Звездная судьба киевлянки Голды Меир: от нищеты к власти
120 лет назад - 3 мая 1898 года - в Киеве родилась девочка, которой суждено было стать одной из легенд ХХ века. Мир знает ее как Голду Меир, премьер-министра Израиля.
Родители Голды - плотник Моше-Ицхак Мабович и его жена Блюма Найдич - переехали в Киев из Пинска в начале 1890-х годов. К тому времени Киев не входил в "черту оседлости", поэтому глава семьи, сдавший квалификационный экзамен, изготовил красивую шахматную доску и получил право жить в Киеве.
Запись № 194
Семья поселилась на Бассейной улице, у старой площади, в невзрачном двухэтажном домике, который спрятался за большим доходным домом №5-а. Двухэтажка, стоявшая в глубине двора, не уцелела, но двор существует до сих пор.
Улица была шумной - крытого рынка еще не существовало, и торговые ряды стояли под открытым небом на Бессарабской площади и вдоль Бассейной.
В 1898 году в специальной "Книге для записи новорожденных евреев" (ныне хранится в Центральном государственном архиве Украины) появилась запись №194 о том, что у мещанина Мабовича родилась дочь Голда.
"Мы жили тогда в Киеве, - вспоминает она впоследствии, - в маленьком доме, на первом этаже". Ту квартиру она также называла "жалкой и сырой кладовой".
Отец быстро получил заказ на изготовление мебели для гимназических библиотек. Получил аванс, добавил к нему одолженные деньги и открыл столярную мастерскую.
Думал, теперь семья избавится от нищеты.
"Поют часами"
Родители Голды были совсем не похожи друг на друга.
Папа - стройный, с тонкими чертами лица, но простоватый. Мама - медноволосая, хорошенькая, энергичная, умная и более настойчивая, чем муж.
Но они имели одну общую черту - оптимизм. Несмотря на финансовые трудности, пытались жить весело.
"По вечерам в пятницу, - с удовольствием вспоминала Голда Меир атмосферу родительского дома, - у нас собиралось множество гостей, как правило, родственников: двоюродных и троюродных братьев и сестер, теток, дядьев. До сих пор вижу, как все они сидят вокруг кухонного стола, пьют чай из стаканов, и, если это суббота или праздник, - поют, целыми часами поют, и нежные голоса моих родителей выделяются на общем фоне".
Ремарка из других времен: многочисленные киевские родственники Голды - несколько десятков человек - погибнут в сентябре 1941 года в Бабьем Яру.
Жизнь трудна, справедливости нет
Надежды отца вырваться из нищеты не сбылись - заказы на мебель иссякли, мастерскую пришлось закрыть. Денег не было, только одни долги.
"Я помню, - вспоминала Голда в конце жизни, - насколько мы были бедны. Никогда у нас ничего не было в достаточном количестве - ни еды, ни теплой одежды, ни дров. Я всегда немножко мерзла и всегда у меня в животе было пусто... Тогда, на кухне в Киеве, я знала только, что жизнь трудна и, что справедливости в мире не существует".
Нищета сменилась голодом: питались хлебом и селедкой. Старшая сестра много лет спустя призналась Голде, что часто по дороге в гимназию теряла сознание от голода.
В 1903 году семья вернулась в Пинск, но и там Моше-Ицхак не нашел работу. Отправился в Соединенные Штаты, а через три года, заработав денег, вызвал жену с детьми.
Гости отца
Американский период жизни Голды длился 15 лет.
За это время она успела получить среднее образование и поступить в педагогический колледж - с восьми лет мечтала стать учительницей. В 1917-м вышла замуж за Моррисона Меерсона.
Огромное влияние оказало на Голду знакомство с двумя гостями с Ближнего Востока, которые остановились в доме ее родителей - Давидом Бен-Гурионом и Ицхаком Бен-Цви. Через три десятилетия именно Бен-Гурион объявит Декларацию Независимости Израиля и станет его первым премьер-министром, а Бен-Цви - вторым президентом.
Девушка вступила в еврейскую рабочую партию "Poale Zion" (Рабочих Сиона). Несколько лет собирала деньги, чтобы уехать в желанную Палестину. Муж не хотел покидать Америку, но ради жены согласился.
