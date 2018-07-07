Украинский Дон Кихот: как застрелился "донецкий" нарком Николай Скрипник

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7 июля 1933 года в своем рабочем кабинете застрелился нарком образования Николай Скрипник. Сразу после заседания, на котором его в очередной раз обвинили в национализме.

И двух месяцев не прошло после самоубийства Николая Хвылевого в харьковском доме "Слово". И вот - еще один трагический акт сопротивления и несогласия с действительностью.

Завершалась эпоха высокого национального ренессанса, начинались темные времена.

Против Мины Мазайло

С именем Николая Скрипника связаны крупные государственные достижения 1920-х.

Именно он претворял в жизнь идеи украинизации. Последовательно требовал изменить язык обучения в школах и вузах.

Организовал систему переподготовки госслужащих, которые должны были по окончании курсов еще и сдать экзамен по украинскому.

"Правильные произношения" - цитируя бессмертного Мину Мазайла Николая Кулиша - давались бухгалтерам и делопроизводителям непросто. К тому же часто они только что овладели неродным русским - и признать бесполезность стараний было сложно. Но приходилось ...

Также Срипник проводил дерусификацию прессы. (Последним его достижением стала украиноязычная "Черноморская коммуна" вместо "Одесских сведений").

Несмотря на невероятное сопротивление и возгласы о "смерти искусства", "профанации красоты" и т.п., Скрипник сумел обеспечить блестящие переводы классики и украинизировать оперу и оперетту.

Копірайт зображення ukrinform Image caption Памятник Николаю Скрипнику. Харьков, 1973 год

В некоторых отраслях Скрипник смог сделать то, что не удалось нам сегодня. Он постоянно подчеркивал, что украинцы за пределами УССР, особенно в России, подвергались дискриминации и нуждались в помощи государства в отстаивании своих национальных прав.

Специальное постановление Народного Комиссариата Просвещения предписывало открывать украинские школы и библиотеки, обеспеченивать газетами и журналами.

Отдельной строкой выделяли подготовку учителей.

Особенно успешно эти процессы проходили на Кубани. В двадцатые годы студенты оттуда охотно приезжали в киевский университет изучать украинистику. Многие из них подверглись особенно жестким преследованиям и погибли в эпоху большого террора.

Театры возили на Донбасс свои новые спектакли, столичные писатели устраивали литературные вечера

Еще одна проблема, попавшая в поле зрения наркома образования, - русификационное влияние армии.

До развала Советского Союза пребывание в армии оставалось мощным денационализирующим фактором. Николай Скрипник требовал проводить среди солдат образовательную работу на украинском языке.

В поле постоянного внимания Скрипника находилась дерусификация Донбасса.

Харьковский нарком просвещения видел Донбасс украинским, требовал постоянного обеспечения горняков (а именно тогда индустриализация вызвала приток на шахты и предприятия сельского населения) украинскими газетами и книгами.

Театры возили на Донбасс свои новые спектакли, столичные писатели устраивали литературные вечера. Именно тогда взошла яркая звезда шахтерского паренька Володи Сосюры - лирика, воспевшего синие вечера родного Донецкого края.

В 1928 году утвердили так называемое "скрипниковское" правописание. Его основновной задачей было ослабить деформационное воздействие русского языка, высвободить свои удельные языковые источники, показать польские и другие западные заимствования и взаимосвязи.

Важность этой инициативы подтверждается еще и тем, что со временем в числе крупнейших "националистических" грехов шовинисты называли как раз попытки Скрипника "оторвать" украинский язык от братского русского.

Ну а потом почти полвека исправляли вред, нанесенный мятежным наркомом, сближая языки почти до полного слияния (точнее вытеснения), которое русификаторы считали идеалом.

Скрипник не боялся демонстрировать свою позицию среди членов партии, к которой принадлежал.

Был одним из немногих, неоднократно конфликтовавших со всемогущим и амбициозным наркомом национальностей Сталиным. В Москву украинский чиновник иногда даже ездил с переводчиком и выступал на украинском языке.

Украинизатор с Донбасса

Николай Скрипник и сам, собственно, был "донецким".

Сын железнодорожника из слободы Ясиноватой (нынешней Донецкой области), он вырос, переезжая вместе с отцом, менявшим места службы на украинском востоке.

Учился урывками: рано проникся идеями социального равенства и стал членом нелегальных кружков.

Поэтому парня не раз отчисляли, арестовывали, ссылали. В самом начале ХХ века его биография претставляет собой образец "профессионального жизнеописания революционера".

Несгибаемый большевик, один из лидеров ленинской партии, участник октябрьского переворота 1917 года в Петербурге. Именно таким он предстает на страницах автобиографии, написанной в 1921 году для так называемой партийной чистки.

Копірайт зображення ukrinform Image caption Демонстрация 18 июня 1917 года под большевистскими лозунгами: "Вся власть Советам". Скрипник был участником революции 1917 года

Однако кое о чем он предпочел не писать. Именно это "нечто" и отличало его от соратников, заставляло гнуть антипартийную линию, идти против течения, очень хорошо осознавая масштабы опасности.

Примирить национальные чувства с верностью идеям мировой революции и пролетарского интернационализма никак не получалось. Как и многих других представителей того поколении, Николая Скрипника истощала внутренняя раздвоенность.

Анатолий Петрицкий, один из лучших художников того времени, создал в двадцатые годы серию портретов художников и культурных деятелей.

Изображая Скрипника, он придал ему выразительное сходство с Дон Кихотом. Острые черты лица, аккуратная клиновидная бородка, погруженность в себя, некий старосветский стиль в одежде...

Художник изображает человека, заблудившегося в своем времени, не сумевшего примирить свои ценности с современной эпохой.

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