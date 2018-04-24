Блог из Луганска: как в "республике" умирает благотворительность

Копірайт зображення Getty Images Image caption Так международные гуманитарные организации помогали жителям Авдеевки зимой 2017 года. На подконтрольной вооруженным сторонникам "ДНР и ЛНР" они не могут работать

Если говорить о ситуации на Донбассе, то в первую очередь приходят в голову видимые перемены в жизни - потеря работы, изменение прежнего уклада жизни, выезд друзей, повышение цен и низкие зарплаты у большинства, оставшихся в "республике".

Но есть ещё одна грань жизни, которую очень сложно заметить на первый взгляд, но которая очень ощутима теми, кто остался здесь жить. Это полная переоценка ценностей и адаптация не только к новым реалиям жизни, но и к себе новому в этой новой жизни. Начну с себя, потому что оценить свои перемены чуть легче - они на виду.

До войны у меня были три проекта, в которых я успешно работала. Два из них были связаны с помощью людям, и мне за работу в них платили. Осенью 2014 оба проекта прекратили своё существование, и мне предложили выехать за пределы "республики", чтобы продолжить заниматься тем, что мне нравится.

Тогда я выбрала дом и семью, считая это самым важным на тот момент. Но за три с половиной года в мою жизнь не пришло ничего взамен ушедшим работам-хобби.

Взамен выехавших проектов не появилось в "республике" и ничего аналогичного, то есть эта ниша помощи уязвимым группам людей оказалась свободна.

Да, можно было продолжать заниматься тем, что я делала в рамках проекта, самостоятельно. Но, думаю, это было бы странно. Есть вещи, которые могут делать священники или волонтёры в рамках каких-то проектов, но в моём случае я вызвала бы не только недоумение, но и подозрение.

Ещё в период 2014-2015 годов в "республику" пытались заходить международные благотворительные организации с интересными идеями психосоциальной помощи уязвимым группам людей, но ни одна из известных мне организаций не прошла аккредитации в "республики", срезаясь то на антисанитарии складских помещений, то на ввозе запрещённых психотропных препаратов.

Это были организации с мировым именем, которые успешно работают по всему миру, в "горячих" точках, и везде проходят все этапы проверок, но именно требования "республики" оказались настолько жёсткими, что никто не смог соответствовать всем требованиям. И проектные организации просто отступили.

В тот же период времени частный благотворитель прямо ответил мне: "Такого унижения как при пересечение границы между "ЛНР" и "ДНР" я не испытывал никогда. Я рад бы помогать, но я не готов терпеть все этапы проверок груза, предназначенного для помощи нуждающимся".

На одной из моих работ я отвечала за благотворительную деятельность организации помощи нескольким детским домам в Луганской области. Мои работодатели охотно откликались на просьбы о помощи всевозможных обществ инвалидов и оказывали помощь домам престарелых.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Люди стоят в очереди за гуманитарной помощью. Донецк, октябрь 2014 года

Интересной эта работа была тем, что в проект были включены добровольно сотни людей, реализуя себя в сборе и сортировке одежды для нуждающихся, в организации досуга для воспитанников детских домов и ещё очень многих вещах. Так, в нашей организации был сотрудник, с помощью которого саженцами фруктовых деревьев был обеспечен интернат для детей-инвалидов недалеко от Луганска.

В 2014 году владельцы компании выехали из Луганска, сотни сотрудников оказались без работы, а благотворительное движение прекратилось. Сами сотрудники компании перешли в ранг нуждающихся, в одночасье оказавшись за чертой бедности. Но дома-инвалидов остались и по-прежнему нуждались в добровольных помощниках и человеческом участии.

И для того, чтобы осуществлять прежнюю деятельность мне были нужны люди, транспорт, средства. А ничего этого у меня как у частного лица не было, потому что я сама осталась без работы.

Первое время я испытывала горячее чувство вины перед всеми теми, кто ждал нас по-прежнему к праздникам, привык к нам и верил в то маленькое чудо, которое мы дарили каждому в том подшефном доме-интернате на протяжение многих лет.

Как я узнала, администрация этого интерната выехала на территорию, контролируемую Украиной, ещё в 2014 году, а воспитанники остались там же, где жили всю свою жизнь - в своём единственном доме с грустной припиской через дефис "интернат".

И через время я поняла, что ниша помощи другим осталась свободна, но мой потенциал не нужен никому. Оглянувшись по сторонам, я поняла, что очень многие находятся в таком же состоянии недоумения, растерянности и нереализованности.

Мой знакомый, как и я, оказавшись без работы, стал писать фантастические романы, а верхом его достижений стало членство в местном "союзе писателей".

Приятельница, которая до войны участвовала во всевозможных танцевальных конкурсах, лишившись такой возможности, стала взахлёб читать и осваивать поделки из шерсти, замкнувшись дома.

Но самым поразительным для меня было, что моя приятельница - владелица сети магазинов обуви в Луганске, многие годы занимавшаяся помощью бездомным, снявшая фильм о них и строившая за свой счёт для них приют… После войны ушла в монастырь, отказавшись от борьбы с ветряными мельницами в лице местных чиновников.

И я не думаю, что нашёлся кто-то ещё, кем двигали бы такие же альтруистические мотивы помогать другим, находя для этого и душевные, и материальные ресурсы.

К таким вот потерям после 2014 года можно отнести прекращение работы проекта по кормлению детей улиц горячими обедами, завершение работы проекта по оказанию психологической помощи больным туберкулёзом и обеспечение шприцами инъекционных наркоманов.

Каждая из этих категорий осталась без помощи, поддержки и опёки неравнодушных людей. И самое поразительное, очень многие мои знакомые, остро нуждающиеся в помощи и являющиеся потенциальными потребителями этой помощи, не знают, куда им сейчас можно обратиться.

Есть мифическая российская гуманитарка, но она не покрывает потребностей в продуктах питания, лекарствах да и просто в человеческом участии. А такой помощи в "республике", увы, не предусмотрено.

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