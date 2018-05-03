Звездная судьба киевлянки Голды Меир: от нищеты к власти

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Пресс-конференция премьер-министра Израиля Голды Меир, октябрь 1973 года

120 лет назад - 3 мая 1898 года - в Киеве родилась девочка, которой суждено было стать одной из легенд ХХ века. Мир знает ее как Голду Меир, премьер-министра Израиля.

Родители Голды - плотник Моше-Ицхак Мабович и его жена Блюма Найдич - переехали в Киев из Пинска в начале 1890-х годов. К тому времени Киев не входил в "черту оседлости", поэтому глава семьи, сдавший квалификационный экзамен, изготовил красивую шахматную доску и получил право жить в Киеве.

Запись № 194

Семья поселилась на Бассейной улице, у старой площади, в невзрачном двухэтажном домике, который спрятался за большим доходным домом №5-а. Двухэтажка, стоявшая в глубине двора, не уцелела, но двор существует до сих пор.

Копірайт зображення Станіслав Цалик Image caption Так выглядела старая Бессарабская площадь во времена Голды Меир, когда крытого рынка еще не было

Улица была шумной - крытого рынка еще не существовало, и торговые ряды стояли под открытым небом на Бессарабской площади и вдоль Бассейной.

В 1898 году в специальной "Книге для записи новорожденных евреев" (ныне хранится в Центральном государственном архиве Украины) появилась запись №194 о том, что у мещанина Мабовича родилась дочь Голда.

"Мы жили тогда в Киеве, - вспоминает она впоследствии, - в маленьком доме, на первом этаже". Ту квартиру она также называла "жалкой и сырой кладовой".

Отец быстро получил заказ на изготовление мебели для гимназических библиотек. Получил аванс, добавил к нему одолженные деньги и открыл столярную мастерскую.

Думал, теперь семья избавится от нищеты.

"Поют часами"

Родители Голды были совсем не похожи друг на друга.

Копірайт зображення Станислав Цалик Image caption Карта Киева 1894 года. Обозначено место, где стоял домик, в котором жила семья

Папа - стройный, с тонкими чертами лица, но простоватый. Мама - медноволосая, хорошенькая, энергичная, умная и более настойчивая, чем муж.

Но они имели одну общую черту - оптимизм. Несмотря на финансовые трудности, пытались жить весело.

"По вечерам в пятницу, - с удовольствием вспоминала Голда Меир атмосферу родительского дома, - у нас собиралось множество гостей, как правило, родственников: двоюродных и троюродных братьев и сестер, теток, дядьев. До сих пор вижу, как все они сидят вокруг кухонного стола, пьют чай из стаканов, и, если это суббота или праздник, - поют, целыми часами поют, и нежные голоса моих родителей выделяются на общем фоне".

Ремарка из других времен: многочисленные киевские родственники Голды - несколько десятков человек - погибнут в сентябре 1941 года в Бабьем Яру.

Жизнь трудна, справедливости нет

Надежды отца вырваться из нищеты не сбылись - заказы на мебель иссякли, мастерскую пришлось закрыть. Денег не было, только одни долги.

Копірайт зображення Станіслав Цалик Image caption Календарь 1898 года. Голда Меир родилась по старому стилю 21 апреля, это был вторник

"Я помню, - вспоминала Голда в конце жизни, - насколько мы были бедны. Никогда у нас ничего не было в достаточном количестве - ни еды, ни теплой одежды, ни дров. Я всегда немножко мерзла и всегда у меня в животе было пусто... Тогда, на кухне в Киеве, я знала только, что жизнь трудна и, что справедливости в мире не существует".

Нищета сменилась голодом: питались хлебом и селедкой. Старшая сестра много лет спустя призналась Голде, что часто по дороге в гимназию теряла сознание от голода.

В 1903 году семья вернулась в Пинск, но и там Моше-Ицхак не нашел работу. Отправился в Соединенные Штаты, а через три года, заработав денег, вызвал жену с детьми.

Гости отца

Американский период жизни Голды длился 15 лет.

За это время она успела получить среднее образование и поступить в педагогический колледж - с восьми лет мечтала стать учительницей. В 1917-м вышла замуж за Моррисона Меерсона.

Огромное влияние оказало на Голду знакомство с двумя гостями с Ближнего Востока, которые остановились в доме ее родителей - Давидом Бен-Гурионом и Ицхаком Бен-Цви. Через три десятилетия именно Бен-Гурион объявит Декларацию Независимости Израиля и станет его первым премьер-министром, а Бен-Цви - вторым президентом.

