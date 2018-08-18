Василий Вышиванный: австрийский эрцгерцог, который мог стать гетманом Украины

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70 лет назад в больнице Лукьяновской тюрьмы в Киеве умер Василий Вышиванный. Так называл себя австрийский эрцгерцог Вильгельм Габсбург, большой поклонник Украины и борец за ее независимость, который при других обстоятельствах мог бы получить гетманскую булаву.

В отраслевом государственном архиве СБУ, бывшем архиве КГБ, хранится документ "Спецсообщение о ходе следствия по делу агента английской и французской разведок Габсбург-Лотрингена Вильгельма".

Это - отчет министра госбезопасности УССР Сергея Савченко своему шефу министру госбезопасности СССР Виктору Абакумову и тогдашнему руководителю Украины Никите Хрущеву. Документ под грифом "Совершенно секретно" напечатан на машинке в четырех экземплярах.

Он датирован 19 апреля 1948 года. Заключенному оставалось жить ровно четыре месяца.

Похищение в Вене

Копірайт зображення Галузевий державний архів СБУ Image caption Первая страница "Спецсообщения о ходе следствия по делу агента английской и французской разведок Габсбург-Лотрингена Вильгельма"

Спецсообщение начинается так: "В сентябре 1947 года Управлением контрразведки МГБ Центральной группы войск был арестован в г. Вене [...], а затем этапирован в МГБ УССР - Габсбург-Лотринген Вильгельм, он же Вышиванный Василий".

На самом деле, схватили его не в сентябре, а 26 августа 1947-го. В то время Вена находилась в советской зоне оккупации Австрии. Органы госбезопасности охотились на Габсбурга-Вышиванного, вокруг которого с каждым днем петля затягивалась все туже. Один за другим исчезли два его товарища.

Он решил бежать, но на железнодорожной станции Зюдбангоф мужчину схватили трое неизвестных с красными повязками на рукавах и потащили в советскую комендатуру. Так это зафиксировала австрийская полиция.

Больше беглеца никто не видел - кроме следователя и тюремщиков.

Копірайт зображення Газета "Свобода" (США), 14 жовтня 1947 року, №239 Image caption Первое сообщение об исчезновении Вильгельма фон Габсбурга появилось почти через два месяца после того, как он пропал

Арестованного доставили в Баден, курортный городок в 26 км к югу от Вены. Допрашивал майор Гончарук.

"На следствии показал, что является выходцем из бывшего правящего дома австро-венгерской династии Габсбургов. Его отец Габсбург-Лотринген Карл-Стефан в прошлом командовал австро-венгерским флотом в Адриатическом море [...]. Бывший император Австро-Венгрии Франц Иосиф является дедушкой арестованного [...], а Карл, вступивший на престол после смерти Франца Иосифа, был его двоюродным братом. Второй двоюродный брат Бурбон Альфонс до 1930 года был испанским королем, а племянник Габсбург Отто, который проживает в Америке, до сих пор претендует на австрийский престол".

"Заняться украинским вопросом"

"Как показал Габсбург, - говорится в документах, - вступая в первую империалистическую войну, Австро-Венгрия рассчитывала захватить Украину и Холмщину, принадлежавшую Польше, и включить их в состав Австро-Венгерской империи или т.н. "самостоятельного украинского государства" под протекторатом Австро-Венгрии".

Заметьте, что в венском императорском доме Холмщину видели в составе Украины.

Поэтому Вене понадобился человек, которого можно поставить во главе будущей независимой Украины.

"Австро-венгерские правящие круги решили, что таким человеком может быть Габсбург Вильгельм, и собирались назначить его гетманом или президентом Украины", - записал следователь со слов задержанного.

Копірайт зображення "Наше життя" (Німеччина), 20 жовтня 1947, №39 Image caption Информация о похищении советской контрразведкой полковника Василия Вышиванного, а также его соратника Романа Новосада

Осенью 1912 года император Франц-Иосиф предложил 17-летнему внуку после окончания военной академии "заняться украинским вопросом", изучить быт, культуру и обычаи украинского народа.

Вильгельм уехал учиться в Терезианскую военную академию. Кроме основных предметов, факультативно изучал украинский язык.

За полтора года сумел прочитать "Малую историю Украины" Михаила Грушевского. Взялся за поэзию Ивана Франко, был особо впечатлен "Каменщиками". Большое влияние на него оказали "Синяя книжечка" Василия Стефаника и "Каменная душа" Гната Хоткевича.

