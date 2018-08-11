"Король овощей" баклажан и три блюда из него

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Маленький лиловый круглый плод с полосками - догадались о ком я? Именно так описывают баклажан в древнейших источниках. Этот овощ (хотя в ботаническом смысле - это ягода) действительно прошел большой путь от растения, которое использовали преимущественно в медицинских целях, до того вкусного и красивого "синенького", пользующегося чрезвычайной популярностью во всем мире.

"Король овощей" - называют его в Индии, а начал свое путешествие по миру баклажан именно оттуда. Первые сведения о нем записаны на санскрите, и его название в большинстве европейских языков происходит именно от санскритского слова, хотя на первый взгляд между нашим "баклажан", французским "обержин" и итальянским "меланцана" мало общего. На самом деле, все эти лексические трансформации произошли во время путешествия овоща на наши столы. А дорога эта была очень длинной.

В деталях рассказывать не буду, но сначала баклажан попал в Китай, где местные садоводы-огородники проделали за несколько веков огромную работу по лишению баклажана характерной горечи и увеличению плодов.

Копірайт зображення Ілона Фанта Илона Фанта украинская журналистка и медиа-тренер, автор кулинарного сайта "Фанила. Кухня между Востоком и Западом" Интересуется темой еды уже 8 лет. В центре внимания Илоны - кухня Ближнего Востока и Средиземноморья. Она пропагандирует овощное разнообразие и потребление сезонных продуктов. В прошлом году Илона закончила кулинарную школу в Израиле и сейчас работает там поваром. В рамках сотрудничества с BBC Ukraine Илона Фанта рассказывает о сезонных продуктах и предлагает читателям интересные рецепты.

Позже арабские торговцы по Великому шелковому пути привезли его на Ближний Восток, в Африку и Западную Европу.

На Ближнем Востоке он быстро стал "своим" и получил бешеную популярность.

Во время кулинарной обработки баклажан впитывает значительное количество жира и соков овощей и развивает глубокий вкус, поэтому блюда из него получались питательными и вкусными - а это очень ценилось.

Баклажан родом из теплых стран, но, даже переехав в умеренные широты, остается в определенном смысле заложником солнца и тепла - это знают те, кто выращивает этот овощ. Поэтому для многих украинских ценителей синеньких середина и конец лета - время, которое ассоциируется с баклажанами, а также время для любимых блюд и кулинарных экспериментов.

Икра из баклажанов, закусочный салат "Огонек" и обычные кружочки, обжаренные с чесноком и майонезом, - эти блюда были хитами лет 30-35 назад. Сегодня даже базовый ассортимент блюд из баклажанов на украинских кухнях значительно расширился - и мусаку полюбили во многих домах, и бабаганушем уже никого не удивишь. Тем не мение, давние любимцы не сдают своих позиций.

Стоит отметить, что мир баклажанных возможностей - безграничен. В одной только Турции местная кулинарная традиция включает около 600 блюд из него. Поэтому мне нужна была какая-то основа для концентраций, и я решила обратиться к старым знакомым. А точнее, знакомой - баклажанной икре.

Три сегодняшних блюда - из разных стран, но все они чем-то напоминают знаменитую одесскую икру - либо внешне, либо по методу обработки продуктов, либо по составу, при этом все они - доступны, интересны и очень вкусны.

В каждом блюде баклажан представлен по-своему - это тоже интересный элемент.

Греческий салат из баклажанов

Первый рецепт - самый простой. Но если он придется по вкусу, на его основе можно готовить очень много вариаций. На греческом он так и звучит - "мелицаносалата", хотя внешне больше напоминает ту самую икру или пасту.

Копірайт зображення ILONA FANTA

Баклажан весом 300-350 г - 2 шт.

Ч еснок - 2-3 крупных зубчика

Лимон - 1/2 шт.

Оливковое масло - 50 мл

Соль и черный перец (желательно свежемолотый для более интенсивного аромата)

Баклажаны положить в форму для запекания поверх пергаментной бумаги, проколоть вилкой и отправить в духовку запекаться до полной мягкости. При температуре 180 градусов это займет примерно 50 минут.

Готовые баклажаны остудить, разрезать пополам и выскоблить весь мякиш. Раздавить его вилкой и переложить на сито, чтобы немного стекла жидкость.

Чеснок очистить, раздавить и измельчить.

В миске смешать мякоть баклажана с чесноком, маслом и лимонным соком. Посолить и поперчить. Дать постоять минут 10-15 и подавать.

Какие могут быть вариации? Во-первых, если есть газовая плита или гриль - можно баклажан запечь прямо там. В первом случае - прямо на конфорке. Баклажан пропекается минут за 25, его следует периодически переворачивать. В кухне будет столбом стоять дым, но результат того стоит - у салата появится приятный дымно-копченый привкус.

Вторая идея - измельчить баклажанную мякоть еще сильнее и добавить натуральный йогурт или тхину. Получится ближневосточная версия, оба варианта очень вкусные. Такие салаты можно украшать кедровыми орешками, а из зелени больше всего ему подходят мята и петрушка.

Заалук

Этот замечательный теплый салат родом из солнечного Марокко. Специи, которые играют в этом блюде ключевую роль, превращают его два главных ингредиента в нечто ароматное, необычное и немного сказочное.

Большая часть западных современных версий этого блюда предполагает прожаривание баклажана на гриле. Это очень вкусно, но я предлагаю вариант более аутентичный - он базируется на рецепте выдающегося кулинара Клаудии Роден, которая изучала кухню Ближнего Востока, Средиземноморья и Магриба еще до того, как это стало трендом.

