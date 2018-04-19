Блог историка: как Россия впервые аннексировала Крым

Копірайт зображення Станіслав Цалик Image caption Ханская мечеть в Гёзлёве. Святыня изначально предназначалась для коронации крымских ханов. После захвата Россией Крыма утратила свой статус, а город переименовали в Евпаторию

19 апреля 1783 года Российская империя впервые аннексировала Крым. Прошло 235 лет. Сегодняшняя ситуация похожа на ту, что сложилась в конце XVIII века.

Посягательство на полуостров начались гораздо раньше. Еще Иван Грозный интриговал против Крымского ханства. Позже царю Алексею Михайловичу - отцу Петра I - предложили "Планъ завоевания Крыма". Его составил хорватский мыслитель (сегодня сказали бы - политтехнолог) Юрий Крижанич, посоветовав "порешить крымский вопрос что называется с корня".

Тогдашние властители не решились воевать с Крымским ханством.

Екатерина II постановила действовать не только оружием. В 1771 году посадила на ханский престол - должность выборная - своего ставленника Сахиба II Герая. Это удалось сделать потому, что накануне российская армия заняла Крым. Иначе правителем стал бы протеже турецкого султана Максуд Гирей.

Сахиб послушно заключил с Россией межгосударственный договор, который позволил русской армии при необходимости находиться на полуострове. Но вскоре потерял власть. Преемник Девлет IV Гирей ориентировался на Турцию.

В Петербурге занервничали: новый повелитель пользуется поддержкой подданных, поэтому его правление может быть длительным. В 1777 году россияне пустили в ход свою козырную карту - Шахина Герая.

Откровенный разговор

Копірайт зображення Станислав Цалик Image caption Столица Крымского ханства - Бахчисарай. Российская Империя, уничтожив ханат, сделала административным центром полуострова Симферополь

Шахин Герай - младший брат бывшего российского ставленника Сахиба II Герая. Именно ему хан поручил подписать в Петербурге упомянутый договор с Россией.

Россияне проявили неслыханное гостеприимство: гостя поселили в роскошном дворце, назначили "на содержание" 100 рублей в день (цыпленок на рынке стоило 5 коп., а свинья - 80 коп.). Екатерина II одарила его шубами, серебряным сервизом, кольцами, золотыми табакерками.

Гость задержался в Петербурге на целых два года - развлекался, кутил, сделал массу долгов. Их исправно выплачивал канцлер Российской империи Никита Панин. Он также выкупал заложенные Шахином вещи и любезно возвращал их хозяину.

В 1773 году канцлер решился на откровенный разговор. Крымчанин был в восторге от предложения стать ханом. И не только согласился, как отчитывался Панин, "содействовать, чтобы грубых татар вразумить о прочности нашего с ними союза", но и пообещал заботиться об интересах российской короны.

Не знал, что его используют "втемную": канцлер не объяснил, что конечная цель крымской игры - не "прочность союза", а ликвидация Крымского ханства в принципе.

Чиновник в штыках

Копірайт зображення Станислав Цалик Image caption Так выглядел ханский дворец вскоре после присоединения Крыма в 1783 году. В настоящее время там ведется скандальная реставрация

Итак, в 1777 году по приказу из Петербурга Шахин Герай выехал на Кубань - тогдашнюю провинцию Крымского ханства. Лояльные к России местные ногайцы объявили его своим ханом.

Возглавив ногайское войско, Шахин отправился в Крым. Одновременно на полуостров вошла русская армия, разбив сорокотысячную армию Девлета IV Гирея. Повелитель бежал в Турцию.

Российский военный контингент "привёл жителей в покорность". Поэтому крымчане присягнули 32-летнему Шахин Гераю.

Нового правителя окружили русские - повара, прислуга, личный врач. Он отпустил длинную бороду, считал лучшими блюда русской кухни. Начал чеканить монеты, похожие на русские.

Вдруг откуда ни возьмись появились слухи о том, что хан вознамерился окрестить мусульман. Вспыхнуло восстание. Простолюдины напали на Бахчисарай, разграбили ханский дворец. Визиря - главу правительства - убили, дома чиновников сожгли.

Шахин Герай удержался на троне благодаря вмешательству российской армии.