Девушка вступила в еврейскую рабочую партию "Poale Zion" (Рабочих Сиона). Несколько лет собирала деньги, чтобы уехать в желанную Палестину. Муж не хотел покидать Америку, но ради жены согласился.

В 1921 году вместе с ним, старшей сестрой и двумя ее детьми Голда села на пароход "Покахонтас", который повез их, а также других репатриантов в новую жизнь.

Неуступчивая

На момент основания Израиля Голда Меир была уже матерью двоих взрослых детей - 26-летнего Менахема (будущего известного виолончелиста) и 22-летней Сары. С мужем разошлась, погрузившись с головой в общественную работу. Правда, развод не оформили. Когда Моррис умер, Голда призналась, что очень виновата перед ним.

Любила говорить: "Если ты хочешь чего-то, то это уже не мечта". Ее желание исполнилось 14 мая 1948 года, когда она в числе 200 самых влиятельных еврейских политиков приняла участие в церемонии провозглашения еврейского государства. Декларацию Независимости подписали 24 человека, среди которых Голда Меир - единственная женщина.

В те времена карьеру можно было построить быстро: она становится послом в СССР, далее - министром труда. Вместе с тем карьеристкой не была - скорее одержимой. Дело развития государства стало для нее главным. О ее решительности и железном характере говорили так: "Голда - единственный мужчина в правительстве".

На посту министра труда, например, за короткое время реализовала две мощные программы: жилищное строительство (30 тысяч домов) и прокладку дорог, которые израильтяне назвали "золотыми" (Голда переводится как "золотая"). Заметьте, сама министр, имея в своем распоряжении тысячи построенных квартир, обитала в небольшой комнатке на чердаке. И считала это нормальным.

Летом 1956-го получает новое назначение - министр иностранных дел. Именно тогда Бен-Гурион приказал ей, представителю страны за рубежом, взять ивритское имя. И Голда Меерсон (по мужу) стала Голда Меир.

Интересы своей страны она отстаивала настолько жестко, что к ней приклеилось прозвище "неуступчивая". Она и сама признавалась, что склонна к компромиссам только в вопросах, не касающихся государственных интересов.

Всего пять лет

Пик ее политической карьеры наступил в марте 1969-го, когда уроженка Киева стала премьер-министром. Первой женщиной во главе правительства в Израиле и третьей в мире (после Сиримаво Бандаранаике на Цейлоне и Индиры Ганди в Индии).

Премьерство Голды Меир длилось всего пять лет. За это время в стране с вынужденно большим бюджетом на оборону она снизила налоги для бедных (для некоторых категорий - вообще отменила) и развернула строительство социального жилья.

Голда Меир стала первым главой Израиля, которого пригласил к себе папа Павел VI. Высоко оценив ее заслуги, подарил серебряного голубя с надписью: "Премьер-министру Израиля от папы".

Политика с моралью

Начало войны Судного Дня в октябре 1973-го премьер восприняла как личную трагедию. Просчет израильской разведки, которая не распознала подготовку египетско-сирийского вторжения, она считала не упущением генералов, а своей виной - не смогла обеспечить безопасность своих граждан. Погибло более 2,5 тысячи человек.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Голда Меир, июнь 1969 года

И хотя ту войну, спонсируемую Москвой, Израиль выиграл в течение 16 дней, Голда Меир не считала себя вправе продолжать руководить страной.

Конечно, можно было демонстративно отправить в отставку министра обороны и дальше оставаться у руля. Но она поступила по-своему - взяла ответственность на себя и ушла.

Парламент просил ее остаться - редкий, кстати, случай в мировой политике. "Мое решение окончательное, - предупредила она в прощальной речи 10 апреля 1974-го. - Пожалуйста, не старайтесь уговаривать, чтобы я его изменила, не ищите аргументов - они не помогут".

Так сложилось

В конце жизни, обдумывая перипетии своего пути, экс-премьер отметила: "Я не выбирала карьеру. Я не выбирала профессию. Просто так сложилось".

Она умерла через несколько месяцев после своего 80-летия - 8 декабря 1978 года. Ее похоронили на горе Герцля в Иерусалиме.

А в Киеве в 1998 году отметили 100-летие со дня рождения знаменитой землячки. На Бассейной улице торжественно открыли мемориальную доску в ее честь (автор - скульптор Валерий Медведев). На церемонию прилетела из Израиля дочь Голды Меир - Сара Меерсон.