Александра Ефименко: россиянка, продвигавшая историю Украины

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30 апреля исполняется 170 лет со дня рождения Александры Ефименко - первой в Российской империи женщины-историка, получившей докторскую степень и звание профессора, автора блестящих учебников по истории Украины, активной деятельницы харьковской Громады.

Судьба этой невероятно одаренной женщины - неопровержимое свидетельство того, что даже обстоятельствам, которые кажутся совершенно непреодолимыми, всегда можно противостоять.

Но крайне необходимо ответственность перед своим талантом, перед Божьим даром поставить выше житейских соблазнов и невзгод.

Из Сибири в Украину

Украинский выбор сибирячки Александры Ефименко (девичья фамилия - Ставровская) определила большая и верная любовь длиною в жизнь.

Рожденная на Севере, в суровом Архангельском крае, сформированная как человек русской культуры, совсем юной встретила политического ссыльного из Украины Петра Ефименко.

И с тех пор его родина стала родной и для нее. Это муж ввел ее в круг своих научных интересов. Выйдя замуж за неблагонадежного гражданина империи, она не имела права продолжать преподавательскую деятельность. Поэтому сосредоточилась на работе в архивах, активно печаталась.

Быстро получила авторитет в научных кругах, в частности благодаря основательному труду "Крестьянское землевладение на крайнем Севере".

Но когда супруги вернулись, преодолев многочисленные бюрократические запреты, в Харьков, молодую исследовательницу захватывает украинская стихия.

А история Украины становится специальностью и страстью.

В Харьковском университете в конце XIX века была хорошая историческая школа. Александра Ефименко сразу же присоединилась и к работе в местной Громаде.

Охотно читала публичные лекции в библиотеке, увлекалась Григорием Сковородой. В более поздних публикациях много внимания сосредоточила на деятельности и творчестве представителей харьковской школы романтиков.

Своим учителем Ефименко считала корифея отечественной историографии, одного из основателей киевской Старой громады и громадовского движения в целом Владимира Антоновича.

Было что-то общее даже в самих обстоятельствах их "обращения" в новую веру.

Антонович отказывается от своей польской идентичности и заявляет в знаменитой "Исповеди" об обязанности служить той земле, где выпало вырасти и сформироваться.

Россиянка Ефименко также добровольно выбирает украинскую идентичность.

Копірайт зображення Wikipedia Image caption Один из исторических трудов Александры Ефименко

Скромная харьковская квартира Ефименко исполняла роль привлекательного интеллектуального салона даже несмотря на очень скудную меблировку и отсутствие необходимого. Архангельская ссылка привела к тяжелой болезни Петра Саввича.

Поэтому содержать большую многодетную семью Александра должна была самостоятельно. Мужа в шутку называла своим "архивариусом". Он помогал подбирать материалы для ее исследований, занимался комментированием, классификацией.

Бытовые хлопоты, проблемы, болезни, безденежье - всему этому Александра Ефименко сумела противопоставить свою стальную волю и установку на творческую самореализацию, желание сбыться, а не изнывать в повседневной жизни.

Углубление в историю

Буквально за несколько лет она становится первоклассным специалистом по истории Украины. Охотно публикуется на страницах журнала "Киевская старина". Журнал издавала киевская Старая громада, редактором был ее неформальный "гетман" Владимир Науменко.

Идеи Александры Яковлевны в этот украинофильский контекст вписывались вполне органично. Успешной стала ее книга 1891 года "Малороссийское дворянство". Занималась историей городских братств.

Во времена после запретного Эмского указа такие культурные акценты были наиболее эффективными, в том числе с учетом цензуры. Ведь братства в ХV-ХVII в. возникли как религиозные и культурно-просветительские организации, в том числе и в защите православной веры от католической экспансии.

К тому же значительная часть громадовцев, среди них и Владимир Антонович, в целом считали культурную деятельность необходимой основой любых социальных изменений.

Украинофилы занимались образовательными проектами, писали популярные книги о выдающихся украинских деятелях для распространения среди крестьянства.

Копірайт зображення УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ Image caption Во время революционных событий 1917-1918 годов Александра Ефименко предложила свой учебник по истории Украины

Это и были те зерна, из которых прорастала государственная идеология, формировалось мировоззрение УНРовского поколения.

В 1896 году Александра Ефименко победила в конкурсе на лучший учебник по истории Украины. И в дальнейшем популяризация истории оставалась для нее неизменно важной.

Умела писать просто, владела блестящим стилем, безупречно уравновешивала фактаж и обобщения.

В 1907 году ее пригласили преподавать в Петербург. Лекции Александры Ефименко на Высших Бестужевских женских курсах (женщинам еще не позволяли учиться в университетах, и сеть курсов стала этакой параллельной системой образования) собирали огромные аудитории.

Она умела говорить эмоционально и доходчиво, не жертвуя при этом глубиной анализа. Активно печаталась в солидных столичных журналах. А после занятий спешила домой, боясь уже не застать мужа живым.

Бессонные ночи измучивали, но лекции, работа с людьми скорее давали ей энергию, чем утомляли.

Успешная карьера и трагическая смерть

В 1910 году Харьковский университет по представлению высших Бестужевских женских курсов присваевает ей степень доктора истории. Сразу же получает и должность профессора.

Празднование 40-летнего юбилея ее научной деятельности стало настоящим триумфом. Ее сравнивали с выдающимися женщинами эпохи.

Первая русская революция сделала возможной отмену Эмского указа. Оживилась издательская и образовательная деятельность. А с провозглашением украинского государства сразу встала проблема преподавания национальной истории.

Действительно, не по старым же "украиножерским" учебникам было учить молодежь! Подданные новообразованного государства совсем не знали своего прошлого.

И речь шла не только о крестьянстве, но и об интеллигенции, которая получила образование в имперских школах и университетах, по книжкам, где об Украине говорилось в лучшем случае на нескольких страницах.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Александра Ефименко пыталась спрятаться от революционного насилия в Украине, но это ей не помогло

Александра Ефименко быстро подготовила учебник по истории Украины для средних и начальных школ.

В феврале 1918 года отправила рукопись в Харьков академику Дмитрию Багалею. И сама покинула Петербург. Курсы закрыли, работы не было, контуры будущего очерчивались невнятно.

Вместе с дочерью Татьяной, поэтессой и египтологом, Александра Яковлевна возвращается в Украину. Она надеялась снова работать в Харькове.

Две женщины стали жить на дальнем хуторе Любочка в Харьковской области. Казалось, здесь легче переждать штормовые порывы революционных событий. Однако в ночь с 17 на 18 декабря к ним в дом пришли с обыском.

Вооруженные мужчины спрашивали якобы, не прячутся ли в доме дочери местного старосты. Мать и дочь убили прямо в их дворе.

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