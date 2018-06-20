"Пятерка" за кило картошки: как война изменила вузы Луганска

Копірайт зображення KOVALEV / Ukrinform Image caption Территория Луганского национального университета имени Тараса Шевченко, в котором в 2014 году начал работать вуз "ЛНР". Фото 2014 года

Четыре года с лета 2014 года - большой срок. Но перемены легче подмечать, выезжая и вернувшись, чем оставаясь в своём городе все время.

Поэтому говоря и переменах в высшей школе поначалу кажется, что всё осталось прежним - те же стены, почти тот же состав сотрудников.

И только присмотревшись пристальнее, понимаешь, что всё стало другим кроме самих стен, другим полностью и изменённым почти до неузнаваемости.

Преподаватели

Копірайт зображення Яна Вікторова

Очень сильно поменялся профессорско-преподавательский состав всех луганских вузов.

Многие преподаватели выехали в аналогичные учреждения по ту сторону линии разграничения.

Кто-то уже купил жильё и обосновался в тех городах, где нашёл работу и не мыслит никакого возвращения для себя в Луганск.

Кое-кто живёт за рубежом, но таких немного.

Тотальный дефицит кадрового состава привёл к тому, что проректорами (до 2014 года это были только профессорские должности) стали те, кто пришёл в вузы после войны - вчерашние студенты, зарекомендовавшие себя энергичными и всей душой болеющими за дело "республики", не имеющие учёных степеней и опыта.

Да что там проректора, если ректорами за четыре года были те, кто по довоенным меркам не мог бы стать им никогда.

Острый дефицит кадров чувствуется все четыре года.

Один сотрудник кафедры может читать до 15-ти дисциплин.

Копірайт зображення Яна Вікторова

Берут на работу буквально всех, кого удаётся уговорить работать за "смешную" зарплату ассистента, обещая уже через год перевести на должность старшего преподавателя с высшей зарплатой.

От этого и текучесть кадров, и резкое падение авторитета преподавателя вуза.

Многие сотрудники носят довоенный запас одежды и обуви, что, конечно, подмечают студенты и от чего репутация преподавателей и профессии резко падает.

Знакомый преподаватель рассказывал, что к нему пришёл студент с мешком - просить поставить выше оценку.

Мешок был внушительным, и во время разговора мой знакомый подумал, что бы там могло быть.

Он выручил студента, помог ему, и тот отблагодарил этим внушительных размеров пакетом, в котором оказалась … картошка.

Тот же знакомый шутил, что с войной вышла прослойка тех студентов, кто носил ему дорогие коньяки и сигары, а сами студенты стали нищими.

Студенты

Копірайт зображення Яна Вікторова

Изменился и облик студента.

Преподаватели уговаривают учиться всех, чтобы закрыть вакантные места по своим специальностям.

Если бюджетные места останутся незаполненными, у кафедры не будет ставок и, соответственно, работы.

И выходит, что преподаватель нуждается в студентах гораздо больше, чем студент в учёбе.

От этого учёба носит формальный характер, а студент понимает выигрышность своего положения.

Конечно, остались те специальности, куда по-прежнему сложно и престижно поступить, и которые держат марку - юристы, экономисты, психологи.

Если раньше студенты делились на прослойки бедных и богатых, то сейчас почти нет тех, кто приезжает к вузу на своём авто, нет тех, кто дорого одет и выделяется на общем фоне.

И ещё нет иностранных студентов, как было до войны. Но вместе с тем появились жители Российской Федерации, которые поступили к нам без обязательного в России ЕГЕ.

В "республике" им в разы дешевле учиться, чем в России, даже с учётом аренды жилья.

Самая дорогая специальность в Луганске будет стоить 10 000 рублей в год (около 5 000 грн), а в России самая дешёвая стоит 60 000 рублей в год где-нибудь на перефирии.

И таких студентов немало - уверенных, что подтвердят свой Луганский диплом в России, и это будет стоить им копейки.

Русификация и "мертвые души"

Копірайт зображення Яна Вікторова

Одной из видимых перемен стало изменение учебных планов читаемых дисциплин. Все специальности перешли на российские шифры и российские названия.

Сотрудниками кафедр за короткое время была проделана титаническая работа по «причёсыванию» дисциплин под российские стандарты, но вместе с тем выдаваемые дипломы остались только местными.

И это существенная проблема, потому что в РФ берут на квалифицированный труд выпускников своих вузов, а с дипломами Луганских вузов требуется подтверждение диплома и стаж работы по специальности, чтобы претендовать на вакантную должность.

Ещё почти неуловимым образом поменялись настроения. Если до 2014 года студент работал редко и в качестве исключительного случая оформлял себе индивидуальный график посещения вуза, то сейчас работают практически все студенты дневного отделения.

На одну стипендию в 1445 рублей (около 700 грн) прожить сейчас невозможно.

И от этого в списках и аудиториях появились сотни и тысячи "мёртвых душ", которые живут в Москве и Сочи, торгуют на рынках, продают кофе на пляжах или сидят в окопах, но числятся студентами дневного отделения.

И, конечно, это ведёт к снижению качества знаний, к распространённости услуг покупки оценок, целиком закрытых сессий и обесценивания высшего образования, полученного после 2014 года.

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