Вскоре, когда недовольны мурзы организовали заговор и уже выбрали другого хана, именно российские штыки восстановили статус-кво.

Новороссийский генерал-губернатор Григорий Потемкин убеждал императрицу: Шахин потеряет власть. На самом деле ревновал - говорят в Петербурге крымчанин был любовником Екатерины II. Кто знает, возможно, так и было.

Другого кандидата в ханы у россиян не было.

В декабре 1782-го самодержица объявила Потемкину "свою волю на присвоение Крымского полуострова и на присоединение его к Российской Империи".

Потемкин приказал своим генералам занять Крым.

"Взять под державу"

Копірайт зображення Станіслав Цалик Image caption Дервишам в 1783 году закрыли доступ на полуостров как "турецким агентам". Их движение возродилось только в независимой Украине. Фото 2013 года

В Бахчисарай прибыл представитель Потемкина - дипломат Сергей Лашкарёв. Объяснил хану: его пребывание на престоле "не составляет для страны интереса".

Уговоры покинуть трон продолжались до конца февраля 1783 года. Наконец крымский правитель согласился при условии ежегодного "жалованья" в 200 тыс. рублей и обещания получить престол в Персии, когда Россия ее захватит.

19 апреля 1783 года Екатерина II издала манифест, дескать, "решились Мы взять под державу Нашу полуостров Крымский, остров Тамань и всю Кубанскую сторону". Шахин рассердился. Ведь обсуждал с Лашкарёвым только отречение, чтобы освободить трон для преемника. О включении Крыма в состав России речи не было!

В мае 1783-го бывшего правителя решительно "попросили" с полуострова - с гаремом и свитой он уехал в Воронеж. Через два года - в Калугу. Тайно прислал гонца в Крым с письмами к своим сторонникам. И получил ответы: люди готовы оказать сопротивление оккупантам.

Об этом узнали в Петербурге.

Калужский губернатор заявил экс-хану, что не возражает против его отъезда в Высокую Порту. Шахин туда не просился. Понял: не поедет - отравят. Отправил посланцев в Константинополь. Вскоре получил официальное приглашение поселиться в Турции.

Месть падишаха

Копірайт зображення Станислав Цалик Image caption Калуга. В этом доме - загородной резиденции губернатора - поселился Шахин Герай. Отсюда посылал гонца в Крым

В январе 1787-го представитель султана встретил изгнанника в Хотине и с почестями сопроводил через Бухарест в Адрианополь.

Торжества оказались муляжом. На самом деле падишах был очень зол на крымского коллегу, который несколько лет назад не отдал ему беглого политика Джаниклы Али-пашу. Приказал заточить Шахина на острове Родос.

Но бывший хан хотел вернуться на родину и поднять людей против русских. Летом 1787 года решился на побег - попросил убежища во французском консульстве на острове.

Наиб - местный начальник полиции - потребовал от дипломатов выдать предателя. Те отказались. Полиция окружила консульство и подготовилась к штурму. Силы были неравны. Французы выдали беглеца.

Султан приказал казнить Шахина.

Отрубленную голову прислали падишаху, а тело закопали в крепостном рву.

Другие промолчали

Копірайт зображення Станислав Цалик Image caption Хотин. Здесь, в турецкой крепости, русские передали Шахина Герая представителю султана

Между тем Екатерина II не спешила обнародовать "крымский" манифест. В течение трех месяцев на полуостров стягивали военные силы - опасались бунта.

Наконец под дулами винтовок экспедиционного корпуса генерала Антона Бальмена и пушек Азовской эскадры 9 июля 1783 года крымчанам зачитали манифест. Затем ошарашенным людям было приказано принять присягу на верность России.

"Вся знать уже присягнула, - сообщил Потемкин 21 июля, - теперь за ними последуют все остальные". Никто не интересовался, хотят ли эти "все" быть подданными российской короны.

Только тогда Россия сообщила Европе о "присоединении" Крыма. Против выступила только Франция, другие страны промолчали.

Крымчане, ставшие свидетелями аннексии, не дожили до утраты русскими контроля над полуостровом. Это произошло лишь через 80 лет, во время Крымской войны.

Но по ее завершению коалиция держав-победительниц - Великобритания, Франция, Турция и Сардиния - согласилась вернуть Крым россиянам на очень выгодных для себя условиях.

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