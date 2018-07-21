Курение убивает: как именно и как часто

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"Курение убивает", - предостерегает социальная реклама и надписи на пачках сигарет. Но есть люди, которые всю жизнь курят и доживают до старости.

От рака легких страдают 0,21% украинского населения. Значит ли это, что курение убивает, но нечасто? Почему так много говорят о вреде табакокурения?

Попробуем сложить этот пазл.

Копірайт зображення Daria Prokopyk Дария Прокопик, научный блогер Окончила Киево-Могилянскую Академию в 2007 году. По специальности биолог, занималась генетикой, иммунологией, преподавала в НаУКМА.

Что мы вдыхаем с сигаретным дымом?

Сигаретный дым - это не только газ, но и твердые частицы.

Он содержит более 4 тысяч компонентов, в том числе угарный газ, никотин и его производные: смолу, котинин, полоний, кадмий, полициклические ароматические углеводороды и другие соединения, многие из которых являются канцерогенами.

Мы вдыхаем их и при затяжке, и от сигаретного дыма, и от дыма чужой сигареты, и выдоха курильщика, а также впитываем через кожу.

Насколько страшен рак легких?

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Рак легких, с которым у многих ассоциируется курение, занимает 3-е место в списке наиболее распространенных причин преждевременной смертности в Украине.

Это также самый распространенный вид рака среди мужчин - почти каждый четвертый случай. 10-летняя выживаемость после диагностирования заболевания наблюдается лишь у 5% больных.

В то же время в большинстве случаев рак легких можно предотвратить.

Примерно 10-25% пациентов с раком легких никогда не курили.

Причины развития онкологии у них могут быть связаны с наследственностью, нарушением гормонального фона, контактом с бытовым дымом, загрязненным воздухом и ионизирующим излучением.

Остальные пациенты с раком легких являются курильщиками или курили до недавнего времени - курение повышает вероятность развития рака в 25 раз.

Рост или снижение уровня заболеваемости раком легких отстаёт от динамики распространения курение на 20 и более лет. То есть, когда мода на курение, активизируется, через 20 лет и позже наблюдается тенденции роста раковой заболеваемости легких.

Так что эта болезнь не развивается мгновенно - если курить всю жизнь, то риск возникновения опухолевого процесса в легких возрастает после 50 лет, а стремительность его развития зависит от интенсивности курения.

Иначе говоря, чем старше человек и чем больше он курит, тем больше он рискует заболеть.

Мировым лидером по заболеваемости раком легких и другими, связанными с курением, опухолями является Венгрия.

Там количество курильщиков почти такое же, как и в Украине (курят треть мужчин и четверть женщин), но продолжительность жизни длиннее - мужчины живут в среднем до 73 лет (в Украине - до 66 лет).

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Рейтинг главных причин смерти по причине болезней в Украине таков:

ишемическая болезнь сердца,

болезни сосудов головы,

болезнь Альцгеймера,

рак легких,

хроническое обструктивное заболевание легких (ХОБЛ),

рак прямой кишки и рак желудка,

гипертензивная болезнь сердца.

Этот перечень нам важен - впоследствии мы увидим, какую роль в нем играет курение.

Или это значит, что прежде всего "следует беречь сердце", а не волноваться из-за довольно призрачной вероятности развития рака легких? Нет.

Связь между курением и сердечно-сосудистыми заболеваниями

Курение является одним из факторов риска развития болезней сердца.

В 17-25% случаев сердечно-сосудистые заболевания развиваются именно по этой причине. Курение повышает вероятности коронарной болезни сердца или инсульта в 2-4 раза.

Почему так?

Когда человек курит, в организме начинаются свободнорадикальные процессы. Своего рода цепные реакции повреждения молекул, влияющие на перенос кровотоком жиров, которые в простонародье называют "хороший и плохой холестерин".

Курение делает сосуды, тромбоциты и молекулы крови более "липкими" и склонными к скоплению. А это приводит к закупорке сосудов и развитию воспаления.

Курение также сдвигает баланс переносчиков холестерина.

Так начинается атеросклероз - болезнь сосудов, которая впоследствии приводит к плохому кровоснабжению сердца, мозга или конечностей.

Как еще курение влияет на здоровье?

Табачный дым снижает фертильность женщин и мужчин.

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Курение будущей матери увеличивает риск преждевременных родов, прерывания беременности, малого веса при рождении, мертворождения, дефектов развития и синдрома внезапной младенческой смертности.

Курение мужчин ухудшает качество спермы и может быть критическим фактором мужского бесплодия.

Курильщики больше рискуют получить катаракту и дегенерацию сетчатки. Они значительно больше рискуют "заработать" в пожилом возрасте деменцию и болезнь Альцгеймера, чем некурильщики или отказавшиеся от сигарет.

Употребление табака ухудшает микрофлору ротовой полости, способствует повреждению и даже потере зубов и останавливает амилазу слюны - фермента, необходимого для переваривания сложных углеводов.

С курением связывают некоторое снижение иммунитета и увеличение риска развития ревматоидного артрита.

Курение увеличивает риск возникновения других опухолей - например, желудка, прямой кишки или желчного пузыря.

Его же считают главной причиной хронического обструктивного заболевания легких (ХОБЛ). В США восемь из десяти смертей от ХОБЛ обусловлены курением, в том числе пассивным, а другие случаи - загрязнением окружающей среды.

Сколько в Украине курильщиков?

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Количество курильщиков в Украине стала постепенно уменьшаться после ратификации в 2006 году Рамочной Конвенции ВОЗ по борьбе против табака, а также запрета рекламы и курения в общественных местах, унификации упаковок и постепенного роста акцизных сборов на табачные изделия.

В 2011 году курила почти треть взрослого населения - 30%.

Курил каждый второй мужчина и каждая седьмая женщина.

Но исследование 2017 года показало, что курить стали меньше - показатель снизился до почти 23%. А среди женщин курильщиков - всего 9%.

Довольно большое количество людей являются пассивными курильщиками дома, на работе, в ресторанах и ночных клубах. Вред пассивного курения, в том числе его влияние на репродуктивную систему, уже доказан.

Трудно бросить курить. Что можно сделать, чтобы не умереть преждевременно?

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Если вы курите, попробуйте оградить других людей от воздействия своего дыма на остановках общественного транспорта, на рабочем месте и дома.

Здоровое питание и подвижный образ жизни существенно снизят опасность развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Сбалансированный рацион с незначительным содержание соли, насыщенных жиров и сахара, но обогащенный витаминами, антиоксидантами и клетчаткой, поможет предотвратить и возникновение болезней сердца, и несколько снизить негативное влияние курения.

Регулярная физическая нагрузка нормализует уровень холестерина в крови, приводит в тонус нервную системы, тренирует работу сердца и препятствует болезни сердца и деменции.

Спорт вызывает ощущение счастье в нашем мозгу, делает его менее зависимым от вредных источников радости - сладостей или курения.

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