несколько интересных фактов.

Всех сотрудников "госпредприятий" обязали получить банковский карточки - так называемый пластик. К пластиковой карточке привязано смс-информирование о зачислении средств, стоимостью 10 рублей в месяц, но только при наличие сим-карты местного оператора "Лугаком".

Желающих получать именной пластик добровольно было немного по нескольким причинам - недоверие к системе и изготовление карточки за счёт её обладателя (50 рублей/25 грн).

Все карточки именные и действительны до конца 2019 года.

По карточкам осуществляется выплата заработной платы, социальных пособий и стипендий. Кроме пенсий, которые выдаются только лично в руки пенсионера в отделениях "банка" или на почте.

Связано это с тем, что пенсионный туризм распространён не только на территорию законной Украины, но и в "республику".

"Власти" "республики" пытаются бороться с этим, введя ограничение получать выплаты не реже двух раз в месяц. Если снятие денет в этот период времени не происходит, карточный счёт блокируется, и для его восстановления нужно будет снова пройти через пенсионный фонд с оформлением всех документов.

Без биометрии

Даже при наличии пластиковой карточки процедура снятия заработной платы в "банке" не упростилась ничуть - кассир проверяет паспорт (все страницы), спрашивает, знает ли получатель сумму выплаты, проверяет её, просит ввести пин-код, расписаться на чеке и выдаёт наличность.

Со стороны кажется, что карточки никак не упростили операции по выплате, а скорее усложнили их. Кроме паспорта с собой теперь нужно И ещё несколько интересных фактов. носить ещё пластиковую карточку, знать сумму и часто выслушивать о том, что кассир не обязан проверять зачисленную сумму - для этого есть смс-рассылка.

То есть клиент как бы виноват в том, что сэкономил, не оформив себе смс-информирование или не перейдя на "Лугаком", а кассир идёт на уступки, уточняя сумму зачисления.

И здесь наступает самый яркий момент всей истории - выплаты осуществляются только при наличие или паспортов "граждан" "республики", или украинских паспортов старого, бумажного, образца.

То есть биометрический паспорт гражданина Украины будет самым большим препятствием для получения любых выплат в "ЛНР". Кассир пожмёт плечами - оформляйте паспорт "гражданина" "ЛНР", если хотите получить свою стипендию или заработную плату.

Но чтобы получить местный паспорт, нужно пройти через огромные очереди под паспортным столом, потратить не менее трёх месяцев своей жизни, зачастую привести с собой живых свидетелей-соседей, удостоверяющих твою личность и собрать с десяток справок.

Хотя и украинский паспорт проверяют с тщательностью пограничников на наличие местной прописки и фотографий по возрасту.

Но даже при всех новшествах системы и переходе на российскую систему оплаты, граждане "республики" получить или перевести свои средства в Россию и из России не могут, как не могут взять кредит или отправить денежный перевод за рубеж.

Банковская система "республики" в связи с тем, что "ЛНР" является фейковой страной, осуществляет все операции только в пределах самой "республики".

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