Что было бы, если бы мы не слушали музыку?

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Мы слушаем музыку в дороге и во время занятий спортом, когда убираем или пишем отчет.

У каждого есть свои любимые стили, исполнители, заслушанные альбомы и песни, которые мы узнаем с первых нот.

Почему нам так важно слушать музыку, как она влияет на мозг, в чем секрет популярности ретро-радио волн и как можно использовать музыку себе на пользу?

Как мозг реагирует на музыку?

В восприятии музыки задействованы те же части мозга, что и в рождении и толковании эмоций - в частности, амигдала. Также на приятную нам музыку реагирует прилегающее ядро ​​- часть системы вознаграждения - и дарит нам допамин.

Именно допамин заставляет ставить одну и ту же песню на повтор, а также, например, не бросать тренировки, искать приключений и иметь зависимости.

Музыка действует и на другую часть мозга - гиппокамп. Он вовлечен в механизмы памяти.

У нас нет единого места в мозге, где хранятся воспоминания, но гиппокамп критически важен для запоминания информации и обучения.

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Люди слушают музыку не только ради эстетических переживаний, а и для регуляции эмоционального состояния, возбуждения или успокоения и социализации.

Мы не просто слышим музыку. Она проникает в эмоции и воспоминания и позволяет чувствовать родство с другими людьми.

Старые хиты - действительно лучшие?

Старая музыка - лучшая для тех, кто был подростком, когда она появилась. Критическим возрастом считают 14 лет, или же тот период, когда активно шло половое созревание.

В это время половые гормоны сильно влияют на тело, и в том числе - на мозг, его эмоциональное состояние и воспоминания. Кроме того, в подростковом возрасте музыка становится частью самоидентификации.

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Например, людям, которым сейчас 30-40 лет, вероятно, будут по нраву хиты 90-х, хотя 20 лет назад эти песни не вызывали у них особого восторга.

Еще один источник любви к ностальгическим волнам - это музыка, звучавшая в родительском доме.

Музыка и воспоминания тесно переплетены в нашем мозгу. Давно знакомая песня переносит в старые времена и даже заставляет чувствовать то же, что и тогда. Во времена первой любви, например.

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Если музыка вызывает различные эмоции, то разве не должны были бы люди слушать только веселые и радостные песни? А вот и нет. Люди любят слушать грустную музыку, особенно когда им самим грустно, и эта музыка - их собственный выбор.

Песня с грустными словами заставляет нас представлять то, о чем идет речь, а повод для фантазирования мозг воспринимает как вознаграждение. Печальная музыка позволяет наслаждаться нашими чувствами, понимать их и, в итоге, понимать, что мы способны на эмоции. Именно тоскливая музыка способна нам подарить состояние катарсиса.

Исследования показывают, что музыка, от которой щемит в груди, с большей вероятностью вызовет ощущение завороженности и блаженства, чем веселая.

На языке нейрофизиологии, печальная музыка эффективнее в стимуляции выброса мозгом окситоцина и опиоидов, чем веселая.

Впрочем, не каждый способен получить от грусти пользу и насладиться песней сквозь слезы. Только те, кто открыты для нового опыта, способны к эмпатии и заботе и имеют богатое воображение.

"А казак слышит - сердце замирает"

На самом деле, наоборот.

Музыка может способствовать выздоровлению пациентов с больным сердцем, но только в случае, если им ставили их любимую музыку.

Она помогала чувствовать безопасность и предсказуемость жизни и иметь хорошее настроение.

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Люди после операций на сердце или инфарктов были менее тревожными и испытывали меньшую боль, если им давали слушать музыку. У здоровых людей она способствовала быстрой нормализации давления и сердцебиения после физических нагрузок и позволяла тренироваться дольше.

О роли музыки в жизни пациентов с деменцией сняли документальный фильм "Живой внутри" (Alive Inside).

Социальный работник Дэн Коэн узнавал через родственников, какую музыку любили пациенты, и создавал для них персональные подборки музыки.

Люди, которые уже не разговаривали и не шли на контакт, начинали петь и танцевать, когда слышали любимые песни.

В обзоре 2017 года, опубликованном в журнале Ageing Research Reviews, музыкальную терапию рекомендуют в качестве первоочередной и эффективной терапии при деменции. Это уменьшает проявления слабоумия и тревожности, улучшает качество жизни людей и их социализацию.

Последние опыты в США и Японии показали, что музыка не только помогает выудить воспоминания из закоулков памяти, но и создать новые. Здоровые пожилые люди лучше проходили тесты на работу памяти и логику, если они в течение нескольких недель делали упражнения под музыку.

Музыка и пение хороши в преодолении стресса. Хоровое пение существенно уменьшает уровень гормона стресса кортизола и увеличивает уровень окситоцина - гормона привязанности.

В другом исследовании выяснили, что пение помогает восстановлению пациентов после инсульта, затронувшего центр речи левого полушария.

Пение помогало восстановить речь и способствовало лучшему запоминанию слов и фраз здоровыми людьми.

Не зря для детей придумано столько развивающих песен.

Автор же этого блога заговорила на английском благодаря песням Эллы Фитцджеральд.

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