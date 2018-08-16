Блог отца: что не так с новым законом об алиментах

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Уже почти полтора месяца прошло со дня принятия парламентом нового закона об алиментах, который активно лоббировало Министерство юстиции.

Введено несколько новых мощных средств давления на родителей, которые после развода не платят деньги на содержание ребенка. Это и публичный реестр должников на сайте Минюста, и запрет выезда за границу, и запрет на управление автомобилем, и привлечение к исправительным работам.

Копірайт зображення Vladyslav Golovin Об авторе Влад Головин - отец троих детей, редактор сайта "Отцовский клуб" Father's Club

Выглядит все абсолютно верно и справедливо: если не хочешь платить деньги ребенку, то не имеешь права отдыхать за границей или управлять машиной.

Однако попытки защитить права детей оставили без внимания очень важную проблему.

Увеличилась ответственность за неуплату алиментов, но как не было, так и нет ответственности за ограничение одного из родителей в общении со своим ребенком.

Все знают, что в более 90% случаев после развода дети остаются с матерью. Это значит не только то, что отец обязан платить алименты, но и то, что мать не имеет права запрещать ребенку общаться с отцом и проводить с ним время.

Есть реестр должников, но где реестр матерей, которые не дают возможность увидеть отцу своих детей, даже когда он вовремя все платит?

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В борьбе с проходимцами, которым безразличны их сыновья и дочери, Минюст болезненно ударил по всем отцам. А именно - по тем родителям, которые расстались со своими женами, но никогда не собирались расставаться со своими детьми.

Да, действительно, могут быть случаи, когда свидание с одним из родителей несет угрозу здоровью или эмоциональному состоянию ребенка. Но будем честными. Разве такая угроза всегда бывает только от мужчин? Мы все не святые - и мужчины, и женщины, - все мы можем иногда быть очень плохими родителями. А если уж действительно существует угроза для жизни или здоровья, тогда надо заявлять в полицию.

Если мать и отец либо сами, либо через суд заключили соглашение о том, что отец может видеть своего ребенка, например, раз в неделю, то никакие опекунские советы, суды или полиция никогда не заботятся о последствиях. Выполняет ли мать решение суда? Что значит "видеть ребенка"? Известны случаи, когда ребенка бывшему мужу показали на одну минуту или издалека, и все, решение суда выполнено.

Кстати, именно это одна из причин неуплаты алиментов: отцы начинают платить деньги, потом им под разными причинами отказывают в праве проводить время с ребенком. В такой ситуации со временем отец уже не видит смысла платить алименты - ведь от него требуют соблюдения обязанностей, но не гарантируют никаких прав.

Наверное, в этом основная несправедливость закона: пытаясь увеличить ответственность всех родителей, он в действительности увеличивает ответственность только мужчин.

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Неуплата алиментов - это действительно проблема. Но давайте хоть примерно поймем ее масштаб. В реестре Минюста более 174 тысяч должников по алиментам.

А всего в стране 3 млн детей, проживающих без одного из родителей. Значит, безответственных родителей у нас около 6%. Но не приводят ли меры против 6% несознательных к пренебрежению к правам остальных 94%?

А сколько родителей, которые нарушают другие нормы закона? Если отец не платит алименты более трех месяцев, у него забирают права на авто, право путешествовать за границу. И это правильно и справедливо.

Но, возможно, стоило бы применять подобные меры воздействия и против того из родителей, кто фактически игнорирует право разведенного общаться с детьми и проводить с ними время. Потому что сейчас это все выглядит как обычный сексизм - нарушение права одной группы людей по половому признаку.

К тому же, закон никак не защищает права женщин, которые на момент рождения ребенка не находились в зарегистрированном браке. Потому что все знают "зачем нам штамп в паспорте, это же формальности".

Кроме того, закон никак не решает главной проблемы - какой должна быть профилактика разводов? Ведь очевидно, что от развода страдают не только дети, но и обе стороны. Они тратят свое время и энергию на конфликт вместо того, чтобы зарабатывать деньги, строить нормальные отношения или создавать что-то новое.

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