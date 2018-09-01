Блог психолога: как распознать и предотвратить травлю в школе

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Травля в школе может стать большой проблемой, поэтому для родителей важно вовремя распознать признаки буллинга, чтобы помочь.

Как будет чувствовать себя ваш школьник среди новых или бывших одноклассников, которые получили, возможно, за лето новый опыт, поменялись, переживая так называемый переходный возраст? Этот вопрос волнует родителей, возможно, больше, чем удобство школьной формы или компетентность учителей.

Многие считают: если отношения между родителями и ребенком, да и вообще в семье, сложились доверительные, сын или дочь сами расскажут о проблеме. Здесь кроется самая большая ошибка. Скорее бывает наоборот. Уважая своих родителей, осознавая, как много усилий они прилагают, хороший ребенок будет пытаться до последнего делать вид, что все хорошо, чтобы не волновать папу или маму.

И уже когда терпеть становится совсем невмоготу, так, что даже мысль о том, что надо идти в школу, вызывает тошноту или головную боль, как правило, со слезами и истерикой, скрытая проблема выходит на поверхность.

Без стука не входить

Что должно насторожить родителей? Сын или дочь возвращаются из школы очень агрессивными, таким образом вымещая на близких нанесенные им обиды. Или наоборот, замыкаются в себе. Закрываются в своей комнате и долго не идут на контакт. Не хотят даже кушать или смотреть любимые мультфильмы. Могут просто долго лежать, не переодеваясь, в лучшем случае с телефоном в руках.

То, что мальчик 9-13 лет обычно немногословен с родителями, и на вопрос, как там в школе, неизменно отвечает: "Нормально", - действительно нормально. И не стоит вытаскивать из него подробности того, что говорил на уроке тот или иной учитель. Или о чем они разговаривали сегодня со сверстниками. Когда же ребенок всегда раздражен или депрессивен, поговорить надо.

Еще один убедительный маркер - девочка или мальчик постоянно ищут повод не идти в школу. Болит голова, живот, что может оказаться чистой правдой. Так тело реагирует на проблемы психики. Может даже подняться температура. Ваш ребенок никогда не участвует во внеклассных мероприятиях, не ходит вместе со всеми на экскурсии, в походы. Почти не общается вне школы с одноклассниками.

Я с тобой, что бы ни случилось

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Если вы заметили подобные признаки, первое, что вы должны сделать - дать ребенку понять, что вы всегда будете на его стороне, поддержите его. Это уже потом вы разберетесь, кто первый начал, дал повод так себя вести, возможно, желая выделиться, настроил против себя класс. Но в любом случае ваша задача - быть со своим ребенком.

Во-первых, потому что ближе вас у него пока никого нет (мужа, детей, верных друзей). Во-вторых, вы вряд ли сами педагог. Поэтому можете и не знать, как навести порядок в детском коллективе.

Итак, если ваши сын или дочь почему-то очень не хотят идти в школу, позвольте им остаться дома. Так у вас будет больше времени поговорить в непринужденной обстановке. Только наберитесь терпения и дайте возможность ребенку самому рассказать о наболевшем. Когда узнаете, в чем дело, в зависимости от того, как далеко все зашло, решайте, что делать.

Социометрия буллинга

Стоит, конечно, поговорить с классным руководителем и школьным психологом. Если речь идет о ситуативном временном конфликте, это одно дело. Когда же дошло до физического насилия или, судя по анкете психолога, ваш ребенок оказалась в состоянии классного "изгнанника", с которым никто не хочет сидеть за одной партой, нужно переводить ее в другую школу.

Многие спрашивают, стоит ли бороться за репутацию своего ребенка в школе: устраивать собрания с выяснением отношений, беседовать с родителями тех, кто оскорбляет, угрожать виновникам травли. Заступаться и вмешиваться всегда стоит - так ваш ребенок будет видеть, что его судьба вам не безразлична.

Но принесет ли это весомый результат - спорный вопрос. Поскольку в здоровом школьном коллективе с опытными педагогами по определению не должно возникнуть подобного позорного явления - травли одного со стороны многих.

Один за всех, а все - на одного?

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Кто чаще всего и почему оказывается в положении преследуемого - тоже отдельная тема. Есть такое понятие "виктимность поведения" или "виктимные наклонности". Оно предполагает наличие в характере определенных черт, которые могут спровоцировать буллинг. Может, вы воспитываете ребенка слишком строго или наоборот слишком потакают всем ее прихотям. Возможно, ваш сын или дочь не уверены в себе, застенчивы, интровертны.

Но это отнюдь не означает, что они должны быть объектами травли. Объясните ребенку простые правила: делать то, что он хочет, а не то, чего хотят от него другие. Не зарабатывать дешевый авторитет, пытаясь кому-то понравиться, оставаться собой. Уметь спокойно и вежливо отказывать, отстаивать свою точку зрения. Уважать других, пытаться их понять. И тогда все у нее сложится как надо.

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