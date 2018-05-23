Взрыв в Роттердаме: как Кремль убил Коновальца

Копірайт зображення Уніан Image caption Портрет Евгения Коновальца в его семейном доме-музее в с. Зашков (Львовская обл.)

80 лет назад - 23 мая 1938 года - агент НКВД убил в Роттердаме первого главу Провода ОУН Евгения Коновальца.

Про автора Копірайт зображення Stanislaw Tsalyk Станислав Цалик Писатель, краевед, сценарист, автор более 1000 эссе, посвященных малоизвестным страницам истории Киева и Украины.

Это было не первое покушение на лидера украинских националистов. В 1920-е гг. агенты Москвы совершили несколько неудачных попыток лишить его жизни.

В 1933-м Лубянка изменила тактику - решили внедрить в ОУН своего человека. Спецоперацию под кодовым названием "Ставка" одобрили в Кремле. А там никогда ничего не стали бы делать без согласия Иосифа Сталина.

Фальшивый Хомяк

Для "оперативной комбинации" подыскали подходящего человека - Василия Лебедя. Он был лично знаком с Коновальцем.

Они подружились в 1915-1918 годах в лагере для военнопленных. Впоследствии вместе воевали в армии УНР.

По некоторым данным, Лебедь даже был заместителем Коновальца, избранного командиром Куреня Сечевых Стрельцов.

После поражения Освободительной борьбы их пути разошлись: Коновалец оказался в эмиграции, а Лебедь остался в Украине. В 1921 или 1922-м его завербовали чекисты.

В начале августа 1933 года Лубянка устроила Лебедю "побег" из Советского Союза в Бельгию.

Он встретился с лидером ОУН. Рассказал, что якобы руководит националистическим подпольем в Украине, готовит свержение советского строя.

С началом арестов устроился по фальшивым документам по фамилии Хомяк грузчиком на корабль, который должен был остановиться в бельгийском порту.

Проводник поверил бывшему сослуживцу.

Копірайт зображення Укрінформ Image caption Евгений Коновалец был одним из командиров Сечевых стрельцов, а позже стал первым руководителем ОУН

Лебедь провел в кругу руководителей ОУН больше года.

Сообщил в Москву, что Коновалец направил в США пять человек с заданием убить советского наркома иностранных дел Максима Литвинова.

Нарком вел переговоры об установлении дипломатических отношений между СССР и США.

Пятерку атентатников арестовали, покушение не состоялось.

В октябре 1934 года Лебедь вернулся в СССР. Якобы для продолжения подпольной работы.

Желание отомстить

Не могло быть и речи о том, чтобы во время следующей встречи Лебедь попытался застрелить Коновальца.

Во-первых, его всегда сопровождал помощник Ярослав Барановский, бесконечно преданный проводнику человек. Остаться один на один с Коновальцем было практически невозможно.

Во-вторых, Кремль хотел убрать главу Провода ОУН так, чтобы не была заметна "рука Москвы".

Поэтому понадобился человек, который, контактируя с Коновальцем продолжительное время, мог бы совершить покушение неожиданно для оуновцев.

Копірайт зображення Уніан Image caption Музей Евгения Коновальца

Так в спецоперации "Ставка" появился Павел Судоплатов, старший инспектор управления кадрами ОГПУ. Уроженец Мелитополя, он до 1933 года жил в Украине. И свободно владел украинским языком.

Был еще один нюанс, почему остановились именно на этой кандидатуре - он мечтал отомстить за старшего брата-красноармейца, погибшего во время Гражданской войны близ Житомира в бою с кавалерийским отрядом Коновальца.

Судоплатова назначили в Иностранный отдел ОГПУ. Далее - 8-месячное обучение: интенсивно изучал немецкий, овладел приемами рукопашного боя, навыками эффективного владения оружием.

"Мы вдвоем бродили по городу"

В июне 1935-го Судоплатов вместе с Лебедем уехал в Финляндию - по легенде как его племянник. По изготовленным на Лубянке документам на имя Павла Грищенко.

Лебедь встретился с Кондратием Полуведько, представителем ОУН в Финляндии (и - этого Лебедь не знал - тоже агентом Лубянки). Представил племянника как комсомольца, разочарованного в советской власти.

Полуведько связался с Коновальцем. Через два месяца в Хельсинки прибыли связные от проводника. Вскоре Судоплатов встретился с лидером ОУН в Берлине.

Коновалец проявил большой интерес к прибывшему из Украины. "Расспрашивал меня обо всем с большой страстью", - вспоминал "племянник".

Копірайт зображення Станислав Цалик Image caption Отель "Атланта", в ресторане которого на первом этаже большевистский агент подарил Коновальцу смертельную "коробку конфет"

Однако особое доверие агент Москвы завоевал, пересказав председателю Провода один разговор. Дескать, молодые оуновцы говорили между собой, что Коновалец слишком стар, чтобы управлять организацией - его можно использовать только в качестве декоративной фигуры.