Украинцы предлагали стать президентом

После окончания академии Вильгельма поступил в 13-й уланский кавалерийский полк, укомплектованный на 80-85% украинцами. Там он начал носить украинские вышитые сорочки, за что получил свое второе имя "Василий Вышиванный".

В 1918 году по просьбе Центральной Рады в Украину вошли подразделения немецко-австрийской армии - для защиты от большевиков.

Согласно документам, Габсбург-Вышиванный "лично руководил группой войск, в том числе украинским легионом Сечевых стрельцов". Его группа участвовала в боях против советской армии за Херсон и Запорожье, где до августа 1918 года он был "начальником гарнизона оккупационных войск".

Подчиненные - четыре тысячи украинцев - обожали своего командира. "Каждый, кто его знает, считает будущим гетманом или королем", - писал один из них.

В то время Вышиванный поддерживал связи с украинскими националистами: писателем Чикаленко, генералами войск УНР Балбачаном, Игнативим, полковником Петривым. "Последние склоняли его возглавить их полки, выступить против Скоропадского и предлагали должность президента Украины", - говорится в документах.

Идти против действующего гетмана Вышиванный, как настоящий государственник, отказался.

После окончания освободительной борьбы эрцгерцог "продолжал вынашивать планы занять руководящий пост в Украине [...]. Неоднократно встречался и вел переговоры о совместной антисоветской деятельности со Скоропадским [...], а находясь с 1925 года во Франции, поддерживал преступные связи с лидерами украинских националистов [...]. Коновалец и Прокопович пытались использовать его связи с Морганом, Фордом и другими для финансирования их антисоветской деятельности".

Посредник между французами и УПА

Во время Второй мировой войны Вильгельм Василий жил в Вене под наблюдением гестапо.

От сотрудничества с Третьим Рейхом отказался. Напротив, работал против него, сотрудничая с английской разведкой, предоставляя информацию о передвижении немецких войск, военных предприятиях Вены и выпускаемой ими продукции.

В ходе следствия Вышиванный не отрицал факт сотрудничества с британцами, поскольку действовал в интересах антигитлеровской коалиции, но "разведку против СССР в пользу английской разведки отверг". Скорее всего, во время войны он действительно не работал против СССР.

Зачем его арестовали?

Копірайт зображення Галузевий державний архів СБУ Image caption Слева Василий Вышиванный за год до ареста (Вена, 1946 год), а справа он же через четыре месяца после ареста (Киев, Лукьяновская тюрьма, декабрь 1947 года)

В августе 1945-го французы, принимая во внимание украинском связи Вильгельма-Василия, искали встречи с руководством ОУН (б). Он помог, "организовывал переговоры французской разведки с ОУН".

Встреча состоялась в городе Инсбрук (французская зона оккупации Австрии). "Оуновцев" представляли Николай Лебедь и Лидия Тульчин. Переговоры продолжились во Франции.

Это изрядно напугало Москву. "Французская разведка намерена договориться с ОУН о совместной борьбе против СССР, поскольку французское правительство, опасаясь влияния Советского Союза на Францию, было заинтересовано в подрыве его силы".

О какой именно совместной борьбе шла речь, неизвестно. Якобы обсуждали французскую военную помощь бойцам УПА.

"За шпионскую деятельность"

После четырех месяцев допросов, в декабре 1947-го, Габсбурга-Вышиванного самолетом нелегально доставили в Киев.

Лукьяновская тюрьма, камера №17. Допросы в министерстве госбезопасности на Владимирской, 33. Следователь Колюбаба вел допрос на русском, заключенный отвечал на украинском, следователь записывал на русском.

Вышиванному много раз приходилось рассказывать историю своей жизни. Но этот раз был последним.

Следствие завершилось в апреле 1948 года, арестант "за шпионскую деятельность" получил 25 лет. Не лагерей, а во Владимирском централе. Но в российскую тюрьму для особо опасных преступников он не поехал.

1 июля Габсбург-Вышиванный в тяжелом состоянии попал в больницу Лукьяновской тюрьмы - обострился застарелый туберкулез легких. Там через полтора месяца, 18 августа, он умер. Прожил 53 года. Похоронен на Лукьяновском кладбище.

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