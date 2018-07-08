Кулинарный блог: солнечные абрикосы и что из них приготовить

Копірайт зображення Ілона Фанта

Ценность этого солнечного плода люди поняли еще в глубокой древности.

Первыми это сделали жители Китая или Армении - кто именно, вопрос дискуссионный. И сегодня абрикос является одним из символов Армении, хотя и в Китае его чрезвычайно ценят, там он ассоциируется с образованием и медициной. Конфуций преподавал своим ученикам на площадке, которую окружали абрикосовые деревья.

И сейчас этот фрукт ценят за его полезные качества - в нем много органических кислот и полезных элементов, в частности калия.

Копірайт зображення Ілона Фанта Илона Фанта Украинская журналистка и медиа-тренер, автор кулинарного сайта "Фанила. Кухня между Востоком и Западом" Интересуется темой еды уже 8 лет. В центре внимания Илоны - кухня Ближнего Востока и Средиземноморья. Она пропагандирует овощное разнообразие и внимание к сезонным продуктам. В прошлом году Илона закончила кулинарную школу в Израиле и работает сейчас там поваром. В рамках сотрудничества с BBC News Украина Илона Фанта рассказывает о сезонных продукты и представляет интересные рецепты.

Но путешествовать по миру абрикос начал именно из Армении. Латинское его название переводится как "армянская слива". Именно армянские купцы были одними из первых, кто распространил абрикосовое дерево по миру - они привезли маленькие желтые плоды на древнеримские рынки. Так этот фрукт поселился в Италии.

Хотя некоторые историки виновником появления абрикосов в Европе считают Александра Македонского. Но если даже и не он, то другой монарх точно помог популяризации и распространению этого растения в мире. Садовник английского короля Генриха VIII отправил абрикос из Италии в Великобританию, и через несколько веков переселенцы оттуда завезли растение и в Америку, и в Австралию. В Украину, скорее всего, абрикос попал из Персии.

В сушеном виде абрикос много путешествовал в древности по Великому шелковому пути. И сегодня его сушеные разновидности - урюк, курага, кейса - популярные товары.

А вот свежий абрикос радует нас только летом, к тому же не очень длинный отрезок времени. Египетская пословица "завтра, в сезон абрикосов" означает, что обещание, скорее всего, так и останется невыполненным - ведь этот сезон непродолжителен.

Дольше всего в мире абрикосы выращивали на Дальнем Востоке, в Гималаях, на Кавказе и в Средней Азии, но этот фрукт настолько вкусный и питательный, что по всему миру его едят с удовольствием и придумали кучу интересных рецептов.

В Украине нельзя представить себе лета без абрикосового варенья. У меня есть даже семейная абрикосовая история.

В 60-е вся семья летом переселялась из города в Новые Санжары - районный центр около Полтавы. Там прабабушка Мура занималась консервированием. В тот день была очередь абрикосового варенья, но вместо сахара прабабушка щедро насыпала в таз манки. Как потом это варенье спасали, я из рассказов не помню, но его таки сделали. Оно было очень красивым, янтарного цвета, а сами абрикосы - в мелкую крапинку. Никто не мог понять, почему так. Прабабушка молчала, а варенье было вкуснейшим и стало настоящим хитом среди всех знакомых и друзей.

Кроме варенья и повидла, из абрикосов делают компоты, пироги, пастилу, мармелад и не только. Я также хочу предложить несколько абрикосовых идей.

Ленивые вареники с абрикосами

Я часто делаю несладкие ленивые вареники со шпинатом или петрушкой. Делала когда-то и сладкую версию с абрикосами. Для блога я решила поработать с этим рецептом и сделать промежуточную версию - и не сладкую, и не соленую, такую, что и к кофе подойдет, и к бокалу белого вина. Получилось довольно интересно, о чем и отчитываюсь.

Копірайт зображення Ілона Фанта

Абрикосовое пюре - 1/3 чашки

Творог - 250 г

Желток - 1 шт.

Мука кукурузная - 1 ст. ложка

Мука пшеничная - 2 ст. ложки

Сахарная пудра - 1 ст. ложка

Соль

Сливочное масло - 25-30 г

Абрикосы - 4-5 шт.

Корица - 1/3 чайной ложки

Для абрикосового пюре взять с десяток абрикосов без косточек, вымыть и измельчить в блендере. Откинуть их на сито и дать немного стечь жидкости.

В миску положить яичный желток и растереть его с сахарной пудрой.

Смешать желток с творогом, хорошо растереть. Добавить абрикосовое пюре, перемешать. Всыпать муку, немного подсолить и замесить тесто.

Оно будет немного липкое, но это не страшно.

Поставить полную кастрюлю воды на огонь, посолить, дать закипеть.

Насыпать на рабочую поверхность муки и переложить на нее тесто.

Сформировать из теста шарик, долго не вымешивать. Раскатать его в пласт шириной около 3 см и толщиной не более 1 см. Нарезать на небольшие вареники и каждый немножко придавить вилкой.

Варить в кипящей воде около 2 минут, пока не всплывут наверх. Извлечь вареники шумовкой и положить на тарелку.

