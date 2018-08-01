Социопат, нарцисс, абьюзер: правильно ли мы употребляем модные слова?

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На самом ли деле у нас настолько часто страдаем от депрессии, травм, виктимного комплекса. И действительно ли эмпатические люди - это те, которые с радостью помогут? А, может, мы просто навешиваем модные психологические ярлыки совсем не по адресу.

1. Первенство по частотности применения, видимо, все-таки удерживает "депрессия". Ею называют любое психологически некомфортное состояние: усталость, лень, тревожность от ожидания чего-то важного, уязвленное самолюбие из-за того, что вышло не по-вашему.

И сколько бы раз не слышали, что клиническая депрессия - это тяжелое психическое расстройство, связанное с поражением воли к жизни, мы продолжаем разбрасываться диагнозом налево и направо.

Что в этом плохого? Да хотя бы самовнушение. У нас немного понижен эмоциональный фон, а мы себе нафантазировали болезни.

2. В паре с депрессией обычно идет "невроз". Обратите внимание, насколько часто мы слышим, что кто-то является невротиком только потому, что слишком чувствителен, эмоционален, несдержан или просто невоспитан.

В действительности же невротическая личность страдает от разновекторных желаний: хочет замуж, но ей хорошо жить одной. Или мечтает о карьере телеведущего, но смущается на людях.

Еще многие считают невротизм софт-версией психопатии. К примеру, когда человек просто нервничает, но еще держит себя в руках, он - невротик, а когда кричит или бьет посуду - уже психопат.

Подобные наивные трактовки напоминают мне прозвища, которыми наделяла всех и вся бабушка моей студенческой подруги.

Она всю жизнь проработала санитаркой в психбольнице. С тех пор говорила, например: "Да не трогайте вы того гуся, он же шизофреник". Или: вы слышали, какой "обсур" она говорит.

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На самом же деле классический психопат - это человек с нулевой эмпатией по отношению к другим.

3. Несколько слов об "эмпатии". Эмпатическими мы называем отзывчивых людей, которые реагируют на чужую боль или радость и всегда стремятся помочь или порадоваться за кого-то.

В действительности же верна лишь первая часть утверждения.

Эмпатия - это способность различать чувства других. Но она еще не означает готовность отдать последнюю рубашку. То есть от сопереживания переходить к действиям. Знание этого поможет не ожидать большего, чем люди могут дать. И впоследствии не расстраиваться.

4. Полная противоположность эмпатических - "токсичные". Токсичными мы называем людей, общение с которыми нам неприятно, но мы по каким-то причинам не можем его избежать. То есть мы зависим от них или от определенных обстоятельств и вынуждены терпеть тот "буллинг", "шейминг" и наконец - полный "абьюз".

5. "Абьюз" - термин удобный, поскольку многозначный и означает все формы использования человека: от несправедливого отношения и злоупотребления доверием до грубого насилия. Но это всегда осознанное действие. Поэтому утверждение наподобие: "Хочу с ним встречаться, а он меня игнорирует, абьюзит "по-черному" ошибочно.

6. Кстати, "газлайтинг" - также является изящной формой абьюза. Означает попытку сломать представление человека о реальности с корыстной целью. Поэтому, например, если кто-то видит теннисные мячи желтыми, а не зелеными или лимонными, как вы, и убеждает вас в этом, это означает, что человек просто отстаивает собственную точку зрения. А вовсе не стремится вас "газлайтить".

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7. "Виктимность" в классическом понимании - особенности характера, повышающие шансы человека стать жертвой насилия. И в реальной жизни "виктимность" чаще употребляется в качестве доказательства того, что жертва сама спровоцировала насильника. Например: "Она всегда вела себя виктимно: терпела, соглашалась, не могла дать отпор, не имела внутреннего стержня".

Поэтому такое искаженное понимание термина приводит к постыдному явлению виктимблейминга, то есть обвинению жертвы. Или перекладыванию с больной головы на здоровую.

8. Подобные "дикие психоаналитики" как правило любят объяснять причины виктимности разного рода детскими травмами. "Травма" или посттравматический синдром по частотности употребления почти не уступает депрессии.

Обиду, боль вины, угрызения совести, видимо, для удобства называют травмой. Казалось бы, ничего такого. И все же такая психологическая неточность приводит к тому, что мы утрачиваем способность тонко различать собственные и чужие чувства.

Как следствие, люди часто "путают" стыд с обидой, переносят отношение к себе на внешний мир. Или чувствуют себя ответственными за чужую вину.

9. "Прокрастинация". Этим модным термином часто называют банальную лень. В том, чтобы время от времени позволить себе целебную лень, нет ничего плохого. Но это не имеет ничего общего с болезненным состоянием, когда человек осознает, что ему нужно сделать, но до последнего момента ничего не делает. А потом, понимая, что не успеет физически, приходит в отчаяние, которое сменяется апатией.

10. "Триггер-ворнинг". Своего родамодная калька с английского. Она означает предупреждение о сильных преимущественно негативных эмоциях, которые может вызвать прочитанное или увиденное. К нему, пожалуй, нужно было прибегнуть еще в начале блога. Однако я уверена в психологической выносливости всех, кто дочитал до конца.

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