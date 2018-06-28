Такая холодная и теплая Исландия - фотоблог
Прошло полгода с того момента, когда мы с друзьями создали чат под названием "Исландия", до момента, когда в окне самолета появился заснеженный берег.
Нас приветствовал остров посреди Атлантического океана, с населением, которое могло бы спокойно поместиться в спальном районе Львова.
Первое, что пришло в голову в тот момент - это строка из Википедии о среднем температурном максимуме в Рейкьявике в мае +9.
И когда после приземления выглянуло солнце мы, с надеждой что такая погода продержится все две недели нашего пребывания на острове, спустились с трапа самолета в новые приключения.
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Передвигаться по Исландии мы решили на арендованном авто. Это даже дешевле чем общественным транспортом. Например, билет из Рейкьявика в Вик, где находится известный черный пляж, на автобус стоил примерно 50 евро (расстояние около 180 км).
В первые дни наш маршрут пролегал по так называемому "Золотому Кольцу".
В этом регионе находятся, наверное, самые известные природные туристические объекты.
Один из них - водопад Гульфос, невероятно красивый, к которому еще и можно подойти близко.
Когда на улице около +5 градусов, а по ощущениям еще меньше, долина с термальной рекой - именно то, чего не хватало.
А еще приятно посидеть возле вулканического кратера озера Кериз. В последний раз вулкан здесь извергался около 3000 лет назад.
Кстати, мы свято верили, что в Исландии множество горячих источников, где бесплатно можно погреться буквально на каждом шагу. Оказалось, что это не так.
Если в некоторых кемпингах, чтобы помыться, нужно заплатить около 120 грн за 5 мин горячей воды, то на севере можно встретить душ прямо посреди дороги, из которого все время течет теплая вода.
Как говорил Беар Грилз в своей передаче об Исландии: "Если погода плохая, нужно подождать 5 минут, тогда она станет еще хуже".
Мы это почувствовали с первых дней.
Бывало, что светит солнце и ничего не предвещает беды, но вдруг начинается сильный ветер, снег и сразу думаешь, что в нам Украине в этом году зимы было мало.
А через 15 минут снова солнце, даже начинает становиться жарко, и через 15 минут - снова снег. И так может быть целый день.
Знаменитый ледник Ватнайёкюдль, занимает 8% площади всей Исландии и является вторым по величине на Евразийском континенте. Черные полосы на поверхности - вулканическая порода от извержений вулканов. Именно здесь одно из мест, где снимали фильм Интерстеллар.
К северу от "Золотого кольца" есть несколько других главных туристических объектов.
Фюзеляж самолета DC 3 ВВС США, который "припарковался" на пляже близ города Вик в 1973 году, конечно выглядит эффектно, однако, по-моему, такого внимания не заслуживает.
На пляж Киркюфяра, известный тем, что здесь можно посмотреть на пафинов - птиц-символов Исландии, нам попасть не удалось. По непонятным причинам въезд был перекрыт.
К счастью, на пляж Рейнисфяра возле города Вик с песком необычного черного цвета, можно было попасть беспрепятственно.
Рейнисфяра заслуженно признан одним из красивейших пляжей мира, и одновременно самым опасным в Исландии.
Небольшая часть основного острова находится за полярным кругом и именно здесь расположен маяк Храунхафнартанги.
Пересекая границу полярного круга, ожидаешь, будто что-то вокруг должно измениться.
Или здесь сразу вспыхнет полярное сияние, или снова начнет падать снег, но нет, - все в принципе такое же.
Разве что ветер холоднее.
За время, пока мы ехали вокруг острова, пейзаж за окном меняелся довольно часто.
Небольшие города, фермы с табунами лошадей и стадами овец, горы, реки, а также пустыни.
Хвост и грива у исландских лошадей очень густые и длинные.
Никогда бы не мог подумать, что в холодной Исландии увижу пустынные пейзажи, подобные тем, которые видел в Марокко.
Среди такой пустыни расположен самый мощный водопад в Европе - Деттифосс.
Большинство населения Исландии, конечно, сконцентрировано в Рейкьявике и вокруг него.
В крупнейшем городе острова проживает более 120 тысяч человек, хотя по площади его можно приравнять наверное к Луцку или Львову.
Большинство жилых домов здесь имеют не более 2 этажа и обычно обшиты металлом, напоминающим шифер.
Наверное, это сделано, чтобы защитить жителей от очень сильных порывов ветра.
Лютеранская церковь Гатльгримскиркья высотой 73 метра - самый высокий храм и шестое по высоте здание в Исландии.
Сложилось впечатление, что туристов в Рейкьявике больше, чем коренного населения. Здесь расположено невероятное количество различных кафе, пабов и ресторанов.
За все время пребывания ни разу не видел, чтобы детей одевали в очень теплые вещи, хотя температура редко достигала отметки выше +7 градусов.
В общем Исландия произвела впечатление очень красивой страны с максимально нетронутой природой - идеальное место для уединения в старости.