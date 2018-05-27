Мода на ревень. Три блюда из весеннего овоща
Ревень - растение чрезвычайно интересное. Сегодня оно переживает период возрождения популярности, что чрезвычайно радует.
Этот овощ хорошо выдерживает первые заморозки и может появляться на столах украинцев одним из первых. Когда-то так и было, но в последние десятилетия о нем подзабыли.
Например, в Великобритании, стране, где ревень не терял популярности, пик сезона его потребления приходится на апрель-июнь, но первый ревень начинают собирать еще раньше.
В нем куча полезных веществ и очень свежий кисловатый весенний вкус.
"Чужак с берегов Волги"
Причем вкус кулинарных сортов ревеня англичане оценили лишь в 19 веке. А до этого тысячи лет растение было известно своими целебными свойствами. Ведь среди десятков его разновидностей есть и отдельные сорта, медицинские.
Сначала в этом амплуа ревень получил распространение в Китае, затем по Великому шелковому пути добрался до Ближнего Востока, и чуть позже появился в России. Именно последняя разновидность под названием "сибирский ревень" особенно почиталась в Европе и дала ему название.
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В Украине тоже часто используют его различные варианты - румбамбар, рабабар. Это слово переводится как "чужак с берегов Волги".
Растение ценилось так высоко, что кастильский путешественник Руй Гонсалес де Клавихо во время своего посольства ко двору Тамерлана писал, что лучшие товары Самарканд получает из Китая - и это шелк, рубины, бриллианты и ревень.
Фрукт или овощ?
Сегодня ревень - это в первую очередь вкусно.
В пищу используют только стебли растения. Их цвет варьируется от малинового до светло-зеленого.
Из-за повышенной кислотности овоща его не едят сырым, а готовят с добавлением каких-то ингредиентов, которые смогут смягчить вкус. В первую очередь - сахара.
Из-за этого ревень встречается в многочисленных десертах. Более того, его настолько часто готовили как фрукт, а не как овощ, что в середине прошлого века нью-йоркский суд именно фруктом его и провозгласил.
Поэтому ревень прекрасно комбинируется с различными ягодами и хорошо воспринимает пряные специи. Из ревеня получаются замечательные начинки для пирогов и пудингов.
Также из него готовят и несладкие соусы и чатни к рыбе и мясу.
Популярные и напитки из ревеня - компоты, кисель. Делают из него даже вино.
В рецептах этой колонки я хотела представить несколько вариантов использования ревеня - как стандартных так и необычных. Ведь с ним очень приятно экспериментировать - и за его вкуса, и из-за красивого розового цвета блюд.
Рисовый пудинг с ревенем
Рисовый пудинг - восточная классика. Однако этот вариант - сочинение на свободную тему. Рис в нем отваривается в ревеневом компоте и имеет приятный кисловатый вкус, затем сочетается со взбитыми сливками и перекладывается припущенным ревенем. По сути - просто, но выглядит даже изящно.
Для компота:
- Ревень - 4-5 стеблей
- Сахар - 2 столовые ложки
- Корица - 1/2 палочки
- Вода - 1 литр
Для пудинга:
- Рис круглый - 1/2 чашки (120 мл)
- Сахар - 2 столовые ложки
- Сливки 33-38% - 100 мл
- Ревень - 4-5 стеблей
- Корица - 1/2 палочки
Сначала надо сварить компот. Для этого ревень нарезать кусочками в 3 см длиной, засыпать сахаром, положить корицу и залить водой. Довести до кипения и варить на небольшом огне 10 минут. Выключить, дать остыть.
Всыпать рис в кастрюлю, положить ложку сахара. Залить 150 мл компота и варить на небольшом огне, пока рис не станет мягким. Дать остыть.
Ревень нарезать кусочками в 1 см. Выложить в кастрюлю, всыпать ложку сахара, положить корицу и влить 50 мл компота. Дать закипеть и подержать на огне пять минут. Выключить.
Взбить сливки. Соединить их с рисом.
В креманки или стаканы слоями выложить рис со сливками и припущенный ревень. Подавать можно сразу, а можно положить в холодильник и подавать позже.
Терин с ревенем и зеленым горошком
Двое суток я думала, как бы интересно представить ревень в несладком варианте. И вспомнила о цвете. И о том, как я люблю сочетание нежно розового и зеленого - это для меня сплошное олицетворение весны. И тогда все встало на свои места - это будет закусочный терин.
Терины вообще дружественные к банкетным столам блюда - из-за своего эффектного внешнего вида. Сначала их делали преимущественно из мяса и печени, но в наше время есть много интересных версий с овощами или сыром.
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Словарь
Терин во французской кухне - холодное блюдо из мясных продуктов, определенное время застывающее в прямоугольной форме. Похож на паштет, но делается из рубленых продуктов, а не молотых.