"Когда я рассказал об этом Коновальцу, его лицо побледнело", - отметил Судоплатов.

После этого проводник приблизил молодого человека к себе: "Коновалец взял меня под свою опеку и часто посещал: мы вдвоем бродили по городу. Однажды он даже повел меня на спектакль в Берлинскую оперу".

И еще: "Коновалец привязался ко мне и предложил, чтобы я сопровождал его в инспекционной поездке в Париж и Вену с целью проверки состояния дел в украинских эмигрантских кругах, которые поддерживали его".

Совет Сталина

Что же, контакт с Коновальцем был установлен.

Судоплатов возвращается в СССР. В Москве отчитывается перед наркомом внутренних дел Николаем Ежовым. Тот повез агента к Сталину. Судоплатов описал ситуацию в ОУН, ее планы, борьбу за власть внутри организации, источники финансирования.

Копірайт зображення Станислав Цалик Image caption Отель "Централь", к которому направлялся Е. Коновалец с "коробкой конфет". Он поселился там по фальшивому чехословацкому паспорту на имя Йозефа Новака

На следующей встрече Сталин сказал прямо:

- Наша цель - обезглавить движение украинского фашизма накануне войны и заставить этих бандитов уничтожать друг друга в борьбе за власть.

Это означало: "ликвидировать" Коновальца.

- А вкусы, слабости и увлечения Коновальца? - поинтересовался хозяин Кремля.

- Он обожает шоколадные конфеты, - ответил Судоплатов. Объяснил: везде, где они бывали вместе, он прежде всего покупал шикарную коробку конфет.

- Попробуйте воспользоваться этим, - посоветовал Сталин.

Двое посторонних лиц

В начале февраля 1938-го из порта Мурманска вышел морской грузовой пароход "Шилка".

В многомесячное плавание, кроме команды, отправились также дое посторонних лиц, в отношении которых капитана строго предупредили: выполнять все их требования.

Первым был Павел Судоплатов, числившийся под другой фамилией как радист корабля.

Копірайт зображення Станіслав Цалик Image caption Грузовой пароход "Шилка" (до 1935 года - голландский пароход Alblasserdam), на котором убийца под видом радиста прибыл в Роттердам

Вторым - Александр Тимашков, якобы кладовщик, а на самом деле специалист отдела оперативно-технических средств НКВД.

Он разработал "презент" для Коновальца - взрывное устройство в виде коробки конфет, оформленной в украинском стиле.

Апрель. Норвежский порт Берген. Судоплатов по телефону договаривается с Коновальцем о встрече в Роттердаме 23 мая.

Возле кинотеатра "Люмьер"

Роттердам, крупнейший порт Европы. Тимашков заряжает "коробку конфет", Судоплатов кладет ее вертикально во внутренний карман пиджака. Взрыв произойдет через полчаса после изменения ее положения на горизонтальное.

Ровно в 12 часов, как условились, большевистский агент зашел в ресторан отеля "Атланта". Подсел к столику, за которым сидел Коновалец.

После короткого разговора - не более 5 минут - решили встретиться в тот же день в 17:00 для более продолжительного разговора.

Судоплатов, прощаясь, презентовал коробку шоколадных конфет из Украины - положил ее на стол.

Минут через десять, допив херес, Коновалец взял конфеты и вышел из ресторана. Направился в гостиницу "Централь", где снимал комнату №104, но задержался возле кинотеатра "Люмьер", разглядывая афишу нового фильма.

Копірайт зображення Станислав Цалик Image caption Место взрыва возле кинотеатра "Люмьер". Красным обозначена афиша фильма - последнее, что видел в жизни Евгений Коновалец

В этот момент произошел взрыв, который был слышен на несколько километров вокруг ...

"Москва знала, - объяснила покушение газета "Свобода" (Ужгород) - что его военно-организационный талант, авторитет его имени среди украинских народных масс может трагически отразиться на Советах, и весь украинский народ с Евгением Коновальцем в будущем военном конфликте станет на сторону тех, которые будут воевать против Москвы".

Убийцу не нашли

Когда полиция начала трясти советские корабли в порту Роттердама - следователи узнали, что погибший встречался с неким радистом с советского судна - "Шилка" давно уже была в открытом море. А Судоплатов по фальшивому чехословацкому паспорту добрался до Парижа.

Главу Провода ОУН хоронили после полудня 28 мая на местном кладбище Кросвейк.

В последний путь его провели жена Ольга, несколько коллег-оуновцев и консул Литвы Петер Пенн (покойный имел литовское гражданство).

Присутствующие на похоронах говорили, что эта могила - временная. Когда Украина получит независимость, Коновальца непременно перезахоронят на родине.

С тех пор прошло 80 лет ...

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