Она провела детство в Египте, много путешествовала по региону и включила заалук в одну из своих кулинарных книг еще в 1968 году.

За "любовь" баклажанов к маслу их часто избегают люди, которые ограничивают себя в калориях. Но этот вариант заалука подойдет всем.

Его можно готовить без жира вообще, и он будет вкусным, а можно добавить немного масла для вкуса.

Также можно придать блюду остроты и пикантности на свой вку. В любом случае блюдо - очень вкусно, и это главное.

Копірайт зображення ILONA FANTA

Баклажан - 2-3 шт. (1 кг - 1кг 200 г р )

Спелые сочные помидоры - 3-4 шт.

Чеснок - 5 зубчиков

Кумин (зира), кориандр, черный перец - по 1 чайной ложке без горки

Оливковое масло (по желанию) - 2-3 столовых ложки

Паста ха ри са - минимум 1 чайная ложка с горкой или по 1 чайной ложке паприки и молотого чили

Уксус винный - 2 столовые ложки

К и нза (по желанию) - 1/3 пучка

Соль

Баклажаны очистить от кожуры и нарезать кубиками среднего размера. Поставить на огонь кастрюлю с большим количеством подсоленной воды, вскипятить и опустить в кипяток баклажаны. Варить на среднем огне 15-20 минут. Откинуть на сито и дать стечь.

Помидоры нарезать кубиками. Откинуть на сито и подбросить пару раз так, чтобы лишить их лишней жидкости. Или сделать томатный конкассе.

Словарь

Томатный конкассе - классический кулинарный термин. Применительно к помидорам он означает, что овощи необходимо бланшировать, очистить от кожицы, избавить от семян и нарезать мелкими кубиками. Используется для приготовления различных блюд. На помидорах делается крестообразный надрез сверху и снизу, неглубоко, только на кожуре, и они погружаются на минуту в кипяток, а затем помещаются в ледяную воду. Теперь кожуру можно очень легко очистить. Затем помидоры разрезают на четыре части, убирают всю жидкость изнутри и нарезают небольшими кубиками.

Со специями следует поступить так. Взять кориандр, черный перец и зиру в немолотом виде, бросить их на сковородку без масла и прогреть, чтобы появился запах, но они не начали гореть. И уже теперь измельчить в кофемолке или ступке. Они максимально раскроют свой вкус и аромат.

Поставить на огонь сковородку, влить немного масла, добавить томаты. В принципе, можно обойтись и без масла, но оно придает вкус. Потушить томаты до состояния относительной мягкости - чтобы кусочки уже начать терять форму, но еще не превратились в пюре.

Кинзу нарезать.

Положить в миску баклажаны и размять их вилкой. Добавить томаты, специи, харису или, если ее нет, паприку и чили, соль, уксус, кинзу и перемешать.

Словарь

Хариса - традиционная магрибская паста из запеченных острых перцев с добавлением чеснока и специй. Широко используется не только в кухнях Северной Африки, но и Ближнего Востока.

Этот салат считается теплым, поэтому его можно подавать сразу, но я больше люблю его на второй-третий день из холодильника. Его можно хранить несколько дней, и оно от этого становится только лучше.

Капоната

Еще один рецепт, мимо которого я не могла пройти - это капоната сицилийская. У нее непревзойденный, сложный и интересный вкус, образующийся из смеси кислых, сладких и соленых ингредиентов. Ее тоже можно сделать сразу много и растянуть удовольствие на целую неделю.

Как и любое блюдо с историей, это имеет множество вариантов. Некоторые версии предусматривают не только овощные составляющие, но и, например, рыбу.

Однако главная идея капонаты - это все-таки баланс овощей, где у баклажанов - главная роль.

Несмотря на большое количество ингредиентов, готовится оно достаточно быстро - минут за 40-45 вместе с нарезкой овощей.

Копірайт зображення ILONA FANTA

Баклажаны - 2-3 шт. (500-600 г р. )

Лук - 1 шт.

Сельдерей - 2-3 стебля

Помидор сочный - 2-3 шт.

Каперсы - 1 столовая ложка

Оливки - 8-10 шт.

Изюм - 1 столовая ложка

Винный уксус - 2 столовые ложки

Мед - 2 столовые ложки

Кедровые орешки (по желанию) - 1 столовая ложка

П етрушка

Цедра половинки лимона

Соль, черный перец

Оливковое масло

Баклажаны нарезать кубиками размером 2-2,5 сантиметра, положить в плоский посуду и посыпать солью. Оставить на 20 минут, затем промыть и просушить. Предварительно просоленные баклажаны впитывают гораздо меньше масла, но если вас не волнует этот вопрос, эту процедуру можно пропустить.

В глубокой сковороде разогреть оливковое масло - ложки 3-4. Бросить баклажаны и жарить их на среднем огне минут 5-7.

Не слишком мелко нарезать лук и сельдерей, добавить к баклажанам, тушить вместе минуты три.

Теперь добавить оливки без косточки, каперсы, изюм, посолить, поперчить, добавить мед и уксус, закрыть крышкой и готовить минут 10.

Помидоры нарезать кубиками, положить на сковороду, добавить немного воды, орешки, перемешать и тушить без крышки еще минут 5-7. Дать блюду немного остыть, добавить нарезанную петрушку и лимонную цедру и сразу же подавать.

Это - буквально несколько вариаций на "баклажанную тему". Однако, учитывая потенциал этого овоща, о нем можно писать по колонке каждую неделю на протяжении нескольких лет и ни разу не повториться. Но в следующий раз поговорим о другом, не менее солнечном и аппетитном.

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