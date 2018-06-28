Такая холодная и теплая Исландия - фотоблог

Копірайт зображення Сергій Поздняков

Прошло полгода с того момента, когда мы с друзьями создали чат под названием "Исландия", до момента, когда в окне самолета появился заснеженный берег.

Нас приветствовал остров посреди Атлантического океана, с населением, которое могло бы спокойно поместиться в спальном районе Львова.

Первое, что пришло в голову в тот момент - это строка из Википедии о среднем температурном максимуме в Рейкьявике в мае +9.

И когда после приземления выглянуло солнце мы, с надеждой что такая погода продержится все две недели нашего пребывания на острове, спустились с трапа самолета в новые приключения.

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Передвигаться по Исландии мы решили на арендованном авто. Это даже дешевле чем общественным транспортом. Например, билет из Рейкьявика в Вик, где находится известный черный пляж, на автобус стоил примерно 50 евро (расстояние около 180 км).

В первые дни наш маршрут пролегал по так называемому "Золотому Кольцу".

В этом регионе находятся, наверное, самые известные природные туристические объекты.

Один из них - водопад Гульфос, невероятно красивый, к которому еще и можно подойти близко.

Копірайт зображення Сергій Поздняков

Когда на улице около +5 градусов, а по ощущениям еще меньше, долина с термальной рекой - именно то, чего не хватало.

Копірайт зображення Сергій Поздняков

А еще приятно посидеть возле вулканического кратера озера Кериз. В последний раз вулкан здесь извергался около 3000 лет назад.

Копірайт зображення Сергій Поздняков

Кстати, мы свято верили, что в Исландии множество горячих источников, где бесплатно можно погреться буквально на каждом шагу. Оказалось, что это не так.

Если в некоторых кемпингах, чтобы помыться, нужно заплатить около 120 грн за 5 мин горячей воды, то на севере можно встретить душ прямо посреди дороги, из которого все время течет теплая вода.

Копірайт зображення Сергій Поздняков

Как говорил Беар Грилз в своей передаче об Исландии: "Если погода плохая, нужно подождать 5 минут, тогда она станет еще хуже".

Мы это почувствовали с первых дней.

Бывало, что светит солнце и ничего не предвещает беды, но вдруг начинается сильный ветер, снег и сразу думаешь, что в нам Украине в этом году зимы было мало.

А через 15 минут снова солнце, даже начинает становиться жарко, и через 15 минут - снова снег. И так может быть целый день.

Знаменитый ледник Ватнайёкюдль, занимает 8% площади всей Исландии и является вторым по величине на Евразийском континенте. Черные полосы на поверхности - вулканическая порода от извержений вулканов. Именно здесь одно из мест, где снимали фильм Интерстеллар.

Копірайт зображення Сергій Поздняков

К северу от "Золотого кольца" есть несколько других главных туристических объектов.

Фюзеляж самолета DC 3 ВВС США, который "припарковался" на пляже близ города Вик в 1973 году, конечно выглядит эффектно, однако, по-моему, такого внимания не заслуживает.

Копірайт зображення Сергій Поздняков

На пляж Киркюфяра, известный тем, что здесь можно посмотреть на пафинов - птиц-символов Исландии, нам попасть не удалось. По непонятным причинам въезд был перекрыт.

Копірайт зображення Сергій Поздняков

К счастью, на пляж Рейнисфяра возле города Вик с песком необычного черного цвета, можно было попасть беспрепятственно.

Рейнисфяра заслуженно признан одним из красивейших пляжей мира, и одновременно самым опасным в Исландии.

Копірайт зображення Сергій Поздняков

Небольшая часть основного острова находится за полярным кругом и именно здесь расположен маяк Храунхафнартанги.

Копірайт зображення Сергій Поздняков

Пересекая границу полярного круга, ожидаешь, будто что-то вокруг должно измениться.

Или здесь сразу вспыхнет полярное сияние, или снова начнет падать снег, но нет, - все в принципе такое же.

Разве что ветер холоднее.

Копірайт зображення Сергій Поздняков

За время, пока мы ехали вокруг острова, пейзаж за окном меняелся довольно часто.

Небольшие города, фермы с табунами лошадей и стадами овец, горы, реки, а также пустыни.

Хвост и грива у исландских лошадей очень густые и длинные.

Копірайт зображення Сергій Поздняков

Никогда бы не мог подумать, что в холодной Исландии увижу пустынные пейзажи, подобные тем, которые видел в Марокко.

Среди такой пустыни расположен самый мощный водопад в Европе - Деттифосс.

Копірайт зображення Сергій Поздняков

Большинство населения Исландии, конечно, сконцентрировано в Рейкьявике и вокруг него.

В крупнейшем городе острова проживает более 120 тысяч человек, хотя по площади его можно приравнять наверное к Луцку или Львову.

Большинство жилых домов здесь имеют не более 2 этажа и обычно обшиты металлом, напоминающим шифер.

Наверное, это сделано, чтобы защитить жителей от очень сильных порывов ветра.

Копірайт зображення Сергій Поздняков

Лютеранская церковь Гатльгримскиркья высотой 73 метра - самый высокий храм и шестое по высоте здание в Исландии.

Копірайт зображення Сергій Поздняков

Сложилось впечатление, что туристов в Рейкьявике больше, чем коренного населения. Здесь расположено невероятное количество различных кафе, пабов и ресторанов.

Копірайт зображення Сергій Поздняков

За все время пребывания ни разу не видел, чтобы детей одевали в очень теплые вещи, хотя температура редко достигала отметки выше +7 градусов.

Копірайт зображення Сергій Поздняков

В общем Исландия произвела впечатление очень красивой страны с максимально нетронутой природой - идеальное место для уединения в старости.

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