- Ревень - 6-8 стеблей
- Вода - 200 мл
- Сахар - 2 чайнх ложки
- Бутон гвоздики, несколько зернышек кориандра
- Цедра лимона - полоска, только желтыйслой
- Горошек зеленый мороженый - 350 г
- Мята свежая - несколько веточек
- Творог сливочный - 100 г
- Соль, перец по вкусу
- Желатин - 13 г
Для ревеневого слоя нарезать ревень на кусочки в 4 см длиной, положить в кастрюлю и залить водой. Добавить сахар, гвоздику, кориандр и цедру, вскипятить. Варить 4 минуты (ревень должен остаться целым, но быть достаточно мягким).
Слить отвар в другую кастрюлю и всыпать туда 7 г желатина. Дать постоять и распустить желатин на небольшом огне.
Взять прямоугольную форму и выложить ее ацетатной пленкой или полиэтиленовой пищевой пленкой. Выложить вниз отварной ревень плотно. Залить желе и отправить в холодильник застывать.
В большой кастрюле вскипятить воду. Присолить. Всыпать туда горошек и варить минут 5 до мягкости горошка. Слить воду. Растолочь горошек пестиком для картофеля - в не совсем однородную грубую массу.
Залить 6 г желатина сливками. Дать постоять и затем распустить на небольшом огне. Дать немного остыть.
Соединить в миске горошек, сливки с желатином, сливочный сыр, рубленые листья мяты, поперчить и посолить. Можно добавить немного лимонной цедры. Все перемешать.
Выложить гороховую массу сверху застывшего ревеневого желе. Вернуть в холодильник на несколько часов.
Для подачи перевернуть форму на тарелку и осторожно снять пленку. Украсить терин листьями мяты или другой нежной зеленью. У меня - зелень фенхеля.
Я делала терин в прямоугольной форме из фольги, ничем не застилала. Перед подачей опустила на 10 секунд форму в миску с горячей водой, поддела ножом и перевернула форму - терин вынулся очень легко.
Мне кажется, это замечательное блюдо для весеннего праздничного стола. А еще ревень хорошо переносит заморозку, поэтому что-то подобное можно сделать даже на Новый год. Тогда, правда, из ревеня придется готовить пюре, но все равно будет очень хорошо.
Крамбл с ревенем, вишней и имбирем
Кисели, компоты и начинки для пирогов - таким было главное назначение ревеня в Украине, когда он был популярен. И пироги с ним получаются шикарные. Поэтому пирог был в моем обязательном списке для этой колонки.
Классическая весенняя начинка - ревень и клубника. Я подумала, что надо скомпоновать ревень с другой ягодой и добавить интересную нотку. Вышла начинка с вишней и имбирем. А дальше - беда. Она оказалась настолько вкусной, что я съела треть прямо со сковородки. Тогда стало ясно, что такую вкуснятину грех прятать внутрь теста, надо, чтобы она играла основную роль. На помощь пришла идея крамбла.
Словарь
Крамбл, бакл, пандауди, коблер и крисп - это разновидности фруктовой выпечки, где начинка выкладывается вниз формы, а тесто - сверху. Тесто может быть хрустящим и мягким, воздушным и тонким - у каждого вида свое название.
Крамбл отличается тем, что тесто в нем имеет неоднородный крошкообразный вид, оно хрустящее, как обычно песочное и часто с добавлением других ингредиентов - орехов, кукурузных хлопьев, овсянки. Начинка может проходить предварительную термическую обработку.
Такие пироги раскладываются ложкой по тарелкам и часто подаются с мороженым. Они очень летние, и я думаю, что этим летом мы поговорим о большинстве из них.
- сливочное масло - 80 г
- Мука - 2/3 чашки (180 мл)
- Сахар - 2/3 чашки
- Овсянка - 1/4 чашки
- Ревень - 300 г
- Вишня без косточок (можно мороженая) - 150 г
- Корень имбиря - 1 см
- Кукурузный крохмал - 1 чайная ложка с горкою
Имбирь натереть на терке или измельчить другим удобным способом.
Ревень нарезать кусочками в 3 см длиной.
Растопить 25 г масла в сковороде на небольшом огне. Положить имбирь, перемешать. Добавить ревень, вишню и половину сахара. Закрыть крышкой и дать закипеть. Затем перемешать. Сахар должен полностью раствориться, а фрукты должны дать влагу. Развести крахмал в 1-2 столовых ложках воды и влить в начинку. Только загустеет - можно выключать, чтобы начинка немного остыла.
Для крамбла 50 г холодного масла натереть на крупной терке. Всыпать муку. Быстро пальцами растереть муку с маслом до крупной крошки. Добавить сахар и овсянку.
Остальным маслом смазать форму для выпечки (20 см диаметром). Выложить вниз начинку - и фрукты, и жидкость. Присыпать крамбл. Выпекать в разогретой духовке на 180 градусах около получаса. Крамбл должен немного подрумяниться.
Поэтому в какой бы ипостаси ни появился ревень на вашем столе, это будет вкусно. И скорее всего, красиво.