Княжна и поэт: яготинская история любви Тараса Шевченко

Image caption Шевченко и Репнина

Тарас Шевченко и Варвара Репнина познакомились в Яготине, во дворце князя Николая Репнина. Тридцатилетний Тарас Шевченко приехал по приглашению хозяина, чтобы написать несколько портретов.

К тому времени Шевченко-поэт превосходил популярностью Шевченко-художника.

Он называл ее "добрым ангелом", но были ли их отношения знаковыми для обоих?

Первое знакомство

Девушке этот крестьянин, вознёсшийся к вершинам искусства, казался избранником Божьим, одухотворенным пророком - в те времена любили высокий стиль и мистические чувства.

Очаровательный молодой человек поражал и красотой, и элегантностью. Носил модный серый сюртук с бархатным воротником, с артистической небрежностью завязывал бант галстука. А еще больше привлекал к себе своей непринужденной искренностью в отношениях, как, впрочем, и уникальностью своего жизненного опыта.

Тридцатипятилетняя дочь хозяина яготинского имения была душой местного светского общества. Она закончила полтавский институт благородных девиц, увлекалась поэзией. Сама жизнь способствовала формированию ее романтического мировосприятия и свободолюбивых настроений.

Копірайт зображення Л. Фишер. Портрет В. Репниной. 1858 год Image caption Л. Фишер. Портрет В. Репниной. 1858 год

Родной брат отца, декабрист Сергей Волконский отбывал сибирскую каторгу. Князь Репнин дружил со многими оппозиционерами-масонами, в частности из полтавской ложи, исповедовал либеральные ценности.

Дворец в стиле ампир в Яготине был приданым матери Варвары, внучки гетмана Кирилла Разумовского. Здесь сами стены напоминали о гордости и неповиновении.

Деревянный дом стоял в свое время в Киеве, на Печерске. Когда во время русско-турецкой войны в нем захотели разместить солдат, гетман распорядился разобрать здание и на трех тысячах телег перевезти его в яготинское имение.

Копірайт зображення yagotinmiska-rada.gov.ua Image caption Так выглядел дворец Разумовских и Репниных-Волконских в Яготине, где бывал Тарас Шевченко. Сгорел в 1917 году. Обложка книги "Старинные имения Украины"

Ответила бы страстью

Варвара Репнина еще до знакомства с Тарасом Шевченко стала жертвой материнской властности. Ее любовью стал адъютант родителей Лев Баратынский, однако мать не дала разрешения на неравный брак. Эта травма заставила княжну замкнуться в себе, искать утешения в основном в религии.

Появление в Яготине Тараса Шевченко враз изменило ее жизнь, наполнив новыми интересами. Вскоре Варвара, которая была старше поэта на пять лет, вынуждена была признать, что это все-таки любовь.

Ее неравнодушное отношение к новому гостю уже замечали и друзья. При этом девушка имела мужество сказать, что если бы увидела с его стороны любовь, то ответила бы страстью.

Услышав поэму "Слепая" в исполнении автора, Варвара Николаевна пообещала, что в знак своего поклонения подарит ему золотое перо.

На некоторое время она выбрала для себя роль поэта ангела-хранителя, писала для него сентиментальные аллегории и пожелания.

Шевченко это трогало, в ответ он посвящает княжне поэму "Тризна".

"Ваш добрый ангел осенил

Меня бессмертными крылами

И тихоструйными речами

Мечты о рае пробудил…". - писал поэт.

Впрочем, на русском Шевченко писал редко, преимущественно для какого-то конкретного адресата или события.

Здесь причиной было желание прочитать исповедь Варваре Репниной. Княжна названа Ангелом, пробуждающим мечты о рае и его блаженстве. Сколько в этой риторике реальных переживаний, а сколько посвящений стилю эпохи?

Только "ангел"?

Все же поэма стала демонстрацией только дружбы и уважения - а девушка ждала страсти. Ревновала то к воспитаннице Репниных Глафире Ивановне, то (с еще большим основанием) к красавице-соседке Анне Закревской.

Однако Варвара Репнина оказалась способной не только на сантименты. Наделенная не только бурным темпераментом, но и аналитическим умом, она осознавала тщетность своих надежд на взаимность. И выбрала письмо как надежный и проверенный способ автопсихотерапии. Наконец, несчастная и безответная любовь чаще становилась источником художественных шедевров, чем та, которая заканчивалась свадьбой.

Копірайт зображення yagotinmiska-rada.gov.ua Image caption В сохранившейся части дворца Разумовских-Репниных сейчас расположена картинная галерея. Сам дворец сгорел в 1917-м

Репнина пишет автобиографическую повесть "Девочка" - исповедь, срупулезное исследование собственного состояния, своей растревоженной души. Ее записи достаточно откровенны - и эта светская девица не побоялась вручить рукопись самому поэту.

На упреки одного из друзей ответила, что в 35 лет может себе позволить то, что запрещалось в восемнадцать. Шевченко осыпал автора повести похвалами.

А тем временем в историю любви снова вмешалась старая княгиня. Она потребовала прочитать текст и назвала его - не много ни мало! - бесстыдным.

После дочь решилась на окончательное интимное выяснение отношений со своим избранником. Шевченко снова хвалил ее литературную одаренность, но не признавался в любви. Называл сестрой, клялся в пожизненной братской дружбе. При последнем прощании, когда поэт, собственно, бежал из Яготина, бросилась ему на шею, обнимала и крестила на прощание.

Вдохновение в ссылке

Ее искренние чувства вскоре оказались очень кстати. Несколько лет Варвара Репнина и седневский приятель Андрей Лизогуб были почти единственными людьми, которые не забыли ссыльного и поддерживали его своими письмами.

Копірайт зображення yagotinmiska-rada.gov.ua Image caption Флигель, в котором останавливался Тарас Шевченко

Поэт отвечал, что заучивает написанное ею наизусть. Княжна уверяла, что молится за Шевченко, постоянно вспоминает. Но при этом прибегла и к практическим шагам.

Обратилась к всемогущему шефу жандармов графу Орлову с просьбой о пересмотре и смягчении приговора. Убеждала, что наказание несоизмеримо с виной. Что художнику нельзя запрещать рисовать. Не понимала, что вердикт формулировал сам царь, и никакое заступничество здесь не могло помочь.

В конце концов, когда в 1850-м при обыске изъяли и письма Репниной, верховный жандарм не остановился перед прямыми угрозами. Он обвинил Репнину в нарушении закона, то есть запрете на переписку, и назвал ее действия "неприличными". Угроза подействовала, переписка с опальным бунтарем на время прекратилась.

Им суждено было увидеться еще раз. Вернувшись через десять лет в Москву, Тарас Шевченко решился на визит.

Постаревший, измученный болезнью, с длинной седой бородой, он выглядел старше своих сорока четырех лет. Мало чем напоминал того вдохновенного художника, в которого влюбилась девушка.

А княжна поразила Шевченко чрезмерным морализмом, даже, как записал в дневнике, "святошеством". Она посвятила свою одинокую жизнь благотворительности.

Их общение ограничилось церемонным обменом визитными репликами. Ничто уже не питало их дружбы или влечения.

Она прожила долгую жизнь. Написала о Шевченко воспоминания. Видела, как росла его слава национального гения. И осталась в памяти как преданная муза поэта.

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