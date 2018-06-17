Блог отца: обратная сторона моды на "хороших пап"

Копірайт зображення Steven Van Loy/Unsplash Image caption Быть хорошим папой - это уже как тренд среди современной молодежи. Но где его истоки?

Мужчины с детскими колясками, с малышами в слинге или переноске - теперь такую картину часто можно увидеть в парках или на детских площадках Киева.

Лет 12-13 назад, когда у меня родился первый ребенок, я чувствовал себя белой вороной, когда выходил с младенцем на улицу. Это же женская работа - заботиться о детях.

Копірайт зображення Vladyslav Golovin Об авторе Влад Головин - отец троих детей, редактор сайта "Отцовский клуб" Father's Club

Не я один. Артем Чапай, отец двух мальчиков и автор книги "Папа в декрете" как-то вспоминал, что когда он гулял со своими ребятами, то некоторые местные жители спального района кричали ему: "Что ты ходишь с ребенком, как баба!".

Этот стереотип постепенно разрушается - по крайней мере в крупных городах.

Современные отцы уже гордятся своим отцовством, рассказывая, как проводят время с малышами в своих аккаунтах в Instagram или Facebook. Быть хорошим папой - это уже как тренд среди современной молодежи.

Как редактор сайта для пап я записал много интервью с мужчинами об их детях и отцовстве.

У известных блогеров, предпринимателей, журналистов, спортсменов я спрашивал, чему они хотят научить своих детей, чему уже научили, что для них самое сложное в отцовстве, как мотивируют хорошо учиться. Тем много.

Но время от времени кто-то из хороших пап признается: для своих детей я хочу быть добрым и хорошим папой - именно таким, которого мне самому не хватало в детстве. Потому что мой собственный отец не уделял мне внимания или развелся с мамой и забыл обо мне.

Один из героев нашей рубрики "Правила отцовства" вообще согласился дать интервью при условии, что мы будем говорить только о его детях и не поднимать вопрос о его отце, потому что это очень болезненная для него тема.

Известный телеведущий Александр Педан в ролике для Unicef ​​не может сдержать слез, рассказывая о том, как его отец ушел из семьи.

Копірайт зображення Jack Sharp/Unsplash Image caption Лучший подарок ко Дню отца - это искренний разговор

Но в таком отношении спрятана психологическая ловушка. Даже если ваш собственный отец не был образцом хорошего или мудрого воспитателя или не смог построить счастливую семью, он все равно остается вашим родным человеком.

Мы подсознательно повторяем модели поведения тех взрослых, с которыми мы выросли и которые были для нас авторитетными. Кстати, это может быть не только родной отец, но и отчим или дедушка, учитель в школе или тренер в спортивном кружке.

Каким бы плохим ни был отец - нельзя собственное отцовство построить на обиде и отрицании его опыта. Он все равно остается тем человеком, который дал вам жизнь. И ваша мама любила его так сильно, что хотела, чтобы родились вы.

Как они познакомились? За что она его любила? Почему они расстались? Не жалеют ли об этом? Спросите об этом и отца, и мать.

Я не призываю оправдывать тех отцов, которые физически оскорбляли детей или жену. Это травмы, которые надо разбирать с психотерапевтом. Я просто хочу сказать, что в советское время от мужчины не требовалось быть хорошим папой - надо было быть хорошо работающим звеном в большом механизме тоталитарной системы.

Мы позаботимся о детях, а ты строй социализм и коммунизм - как говорила нашим родителям партия, открывая детские сады с самого малого возраста, предлагая бесплатные кружки после школы и пионерские лагеря на все лето.

Более того - отцов физически уничтожили во времена войн и репрессий СССР. Несколько поколений мужчин не имели образца хорошего отцовства. Если они не были хорошими папами - это не их вина, а их беда.

Именно поэтому 80% современных дедушек говорят, что сожалеют, что так мало времени уделяли своим детям.

Поговорите со своим папой. Что он помнит из вашего детства? Из своего детства? Какой была его первая работа и первые достижения? Что самое трудное для него было в школе? О чем он мечтал, когда был ребенком? Какие мечты осуществились, какие он еще надеется осуществить?

Поверьте, такой откровенный разговор дает огромный эмоциональный заряд, который всегда остается с вами. Единственный способ стать действительно хорошим папой - понять вашего отца. Возобновить с ним качественный контакт или простить обиды.

Это будет самым важным подарком ко Дню отца.

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