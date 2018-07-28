5 книг, которые должен прочитать каждый отец

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Написать инструкцию о том, как быть хорошим отцом или мамой, невозможно. Жизнь всегда сложнее и интереснее любой книги.

Но есть произведения, которые подают пример и вдохновляют.

В основном литература для родителей издается для женщин.

Но есть несколько очень сильных книг именно для мужчин.

Норман Оллестад. В восторге от шторма" (Crazy For The Storm)

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Все знают, что детям надо уделять время, но мало кто задумывается о качестве этого времени. Ведь вместе смотреть с малышом телевизор - не значит уделять внимание детям.

Копірайт зображення Vladyslav Golovin об авторе Влад Головин - отец троих детей, редактор сайта "Родительский клуб" Father's Club

В этой книге особенно ярко описано именно качественное время папы и сына.

Норман Оллестад написал воспоминания о своем отце. И от этих воспоминаний сразу становится стыдно, что я сам далеко не такой, каким был его отец.

В этой книге нет поучений или советов. Это просто рассказ о жизни, наполненный энергией и жаждой приключений.

С раннего возраста отец учил маленького Оллестада управлять серфом. Постоянно брал его с собой в горы и учил кататься на горных лыжах.

В подростковом возрасте Оллестад попал в состав олимпийской сборной США - именно благодаря тому, что отец учил его никогда не бояться и не сдаваться.

Рассказывать о сюжете нет смысла - это будет уже спойлер. Вот самые яркие цитаты:

"Иногда меня раздражала его несокрушимая харизма. Он побеждал всех вокруг и всегда выходил первым. Но я все равно хотел быть похожим на него".

"Я был в восторге от того, как легко и непринужденно он вел себя в стрессовой ситуации, как ловко наполнял безнадежно гнетущую атмосферу красотой и обаянием".

Еще одна интересная деталь - отец, который последовательно требовал от сына соблюдать дисциплину тренировок и был непреклонен в своем требованиях, на словах обращался к нему очень ласково: "чудо-мальчик", "малыш" или "Оллестад блестящий".

Он всегда верил в сына, и тот это чувствовал.

Артем Чапай. "Папа в декрете"

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Stay-at-home-dad - это известный и популярный в США жанр, в котором издано много книг и ведутся блоги.

В Украине же это первая и пока единственная книга такого жанра от русскоязычного автора.

Известный журналист и писатель Артем Чапай, папа двух мальчиков, рассказал о своем опыте пребывания в декретном отпуске с детьми. Полезное чтение для мужчин.

Сам Артем сказал о своей книге так: "Я стал лучше понимать свою жену, ее чувства, настроение. Я никогда не спрошу: "Чем ты была занята целый день?", потому что на собственном опыте знаю - женщине с детьми всегда есть чем заняться, и часто приходится делать несколько дел одновременно".

Когда папа долгое время берет на себя роль и обязанности жены, это делает супругов сильнее, а самих мужа с женой - ближе друг к другу.

Главная идея Артема - дать месседж мужчинам, которые уверены, что "сидеть дома с детьми" - это значит отдыхать.

Уровень задач и эмоциональная нагрузка в декрете могут быть даже сложнее обычной работы в офисе. Тем более что быть отцом никто не учит и все приходится понять самому - гигиена малышей, вакцинация, режим сна, который всегда не совпадает со сном родителей.

Компакт-диск "Василий Стус. Письма к сыну"

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Василию Стусу не повезло с отцовством. Он успел побыть с сыном Дмитрием менее года - короткий период между двумя арестами.

После возвращения отца из тюрьмы Дмитрий уже был подростком и сначала не шел на контакт. Но впоследствии между сыном и отцом уже была искренняя дружба, о которой младший Стус вспоминает в своей книге "Василий Стус: жизнь как творчество".

