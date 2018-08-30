Корецкий замок - скромная резиденция первого производителя фарфора

Копірайт зображення Алексей Бухало Image caption Руины замкового комплекса. Въездные ворота с часовой башней. Вид со двора

Юзеф Клеменс Чарторыйский создал первую в Украине мануфактуру по производству фарфора. Он проживал в Ровенском Корце, где перестроил средневековый замок и центр города.

"На полях Волыни и Подолья вы часто любуетесь живописными развалинами древних массивных замков и дворцов, некогда прекрасных, например, в Остроге или Корце. В Корце даже церковь ... в руины превратилась", - писал Тарас Шевченко, вспоминая путешествие по Волыни.

В 1846 году он в качестве художника археографической экспедиции делал зарисовки Корца.

Интересно, обратил ли он внимание на геометрию городской рыночной площади и прилегающих улиц? Что старожилы рассказали о хозяине города, который брал на работу даже нищих?

Копірайт зображення Роман Афтанази Image caption Корец. Руины замка. Литография Наполеона Орды

Корецкое "palazzo in Fortezza"

Первыми хозяевами Корца были князья Острожские. В XIV веке Федор Острожский на горе, омываемой рекой Корчик, построил деревянный замок.

Позже волынский воевода Богуш Корецкий эту крепость обложил каменными стенами.

Копірайт зображення Алексей Бухало Image caption Стены средневекового замка стали основой барочной резиденции XVIII века

Эти стены составили основу поздне-барочной резиденции, построенной в стиле palazzo in fortezza (дворец в крепости). Подобные архитектурные решения сочетали оборонительные особенности (рвы, перестроенные башни), которые остались в наследство от средневековых замков, со светским характером зданий.

Копірайт зображення Алексей Бухало Image caption Руины квадратной башни над въездными воротами

Новая резиденция имела въездные ворота с часовой башней. К ней вел арочний каменный мост, возвышающийся над глубоким рвом, который когда-то защищал подступы к стенам замка. В одной из ярусов квадратной трехярусной башни когда-то были размещены куранты. Она доминировала над другими зданиями замка и напоминала Олицку, считает исследователь Ежи Ковальчик.

Скромный "замчик" с уникальным дворцом

Замковый комплекс в Корце имел три крыла и одноэтажный дворец, аналогов которому на Волыни не было. В здании были вестибюль и бальная зала, освещенная высокими - от пола до потолка - окнами (портфенетрамы).

Несмотря на ограниченное пространство, Юзеф Чарторийский посадил возле замка редкие для Волыни деревья - лиственницы и ели. Они образовали парк.

Копірайт зображення Алексей Бухало Image caption Вид на Корец и реку Корчик с горы замка

Вместе с тем, корецкая резиденция Чарторыйского была скромной. Публицист Коэтан Козьмян писал: "Замок, скорее "замчик" в два этажа, небольшой, с небольшим двором, старинным экстерьером, находится в приятной местности".

Свои апартаменты гость описал как "не роскошные, но приличные, обставленные мебелью производства корецкой фабрики".

Копірайт зображення Алексей Бухало Image caption Корецкий замковый комплекс. Графическая реконструкция Ольги Михайлишин

Как Корец стал бизнес-центром?

За двадцать лет Йозеф Чарторыйский в отсталой аграрной Волыни создал промышленный и торговый центр. Его предприятия пережили финансовый кризис, связанный с третьим переделом Речи Посполитой, и были прибыльными на протяжении нескольких десятилетий уже после него.

Как Юзефу Чарторыйскому это удалось?

До появления на Волыни молодой дипломат работал в Неаполе и Риме, проживал в Саксонии и Пруссии. Полученные знания и европейский уклад сформировали его взгляды на бизнес. Переселившись в Корец, он основал экономическую школу.

Юзеф Чарторыйский начал волынский бизнес с использования природных ресурсов имения, в частности черноземов и лесов. Он построил по немецкому образцу поместье-хозяйство по производству зерна, осушал болота. В больших масштабах выращивал популярные сорта табака.

В то же время предприниматель искал способы, как выгодно реализовать товар. Например, пригласил на работу специалиста, изучившего движение рек, и разработал маршрут сплава древесины в Херсон.

Урбанистический эксперимент Юзефа Чарторыйского

Он заключался в превращении Корца в торговый центр. В городе проживали евреи и немцы, торговавшие зерном и древесиной. Для них, а также, чтобы заинтересовать приезжих купцов, он обустроил просторную рыночную площадь. По форме это был правильный восьмигранник, окруженный однотипными зданиями, от которого отходило восемь улиц.

Копірайт зображення Петр Рычков Image caption Корец. Рыночная площадь в старом городе. Фрагмент фиксационного плана города. 1822 год

Возможными авторами корецкой городской перестройки были немецкие специалисты. Урбанистический эксперимент, как определил его Петр Рычков, принес результат - вскоре здесь проходили двухнедельные ярмарки, город обживали купцы.

Предприниматель "инвестировал" в рабочую силу. Подданных, он считал свободными, контролировал, чтобы барщина не превышала установленных норм, а каждая семья имела инвентарь для работы в поле.

Кроме специалистов, на его заводах работали также местные жители, что влияло на себестоимость продукции. А в двух мастерских корецкой суконной фабрики трудилось шестьдесят бродяг и нищих.

Первая фарфоровая мануфактура

Полученную прибыль от продажи лесов, фольварковой продукции Чарторыйский вкладывал в развитие промышленности. Он организовал производство мебели, ремней, шляп. Функционировали спиртзаводы, пивоварня.

Однако, самым успешным бизнес-проектом предпринимателя стала фабрика по производству фаянса и фарфора. Ее идею Юзеф Чарторыйский вынашивал еще со времен проживания в Германии. Поэтому, как только попал на Волынь, начал исследовать состав местной глины, высылал пробы на экспертизу к специалистам немецкой мануфактуры в Майсене.

Он несколько лет тщательно взвешивал свои шансы на успех.

В 1783 году предприниматель заключил контракт с инженером Франтишеком Мезером, который уже через год наладил выпуск изделий из фарфора, а через семь - фарфора, первого на территории Украины. Польский король поздравил директора, а Мезер в письме упомянул о штате из 300 работников на Корецкой мануфактуре.

К тому времени количество работников Петербургской мануфактуры составляло 200 человек, в Вене трудились 300, а в немецком Майсене - 700 работников. Кроме того, в Корце производили до 20 тысяч единиц продукции ежемесячно, которую продавали не только в Польшу, Россию, но и экспортировали за границу.

Копірайт зображення Роман Афтанази Image caption Руины дворца. Вид снаружи 1933 год

Юзеф Чарторийский покинул Корец когда в 1788 году вернулся в политику. Его резиденция пришла упадок, там никто не жил.

В 1832 году в дымоходе, который долго не чистили, вспыхнул огонь. После пожара, охватившего все здание, остались только стены, которые увидел и описал в воспоминаниях Тарас Шевченко.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram