Как правильно есть спаржу - три рецепта
Если попросить назвать продукты, которые олицетворяют роскошь, овощи вряд ли попадут в этот список. Все, что растет на огородах в сезон, символизирует скорее кулинарную доступность, чем элитарность. С одним возможным исключением. И имя ему - спаржа.
Даже если не относить спаржу к еде сегмента лакшери, изысканность и аристократичность этого овоща трудно отрицать.
Что приятно, сегодня спаржу можно встретить не только в меню дорогих ресторанов за рубежом. Ее успешно выращивают в Украине, причем с каждым годом спрос и предложение увеличиваются.
Но это растение - не только гастрономический герой. Оно еще и очень полезно. В спарже содержится огромное количество микроэлементов, витаминов, она сама по себе - просто клад полезной клетчатки.
Есть исследования, которые доказывают чуть ли не магическое действие, которое спаржа оказывает на печень. А началось все с того, что кто-то заметил ее действие на утро после шумной вечеринки.
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Ее пользу и вкус люди заметили еще до нашей эры, в Египте. А уже в античном Риме рецепты из спаржи вошли в первую в истории человечества кулинарную книгу.
Мадам де Помпадур подавали блюдо из самых верхушек спаржи под названием "кончики любви", ведь в те времена этому овощу приписывали качества афродизиака.
В течение года в магазинах можно купить импортную спаржу, в частности - белую. Ее выращивают без доступа света, что делает ростки очень нежными.
Зеленый, белый, фиолетовый - это все абсолютно естественные цвета для спаржи.
Если же мы говорим о локальном, сезонном продукте, то чаще всего в Украине можно встретить спаржу зеленую или зеленую с фиолетовым отливом. И уже несколько лет ее нежный вкус для меня является меня главным гастрономическим наслаждением весны.
Приобретя спаржу, надо срезать суховатые кончики где-то на один сантиметр, а затем сделать подобие букетов, связав вместе 10-15 штук.
В стакан налить воды, поставить туда букеты и накрыть сверху обычным пакетом. В таком виде в холодильнике спаржа может продержаться свежей и аппетитной неделю. Только воду следует периодически менять.
Из спаржи делают изысканные закуски, супы и гарниры. Ее добавляют в открытые пироги и тарты, фриттаты и другие легкие блюда.
Сегодня я предлагаю три блюда, от лаконичного до комплексного. Они представляют спаржу с разных сторон и демонстрируют различные способы приготовления. И первый из них - его фактическое отсутствие.
Салат из спаржи с пармезаном
Да, этот салат готовится из сырой спаржи. Его следует готовить из свежих, только что купленных растений.
Другая особенность салата - сдержанность. По сути, в нем два главных ингредиента плюс заправка.
Но среди сегодняшних трех блюд это - самое дорогое, ведь на сырые и масле сэкономить никак нельзя. Иначе будет совсем не так вкусно.
- Спаржа - 10 шт.
- Пармезан - 30-35 г
- Лимон - 1/3 шт.
- Оливковое масло - 50 мл
- Соль, черный перец
Спаржу нарезать на ленты овощечисткой. Пармезан натереть на достаточно мелкую терку, но не в пыль. Он должен быть просто мелким.
В миску выжать лимонный сок, добавить оливковое масло, немного соли и свежемолотого перца. Положить 2/3 тертого сыра и хорошо все перемешать.
Залить спаржу заправкой, перемешать и выложить в салатник. Присыпать оставшимся тертым сыром и подавать. Из такого количества получается порция на двоих.
Спаржа остается хрустящей, с тонким травянистым вкусом, а роскошная заправка - чистый умами, который приятно контрастирует со спаржей.
Завтрак с бланшированной спаржей
Среди продуктов, с которыми прекрасно сочетается спаржа - яйца и бекон.
Не знаю как вам, а мне комбинация яиц и бекона прямо таки громко намекает о завтраке.
Поэтому я и решила все совместить и показать еще и самый популярный способ приготовления спаржи - бланширование.
- Спаржа - 5-6 шт.
- Бекон - 2 шт.
- Яйцо - 1-2 шт.
- Горчица средне-острая - 1 чайная ложка с горкой
- Лимонный сок - 2 чайных ложки
- Оливковое масло - 3 столовые ложки
- Соль, черный перец
Словарь
Бланширование - это погружение продукта в кипяток на непродолжительное время. Иногда этот термин расшифровывают как "половинное приготовление". Раньше действительно большинство бланшированных продуктов доготавливали иным образом - пекли, жарили, мариновали. Сейчас этот способ воспринимается и как вполне самостоятельный.