Остались письма Василия Стуса к сыну. Они были изданы отдельным диском в 2009 году. Даже отрывки из них свидетельствуют, насколько важным для поэта было отцовство (орфография и пунктуация - авторские):

"Прежде всего, сынок, я хочу, чтобы ты имел свой характер, а не был размазней, манной кашей для беззубых. Проиявляй его постоянно, не уступай своей волей перед обстоятельствами. Ибо Ты - это, прежде всего, воля Твоя (желание, цель, упрямство и т.д.). А воля крепнет в преодолении препятствий".

Поэт советует сыну быть чистым "любой ценой и прежде всего", вести дневник, регулярно спрашивать себя - что ты сделал, чтобы быть лучшим, честным, умным? Дожил бы поэт до наших дней, наверняка считался бы тренером или коучем по самосовершенствованию.

Хотя судьба и не позволила отцу и сыну побыть много времени вместе, но сын, судя по всему, хорошо усвоил уроки Стуса-старшего. Сам он написал и издал книгу о поэте.

Джеймс Холлис. "В тени Сатурна" (Under Saturn's Shadow)

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Один из самых известных в мире юнгианских психоаналитиков Джеймс Холлис еще в 1994 году написал небольшую, но глубокую книгу "В тени Сатурна".

Главная ее идея - мужчине нужно не играть роль, которую навязало ему общество, а найти свое призвание в жизни. Ученый считает, что мужчины, в отличие от женщин, до сих пор продолжают играть навязанную роль. И именно поэтому страдают.

Эмансипация исходила из простой идеи: человек - больше его социальные ролей или обязанностей. И он должна жить не так, как предполагают гендерные роли, а решает его личность.

Женщинам это удалось за последние 100 лет - они уже не домохозяйки или постоянно кормящие матери. Они находят свое призвание в жизни, не обращая внимания на то, какой должна быть женщина согласно стереотипов и общественной морали.

Мужчины, по мнению Холлиса, продолжают из поколения в поколение воспроизводить роли. Они находят не свое призвание, а стараются соответствовать представлениям общества о том, что такое "настоящий мужчина".

Работают до седьмого пота на нескольких работах, почти не выражают эмоции, не имеют права заявить о плохом самочувствии, должны скрывать свои эмоциональные травмы. Именно такое отношение и приводит к тому, что мужчины живут меньше женщин.

Одна из важных идей Холлиса - восстановление качественного эмоционального контакта с собственным отцом.

"Каждый сын должен спросить себя: какие травмы были у моего отца? Чем он пожертвовал ради меня и других? О чем он мечтал, на что надеялся, воплотил ли он свои мечты в жизнь? Был ли он эмоционально свободным, чтобы жить такой жизнью? Как его отец и его культура мешали его путешествию? Что я хотел бы спросить у него о том, что значит быть мужчиной? Пытался ли он ответить на эти вопросы для себя, а не для других? Задавал ли он вообще такие вопросы себе? В чем состоит непрожитая жизнь моего отца, а может, я в той или иной степени, проживаю эту жизнь за него?".

Честный ответ на эти вопросы или разговор с отцом на такие темы способны изменить жизнь.

Франко Нембрини. "От отца к сыну"

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Это книга не только отца четверых детей, но и учителя литературы и религии, директора и основателя школы "Ла Трачча" в Бергамо.

Его главная идея - "воспитывать, не ставя перед собой цели воспитания". Иными словами, совершенствовать себя, а не читать детям много нравоучений.

Это звучит очень просто, но на самом деле жить по этому принципу - большая работа над собой. И на такую ​​работу лучше всего настроиться именно за чтением этой книги.

Одна из важных идей книги - понимание роли отца. Дело не только в том, что отец учит своим примером. Он должен жить жизнью, наполненной смыслом, и именно это должно быть показателем для детей.

Если у самого папы нет цели, четких правил, что хорошо, а что плохо, нет понимания собственной миссии в этом мире, то он не сможет ничего дать своим детям. Даже если уделять им много времени.

Суть книги Нембрини - в словах его соотечественника Умберто Эко "То, кем мы есть, зависит от того, чему нас научили родители в те моменты, когда не пытались чему-то научить".

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