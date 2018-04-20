Женский блог: феминистка - не чертовка с рогами

Копірайт зображення Униан

Я считаю, что большинство украинских женщин на самом деле разделяют базовые принципы феминизма.

Мы стремимся достойно зарабатывать, иметь защиту от домашнего насилия и распределять домашние обязанности со своими мужьями.

Но, несмотря на это, многие женщины все еще враждебно относятся к феминисткам.

Поздравляю, ты - феминистка!

Копірайт зображення Unsplash / Pete Bellis

Несколько месяцев назад мы сидели со знакомой в кафе и обсуждали акцию #metoo, которая немало нашумела в соцсетях.

Воспоминания о подростковых впечатлениях от навязчивых ухаживаний в общественном транспорте перешли на разговоры о работе и семейных обстоятельствх (знакомая жаловалась на мужа, который даже тарелку за собой не хочет помыть).

Копірайт зображення Олена Павленко Елена Павленко журналистка в общественно-политических изданиях

живет в Харькове

интересуется гендерной проблематикой, историей Средневековья и котиками:)

И здесь прозвучала эта сакраментальная фраза.

- Нет, я, конечно же, не феминистка, но...

И далее она озвучила несколько основных феминистских постулатов.

Оказалось, что она - за равную оплату труда, и была бы совсем не против, если бы муж хоть иногда готовил ужин, а еще ее бесит, когда коллеги шутят про блондинок за рулем.

Но страшное слово "феминистка" ее пугало. У феминизма как общественного движения не очень хороший имидж в Украине.

Поэтому я считаю нужным "на пальцах" объяснить, что феминистки - это не какие-то чертовки с рогами, мечтающие загнать всех мужчин в гетто.

Феминистки - это большинство из нас.

Право на достойную зарплату

Копірайт зображення Unsplash / Charlz Gutiérrez De Piñeres

Равная оплата труда - это то, с чего начинался феминизм в середине XIX века. Прошло 150 лет, а воз и ныне там.

Украинка зарабатывает на 27% меньше украинца. По данным Госстата, в течение первой половины 2017 года работник-мужчина в Украине в среднем зарабатывал 7779 грн в месяц, а женщина - только 6243 грн.

Но почему существует такая несправедливость? Сторонники патриархата говорят, что мы сами не хотим работать больше, а стремимся уделять время семье.

Посмотрим на цифры. По данным Бюро гендерных стратегий и бюджетирования, которые ссылаются на исследования Госстата за 2016 год, средний рабочий день мужчины длится 7 часов 48 минут, а женщины - 8 часов 39 минут.

Я не знаю ни одного человека - мужчины или женщины, - который, будучи в здравом уме, выбрал бы такой вариант: работать больше и зарабатывать меньше.

После работы часть мужчин садится за ноутбук играть в танки, а женщина встает к плите Елена Павленко

Просто женщинам гораздо труднее найти работу. Если вы женщина, то, наверное, как и я, хоть раз слышали от работодателя вопросы типа: "А когда в декрет?".

Их можно понять. Дети в Украине - это, в основном, забота женщин. Если бы у нас, как в Швеции, декретный отпуск обязательно делили между отцом и матерью, такие вопросы просто не возникали бы, и женщин охотно назначали бы на высокие должности.

А так получается, что женщины, отчаявшись в возможности найти нормальную зарплату, соглашаются на худшие условия.

В декабре прошлого года в своем аккаунте в Twitter министр юстиции Павел Петренко привел такие цифры: 3 млн детей воспитываются в неполных семьях, в основном - материнских. 600 тысяч из них не всегда получают алименты вовремя.

Сейчас невозможно посчитать точно, сколько именно детей воспитывают только матери, сколько - только отцы, а сколько - бабушки с дедушками, потому что последняя перепись населения в Украине проводилась в 2001 году. Тогда материнских семей насчитывалось 76,3% от всех неполных, родительских - 2%, другие же дети из неполных семей воспитывались с другими родственниками.

Поэтому нет ничего необычного, что женщина, которой нечем кормить своего ребенка, согласится на любую зарплату и условия труда.

Если вас такая ситуация возмущает, поздравляю, вы - феминистка.

Право на отдых

Копірайт зображення Unsplash / Nick Karvounis

Чтобы получить достойную зарплату, нужно постоянно развиваться в своей профессии и приобретать новые знания, учить языки, читать профессиональную литературу. Но есть ли у женщин время на это?

По данным того же исследования Всемирного банка, украинка ежедневно тратит почти 5 часов на неоплачиваемый труд - приготовление пищи, уборку, уход за детьми.

Мужчины уделяют домашним делам всего полтора часа ежедневно.

Более миллиона украинок страдают от домашнего насилия, но только 10% из них обращаются в полицию. Жертве домашнего насилия просто некуда идти Елена Павленко

После работы часть мужчин садятся за ноутбук играть в танки, а женщина встает к плите.

Если вы считаете это несправедливым, поздравляю: вы - феминистка!

Все мои знакомые замужние женщины с детьми очень мало спят - менее шести часов в сутки. О каком повышении квалификации здесь может идти речь?

Представьте, сколько бы мы успевали, если бы наши мужчины взяли на себя, например, уборку?

Право на жизнь

Копірайт зображення Unsplash / Fernando Brasil

Эксперты Института демографии и социальных исследований в работе "Экономические последствия насилия в отношении женщин в Украине в 2017 году" по заказу Фонда народонаселения ООН, отмечают, что в Украине в прошлом году 600 женщин погибли от последствий гендерно-обусловленного насилия (это не прямой подсчет, а статистическая оценка , полученная с помощью специальных вычислений).

В том же исследовании приводятся и такие данные: более миллиона украинок страдают от домашнего насилия в той или иной форме, но только 10% из них обращаются в полицию.

И вовсе не потому, что им просто нравятся пинки. Жертве домашнего насилия просто некуда идти.

После визита полицейских несчастная женщина остается в тех же условиях один на один с насильником, либо должна где-то искать спасения. А в Исландии, например, насильника принудительно отселяют от жертвы.

Если вам не нравятся побои, и вы не считаете, что женщины и дети сами виноваты в том, что их бьют, если вы поддерживаете создание приютов для жертв семейного насилия и реальных наказаний для насильников - поздравляю: вы - феминистка.

Итак, если вы, как и Конституция Украины, считаете, что у людей "не может быть привилегий или ограничений по признакам пола", то вы - феминистка или профеминистка.

Иными словами - вы нормальный человек, который разделяет ценности современной евроатлантической цивилизации и стремится жить по законам и нормам XXI века, а не Средневековья.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram