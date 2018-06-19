Бережанский замок - как украинский Вавель стал пивоварней?

Копірайт зображення УКРІНФОРМ Image caption Бережанский замок в Тернопольской области, 2007 год

Лишь дважды крепостные ворота в Бережанах открыли перед врагом. Неприступный замок одновременно был пышной резиденцией, где хозяева с королями, князьями, гетманами вершили судьбу Европы.

В 1530 году воевода русский и гетман коронный Николай Сенявский получил от польского короля право "заложить и заселить город" на территории тернопольских Бережан. Через двадцать лет здесь появился замок, занявший промежуточное положение между подольскими боевыми укреплениями и ренессансными резиденциями Галичины.

Новый замок или реконструкция средневекового?

Над въездными воротами разместили надпись о Николае Сенявском, который за свой счет построил каменный замок в 1554 году. Существовали ли на этом месте укрепления раньше? У исследователей нет однозначного ответа - фундаментальных археологических поисков не проводили, как и не обнаружили подтверждающих документов.

Специалист по архитектуре Ольга Пламеницкая считает, что основу новостроя составил древний замок. От него в наследство остались толстые стены (от двух до шести метров), архаичная система размещения башен, неправильные геометрические формы. Массивную средневековую постройку скрывали ренессансные мотивы декора, а надпись об основании свидетельствовала о желании хозяина преувеличить свое участие в строительстве.

Копірайт зображення АЛЕКСЕЙ БУХАЛО Image caption Фрагмент ренессансного декора на стене рядом с южной башней. Здесь были ворота

Николай Сенявский соорудил полудеревянный замок, предполагают другие исследователи. Его южная часть со стенами, полукруглая и пятиконечная башня и костел были каменными, остальные конструкции -деревянные.

Замок разместили в низине - нетипичное решение для подольских крепостей, которые с возвышений доминировали над городами. Таким образом планировщики для защиты использовали, во-первых, рукава реки Золотой Липы, а во-вторых - заболоченную местность, превышавшую дальнобойность орудий.

Копірайт зображення АЛЕКСЕЙ БУХАЛО Image caption Южная часть замка с полукруглой башней накануне Первой Мировой войны. Справа от башни были въездные ворота

Архитектор сооружения неизвестен. Однако, ренессансный декор как неотъемлемая черта внешности подсказывает, что им был кто-то из итальянских мастеров.

Замок только дважды сдался врагу

Бережанское укрепление было одним из самых неприступных в Западной Украине. Сенявские постоянно совершенствовали его, а во второй половине 17 века провели масштабную реконструкцию, пристроив бастионы и систему стен. С тех пор замок превратился в оборонный комплекс, а его площадь увеличилась почти в шесть раз.

Копірайт зображення A. CZOŁOWSKI Image caption План замка со стенами и бастионами 1755 года, составленный капитаном де Пирхом. Условные обозначения автора плана: А - замок, В - пятиугольный бастион, С - костел, Р - укрепления, формировавшие стены, S - конюшня, T - пороховые склады. Из книги A. CZOŁOWSKI. DAWNE ZAMKI i TWIERDZE NA RUSI HALICKIEJ. 1892.

Крепость выдерживала казацкие осады и многочисленные нападения татар. В частности, в 1675 году татаро-турецкая армия под предводительством Ибрагима Шишмана уничтожила город, однако замок не покорила. Польский сейм выразил благодарность Николаю-Иерониму Сенявскому за то, что "спас целый край от гибели".

Враги только дважды попали во двор замка. В 1648 году ими стали казаки Богдана Хмельницкого, идущие на Львов. Но это была скорее политическая победа, рассуждает историк Владимир Параций, ведь местных жителей предварительно подговорили сдаться. Исследователь считает, что первый и последний раз замок захватили шведы в декабре 1655 года. Болота, защищавшие крепость с востока, подмерзли, чем на свой страх и риск воспользовался командир войска Роберт Дуглас, приказав артиллерии приблизиться на расстояние эффективного обстрела стен. Замок сдался.

Копірайт зображення Из книги Романа Афтанази Image caption Фрагмент замкового двора с костелом святой Троицы. 1914 год

Резиденция высокообразованных европейцев

Без сомнения, экстерьер и интерьер здания отражал эпоху Ренессанса. В первую очередь - это галереи, украшавшие жилые помещения со двора и роднившие Бережанский с замком в Вавеле. Они не уцелели до наших дней.

А еще о Вавеле напоминал потолок одной из комнат. Она была из деревянных кессонов (небольших квадратных плит) с вырезанными человеческими головами посередине. Здесь же свисал филигранной работы паук.

Соседняя комната, также имевшая деревянный потолок, выполняла функции библиотеки. В ней хранили глобусы, географические карты, а в сундуках - документы архива.

На потолках Бережанского замка делали росписи, которые в частности отображали битвы. В одной комнате было одиннадцать сцен-фресок Хотинской войны, а большой зал украшала битва под Журавным.

Стены комнат украшала красная или зеленая парча - шелковая ткань с дорогими (золотыми или серебряными) металлическими нитями в основе. Висели портреты представителей семьи Сенявских, Потоцких, Петра І, польских королей. Отдельно изображения первых лиц собрали в "портретном" зале. Там среди прочих был портрет гетмана Ивана Мазепы.

В оружейной находилась картина с похоронами Николая Сенявского. На ее переднем плане автор в полный рост изобразил короля Сигизмунда Августа (именно он предоставил Бережаны в собственность Сенявскому) в окружении польских и литовских шляхтичей.

Сенявские были высокообразованными людьми, делает вывод исследователь Роман Афтанази, которые часто путешествовали по зарубежным странам, особенно западноевропейским.

Копірайт зображення АЛЕКСЕЙ БУХАЛО Image caption Фрагмент замкового двора, 2017 год

Во дворе находится костел святой Троицы, ставший родовой усыпальницей. Его центральную часть с элементами готики соорудили одновременно с замком, а две боковые часовни достроили позже.

Резиденция политических интриганов

В Бережанском замке часто гостили известные политики. Это и неудивительно, ведь Сенявские иногда влияли на жизнь Восточной Европы, а не только Речи Посполитой. В частности, великий коронный гетман Адам Николай Сенявский получил славу политического авантюриста. В Бережанской резиденции он часто принимал Петра I и одновременно переписывался с польским королем Станиславом Лещинским - врагом русского царя.

Но его превзошла собственная жена - Эльжбета Сенявская. Польская шляхтичка переписывалась с Петром I, была посредницей в переговорах Ивана Мазепы со Станиславом Лещинским. А когда в 1707 году в польском сейме встал вопрос избрания короля, то поддержала своего любовника - князя Ференца Ракоци, а мужу пригрозила разводом в случае, если он не снимет свою кандидатуру.

У Адама Николая и Эльжбеты Сенявских была единственная дочь - Мария София.

Восточный Вавель превратили в пивоварню

Замок, как приданое Марии Софии Сенявской, перешел к князю Адаму Чарторыйскому, который поддерживал его в надлежащем состоянии. Однако уже со второй половины 18 века владельцы проживают в других резиденциях, а потому реже посещают Бережаны. Крепость приходит в упадок.

Копірайт зображення АЛЕКСЕЙ БУХАЛО Image caption Макет Бережанского замка

После первого раздела Речи Посполитой австрийцы приказали разрушить замковые стены, а также разобрать верхние этажи пятиконечной башни. Бывшие покои превратили в казармы, а в северной части оборудовали пивоваренный завод.

Комнаты грабили, уничтожали фрески, дорогую обивку, камины и полы, из больших картин делали мешки. Меценатка Изабелла Любомирская - дочь Марии Софии - спасла лишь часть библиотеки, украшений и произведений.

Из-за такой ​​бездеятельности польская община начала бить тревогу. Появились критические публикации в адрес владельца Александра Потоцкого. Поэт Юлиуш Словацкий написал стихотворение, в котором сравнил Бережанский с замком в Вавеле.

Копірайт зображення АЛЕКСЕЙ БУХАЛО Image caption Разрушенная стена и фрагмент пятиконечной башни слева

В ответ сын Потоцкого - Станислав - начал восстанавливать сооружения комплекса. Однако, уже во время Первой Мировой войны замковые стены были серьезно повреждены, ведь Бережаны находились на линии фронта.

В межвоенный период поляки законсервировали стены, более того, разработали проект восстановления до состояния 1775 года. Однако, государству не удалось воплотить замысел - не хватало средств, а затем началась Вторая Мировая война.

Советская власть взяла замок под охрану, однако никаких конкретных шагов не сделала. А украинская слишком медленно проводит реставрацию - в 2011 году часть стен рухнула.

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