Блог психолога: почему он не женится?

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Вы встречаетесь уже достаточно долго, но ваш партнер не спешит предпринимать серьезных шагов. Когда вы заводите разговор о совместном будущем, говорит: еще не готов, а то и вовсе исчезает.

Что в отношениях должно натолкнуть вас на мысль о том, что, возможно, их пора прекратить, если не хотите годами быть "запасным вариантом"?

Комплекс хорошей девочки

1. Ваши отношения больше напоминают дружеские, чем романтические. Причем тон в них обычно задаете вы. Вы предлагаете куда пойти, вместе предпринять что-нибудь. Иногда вам кажется, если бы вы вдруг перестали проявлять инициативу, сидели бы дома и даже не разговаривали друг с другом. Ведь так получается, что когда вы вместе, говорить начинаете тоже вы. Вам трудно держать паузу. Вы боитесь, что он подумает, что вы на него обижаетесь.

Об авторе Елена Савинова, психолог Окончила КНУ имени Тараса Шевченко по специальности "Психология". Работала психологом в Киевской городской клинической психоневрологической больнице №1 в отделении кризисных состояний. Специализируется на психологии межличностных отношений, кризисных состояниях.

Конечно, вы пытаетесь об этом не думать. Тем более, что когда где-то бываете вместе - пусть и по вашему плану, все обычно получается весело и интересно. Ваш парень доволен и благодарен. Так зачем заниматься такими, по вашему мнению, мелочами, как кто первый что-то предложил или позвонил?

2. Он почти никогда не говорит, что любит вас. Оправдывается, мол, это слово так себя дискредитировало, что не хочет лишний раз его вспоминать. Или что он слишком серьезно относится к такого рода признаниям, чтобы разбрасываться им налево и направо. Или что однажды уже говорил это. Ему хорошо с вами, ведь вы - милая, симпатичная, доброжелательная. Еще, наверное, всегда готовы прийти на помощь. Вот он и с радостью принимает ее.

Футбол по пятницам

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3. С тех пор, как вы встречаетесь, ваш парень почти не изменил ни своего образа жизни, ни привычек. Друзья, футбол по пятницам, интернет-серфинг часами - это для него святое. В отличие, кстати, от вас. Вы бросили языковые курсы, походы в бассейн, чтобы высвободить время для свиданий тогда, когда это удобно ему. Начали отпускать волосы, потому что ему так больше нравится. А он даже не сбрил бороду, хотя вы сказали, что эта мода вам не нравится. Но вы это списали на твердость его характера.

4. Он не спешит знакомить вас со своими родственниками и даже друзьями. Да и сам избегает вашего круга. Отговорка: зачем нам еще кто-то, разве плохо вдвоем?

5. Он совсем не ревнует, когда рассказываете, что какой-то мужчина сделал вам комплимент или попросил номер телефона. Когда спрашиваете, пойти вам на встречу с бывшим однокурсником, советует непременно идти, ведь это может быть интересно. Сам же вспоминает какие-то мелочи о бывшей девушке, сравнивает ее с вами, совсем не заботясь о том, что делает тем самым вам больно.

Вы же глотаете обиду, но молчите, чтобы он не подумал, что опять наступил на те же грабли. Бывшая ведь, по его словам, устраивала истерики.

Вежливость против искренности и деньги как маркер

6.У вас нет ощущения, что партнер "потерял голову": он всегда уравновешен, уверен в себе, вежлив и ... холоден. Вроде ничего плохого, а в душе - пустота. Вы пытаетесь упрекнуть его в чрезмерной холодности, а он называет вас невротической особой, которой всегда всего мало. Вы думаете, что это вы чувствуете "неправильно".

Но все наоборот. Вежливость для того и придумали, чтобы скрыть истинные чувства. Или их отсутствие.

7. Ваш парень не тратит на вас деньги. Вам это неприятно. Но вы не упрекаете его в том, что он не покупает подарки или какие-то вещи в ваш общий дом. Вы снова боитесь - в этот раз показаться меркантильной. В этих отношениях вы больше боитесь потерять, чем любите.

Когда же набираетесь смелости и предлагаете что-то вместе купить, говорит, что привык экономить. На самом деле он просто не видит общего с вами будущего.

Справедливости ради отмечу, что, когда человек разбрасывается деньгами, это также еще не свидетельствует о серьезности намерений. Возможно, у него их - как у дурака фантиков, возможно, он щеголяет перед самим собой и вами. А может, откупается, чтобы скрыть равнодушие. И все же, такие недостатки благороднее, чем скупость.

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Отпустить конец веревки

8. В ваших отношениях - сплошная неопределенность. У вас нет уверенности не только в совместном будущем, но даже в том, не исчезнет ли ваш любимый завтра или послезавтра. Тем более, что он имеет такую привычку. Вы давно утратили с ним покой и привыкли держать в поле зрения телефон: может, позвонит? А эту внутреннюю дрожь принимаете за страсть.

Если бы кто-то вам предложил сейчас надежное плечо, вы бы его отвергли. Спокойные, надежные отношения кажутся вам слишком скучными.

Если большинство из этих пунктов - о вас, я бы посоветовала как можно скорее изменить привычный сценарий.

Поменяйте линию поведения на прямо противоположную. Ничего не предлагайте, не планируйте за двоих. Не звоните, не пишите. Перестаньте говорить исключительно то, что нравится партнеру и вести себя так, как он любит. Вспомните, что любите вы, встречайтесь с интересными вам людьми. Поезжайте куда-нибудь на выходные, не предупредив своего друга.

Скажите ему, что из того, что он говорит и делает, вам неприятно, и попросите не делать этого больше.

Спросите прямо, планирует ли он жениться (жить вместе, иметь детей) с вами. Если нет, смело заканчивайте "удобные" для кого-то, но некомфортные для вас отношения. Вы же не хотите вечно быть для кого-то жилеткой или запасным аэродромом.

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