В глубокой сковороде на небольшом огне растопить масло. Дать ему время немного потемнеть. Положить в него несколько разрезанных пополам абрикосов разрезом вниз. Потомить минуту.

Добавить готовые вареники. Несколько раз перемешать, выложить на тарелку для подачи, посыпать корицей.

Словарь

Поджаренное на медленном огне сливочное масло в классической кулинарии называется beurre nuasette, то есть ореховое масло, благодаря яркому ореховому привкусу, который оно получает в процессе. Таким маслом приправляют многие блюда и французы, и итальянцы.

Пирог с абрикосами, творогом и лавандой

Мед, лаванда, абрикосы - замечательный союз, гармоничный, нежный и полностью летний. Поскольку, если речь идет о абрикосах, обойтись без выпечки ну никак нельзя, я решила предложить такой несложный пирог. Сегодня пироги такой формы часто называют галетами. Тесто для них может быть и классическим песочным рубленным, и на растительном масле, но в любом случае после выпекания оно должно быть немного слоеным.

Копірайт зображення Ілона Фанта

Для теста:

Мука - 180 г

Масло - 75 г

Яйцо небольшое - 1 шт.

Сметана 15-20% - 2 столовые ложки

Сахарная пудра - 1 столовая ложка

Для начинки:

Детский творожок 16% сладкий - 100 г

Сметана - 1 ст. ложка

Абрикосы - 10-14 шт.

Лаванда сушеная - 1/3 чайной ложки

Мед - 2 ст. ложки

Положить муку и сахарную пудру в миску и натереть сверху холодное твердое масло. Довольно быстро разтереть все пальцами, чтобы получить крупные крошки. Выбить туда яйцо, положить сметану и перемешать вилкой. А потом собрать тесто в шар, долго вымешивать не надо.

Расстелить на столе пергаментную бумагу. Положить сверху тесто и накрыть его еще одним листом бумаги. Раскатать прямо поверх бумаги в круг толщиной 3-4 мм. Убрать верхний слой бумаги.

В миске перемешать сырок со сметаной.

Абрикосы разделить пополам и очистить от косточек.

Намазать посередине тесто начинкой, не доходя до края круга примерно 3 см. Сверху разложить абрикосы разрезом вверх.

Завернуть края теста к центру, так, чтобы они немного заходили на абрикосы с творогом. Присыпать сверху лавандой. Края теста можно смазать молоком, например.

Прямо на бумаге для выпечки перенести пирог на противень. Выпекать в разогретой заранее духовке 30-35 минут при 190 градусах.

Достать пирог, полить сверху абрикосы свежим медом. Вкусно и в теплом, и в холодном виде.

Лосось в абрикосовой глазури с абрикосовой сальсой

Да, мясистый ароматный абрикос словно создан для десертов. Но не только.

Мне хотелось предложить какую-то интересную несладкую версию. Сначала я думала в сторону мяса и чего-то в персидском духе, но потом вспомнился лосось. Ведь кроме вкусов, в этом блюде можно хорошо сыграть на цветовых оттенках и получить двойное удовольствие - для вкуса и для глаз.

Копірайт зображення Ілона Фанта

Лосось - филе 200 г

Немного растительного масла для смазывания формы

Абрикосы - 3-4 шт.

Абрикосовый конфитюр - 1 ст. ложка

Уксус винный - 1 ст. ложка

Горчица средне-острая - 1 ст. ложка

Соль, перец черный

Для сальсы:

Помидор небольшой - 1 шт.

Луковица фиолетовая средняя - 1/2 шт.

Абрикосы - 5-6 шт.

Кинза и мята - по несколько веточек

Лимонный сок - 1 ст. ложка

Масло растительное - 1 ст. ложка

Сушеный или свежий перец чили - по вкусу

Соль

Хорошо, если под рукой есть абрикосы разной степени зрелости, ведь для глазури нам нужны спелые мягкие, а для сальсы - крепкие, кисловатые.

Итак, для глазури извлечь из абрикосов кости и перетереть их блендером в пюре. Соединить с конфитюром, горчицей, уксусом, солью и перцем. Перемешать.

Промокнуть лосось бумажным полотенцем и выложить его в смазанную маслом форму. Сверху хорошо смазать рыбу глазурью. Дать постоять минут 15-20 и отправить в хорошо разогретую духовку запекаться. Температура запекания - 180 градусов. Время зависит от желаемой степени готовности. Я люблю среднюю степень, чтобы рыба оставалась немного розовой внутри, поэтому держу ее в духовке 10 минут. Даже если вы любите очень зажаренный с белыми белковыми хлопьями - 18 минут для небольшого кусочка лосося будет вполне достаточно.

Между тем можно приготовить сальсу.

Словарь

Сальса - разновидность соуса родом из Мексики. Обычно делается из свежих нарезанных овощей и фруктов с пикантными приправами и добавлением острого перца. Подается к основным блюдам.

Лук нарезать мелкими кубиками, помидор и абрикос - немножко больше. Измельчить листья кинзы и мяты. Смешать все, приправить острым перцем, солью, лимонным соком и маслом.

Выложить лосось и сальсу на тарелку и сразу подавать.

Каким бы коротким ни считали египтяне абрикосовый сезон, главное, чтобы он был ярким и вкусным.

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