В 1921 году вместе с ним, старшей сестрой и двумя ее детьми Голда села на пароход "Покахонтас", который повез их, а также других репатриантов в новую жизнь.
Неуступчивая
На момент основания Израиля Голда Меир была уже матерью двоих взрослых детей - 26-летнего Менахема (будущего известного виолончелиста) и 22-летней Сары. С мужем разошлась, погрузившись с головой в общественную работу. Правда, развод не оформили. Когда Моррис умер, Голда призналась, что очень виновата перед ним.
Любила говорить: "Если ты хочешь чего-то, то это уже не мечта". Ее желание исполнилось 14 мая 1948 года, когда она в числе 200 самых влиятельных еврейских политиков приняла участие в церемонии провозглашения еврейского государства. Декларацию Независимости подписали 24 человека, среди которых Голда Меир - единственная женщина.
В те времена карьеру можно было построить быстро: она становится послом в СССР, далее - министром труда. Вместе с тем карьеристкой не была - скорее одержимой. Дело развития государства стало для нее главным. О ее решительности и железном характере говорили так: "Голда - единственный мужчина в правительстве".
На посту министра труда, например, за короткое время реализовала две мощные программы: жилищное строительство (30 тысяч домов) и прокладку дорог, которые израильтяне назвали "золотыми" (Голда переводится как "золотая"). Заметьте, сама министр, имея в своем распоряжении тысячи построенных квартир, обитала в небольшой комнатке на чердаке. И считала это нормальным.
Летом 1956-го получает новое назначение - министр иностранных дел. Именно тогда Бен-Гурион приказал ей, представителю страны за рубежом, взять ивритское имя. И Голда Меерсон (по мужу) стала Голда Меир.
Интересы своей страны она отстаивала настолько жестко, что к ней приклеилось прозвище "неуступчивая". Она и сама признавалась, что склонна к компромиссам только в вопросах, не касающихся государственных интересов.
Всего пять лет
Пик ее политической карьеры наступил в марте 1969-го, когда уроженка Киева стала премьер-министром. Первой женщиной во главе правительства в Израиле и третьей в мире (после Сиримаво Бандаранаике на Цейлоне и Индиры Ганди в Индии).
Премьерство Голды Меир длилось всего пять лет. За это время в стране с вынужденно большим бюджетом на оборону она снизила налоги для бедных (для некоторых категорий - вообще отменила) и развернула строительство социального жилья.
Голда Меир стала первым главой Израиля, которого пригласил к себе папа Павел VI. Высоко оценив ее заслуги, подарил серебряного голубя с надписью: "Премьер-министру Израиля от папы".
Политика с моралью
Начало войны Судного Дня в октябре 1973-го премьер восприняла как личную трагедию. Просчет израильской разведки, которая не распознала подготовку египетско-сирийского вторжения, она считала не упущением генералов, а своей виной - не смогла обеспечить безопасность своих граждан. Погибло более 2,5 тысячи человек.
И хотя ту войну, спонсируемую Москвой, Израиль выиграл в течение 16 дней, Голда Меир не считала себя вправе продолжать руководить страной.
Конечно, можно было демонстративно отправить в отставку министра обороны и дальше оставаться у руля. Но она поступила по-своему - взяла ответственность на себя и ушла.
Парламент просил ее остаться - редкий, кстати, случай в мировой политике. "Мое решение окончательное, - предупредила она в прощальной речи 10 апреля 1974-го. - Пожалуйста, не старайтесь уговаривать, чтобы я его изменила, не ищите аргументов - они не помогут".
Так сложилось
В конце жизни, обдумывая перипетии своего пути, экс-премьер отметила: "Я не выбирала карьеру. Я не выбирала профессию. Просто так сложилось".
Она умерла через несколько месяцев после своего 80-летия - 8 декабря 1978 года. Ее похоронили на горе Герцля в Иерусалиме.
А в Киеве в 1998 году отметили 100-летие со дня рождения знаменитой землячки. На Бассейной улице торжественно открыли мемориальную доску в ее честь (автор - скульптор Валерий Медведев). На церемонию прилетела из Израиля дочь Голды Меир - Сара Меерсон.