Особое место в кулинарии занимает "зеленое" бланширование как способ обработки зеленых овощей. Для этого овощи бросают в сильно посоленный кипяток на определенное время, а потом достают и сразу перекладывают в миску с холодной водой и льдом. Таким образом процесс приготовления мгновенно прекращается и овощ остается ярко-зеленым.
Бланшируют листовые зеленые овощи, такие как шпинат, мангольд или кейл от 20 секунд до минуты - в зависимости от дальнейшей цели.
Спаржу, такую тоненькую как на фото, я бланширую 2 минуты. Брокколи - 3 минуты. Спаржевую фасоль - 4. В кулинарной школе нам говорили бланшировать немного дольше, но именно такие сроки - идеальны с моей точки зрения, ведь все эти овощи я люблю исключительно "аль денте". Если не хочется есть прохладные бланшированные овощи, их можно быстро разогреть на сковороде с растительным или сливочным маслом.
Спаржу бланшировать. Бекон поджарить на медленном огне так, чтобы жир максимально вытопился, а бекон остался суховато-хрустящим.
Яйцо отварить до состояния "в мешочек". Это тогда, когда белок сварился, а желток только "схватился" и еще жидкий. Для этого положить его в воду, дать закипеть и варить 4 минуты. Затем сразу переложить в холодную воду. Очистить яйцо.
Сделать горчичный соус винегрет. Для этого взбить венчиком в миске оливковое масло, немного соли и перца, горчицу и лимонный сок. Это почти классический базовый соус, но нам и не надо ничего сложного.
Словарь
Соус винегрет - классическая салатная заправка на основе масла. Если взбить масло с чем-то кислым, оно эмульгируется, становится гуще и приобретает кремовую текстуру. Самая базовая комбинация для винегрета - 3 части масла и 1 часть уксуса. Для кулинарных экспериментов можно брать различные виды масел, кислых агентов (уксусов, фруктовых соков), добавлять в винегрет травы, пряности и подслащивать его.
Выложить на тарелку спаржу. Разрезать или разломать яйцо. Измельчить одну полоску бекона и присыпать спаржу и бекон. Полить соусом.
Положить сверху еще одну полоску бекона и подавать с тостом или хлебом.
Указанных выше продуктов хватает на одну порцию.
Если вам понравилась композиция спаржи с яйцом или беконом, попробуйте несколько классических сочетаний.
Например, спаржа-мимоза, это бланшированная спаржа с тертым отварным крутым яйцом сверху.
Или замотайте несколько штучек спаржи в бекон и запеките в духовке - это тоже очень вкусно.
Паста с запеченной спаржей, хеком и петрушечным маслом
Это - самое комплексное блюдо из всех, но в то же время довольно демократичное. Продукты в нем доступны и неприхотливы, готовится оно просто. При этом и выглядит изысканно, и на вкус хорошо.
Секрет - в маленьких мелочах, которые помогают гармонично все сочетать.
Продуктов в рецепте - на две порции.
- Паста среднего размера, отваренная "аль денте" - 3 чашки (1 чашка - 240 мл)
- Хек - 2 филе, 150 -180 г каждое
- Помидоры мелкие, можно черри - 6-8 шт.
- Спаржа - 8 шт.
- Петрушка - 1 маленький пучок
- Чеснок - 1 зубчик
- Масло растительное - 100 мл
- Соль, черный перец
- Лимон - ¼ шт.
Застелить противень пергаментной бумагой, смазать его.
Спаржу разрезать на 3 части, рыбу - на кусочки около 3 см. Помидоры оставить целыми, если черри, и разрезать пополам, если просто небольшие.
Рыбу положить в миску, добавить перца, соли и хорошо сбрызнуть рыбу маслом.
Листья петрушки, очищенный чеснок положить в чашу для блендера. Залить маслом и хорошо перемолоть.
То, что получилось - петрушечное масло. Его можно пропустить через несколько слоев марли и получится очень ароматное ярко-зеленое масло. Или использовать в перемолотом виде, я так делаю чаще всего. Это прекрасная приправа и маринад. Ее следует перелить в стеклянную посуду и можно хранить в холодильнике около недели.
Разогреть духовку, выставить режим 180 градусов. Выложить на противень помидоры и отправить запекаться.
Через 5 минут вынуть и добавить спаржу. Еще через 5 минут - рыбу. Подождать еще 5 минут и окончательно достать противень.
Выложить на тарелку отваренную пасту. Разложить рыбу, спаржу и помидоры. Побрызгать все петрушечным маслом, а рыбу - еще и лимонным соком. Подавать сразу.
Из более изысканных сортов рыбы получится, конечно, более изящное блюдо, но и простой хек проявляет себя здесь с лучшей стороны.
Если хочется облегчить блюдо, можно убрать пасту и удвоить количество других продуктов. Выйдут замечательные запеченные овощи с рыбой.
Итак, вкусной вам спаржи!