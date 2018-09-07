Блог психолога: как вовремя распознать нездоровые отношения и изменить правила игры

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Мы часто ищем доказательств того, любят ли нас, и является ли чувство настоящим. А о том, любим ли мы или только имитируем страсть, потому что мешают страхи, комплексы, невротические стремление, даже не задумываемся.

А зря. Ведь случаев, когда человек (чаще это, к сожалению, случается с женщинами) придумывает себе большую любовь, а потом удивляется, почему она несчастна и почему все время наступает на одни и те же грабли, очень много.

Вот несколько признаков того, что вы не любите, а скорее невротично привязаны.

Журавль в небе

Вам трудно быть собой, вместо этого вы пытаетесь играть совершенство во всем. Ведь "найдя" наконец мужа или девушку своей мечты, боитесь их потерять. Не хотите повторить ошибки прежних отношений, в которых выглядели не лучшим образом.

Теперь уж я не выпущу из рук своего счастья, - думаете вы и начинаете тяжело работать. Вы и лучший повар, и внимательный слушатель, и интересная собеседница. Об интимных отношениях и говорить не приходится. Шэрон Стоун по сравнению с вами нервно курит в сторонке.

Ваш партнер, конечно, в восторге. Он даже не ожидал обрести такое счастье. Сначала он восторгается, потом привыкает и начинает воспринимать все как должное. Вы же, устав от несвойственной вам роли и эмоциональной перегрузки, и не получая ожидаемой "благодарности", выплескиваете на любимого раздражение.

Это становится для него холодным душем. Ведь он считал, что действительно встретил супердевушку. Вы же испытываете вину за то, что в очередной раз сорвались и не сумели быть идеальной.

Самое обидное то, что вы считаете, будто у вас снова не сложились отношения именно из-за вашего несовершенства. На самом деле - по причине несоответствия вашего идеализированного вами же "я" реальной жизни. Вместо любви вы руководствовались детским страхом быть покинутой. А чтобы этого не произошло, мол, нужно зарабатывать любовь.

Уверенная в себе женщина должна спрашивать себя, хорошо ли ей в отношениях, испытывает ли она радость, может ли расслабиться, говорить на любые темы или просто молчать - и любимый ее поймет.

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Любимая или нужная

Вы ощущаете свою нужность, и вас это радует. Женщины нередко становятся хорошими помощницами для своих избранников. Напоминают им, чтобы не забыли о важной встрече, позвонили маме. Пишут за них отчеты, стирают белье, выслушивают, как несправедливо обошелся с ними шеф на работе. Немало и мужчин, которые подобной заботой привязывают к себе.

В действительности же подобная склонность к "помощи" - не что иное, как стремление лишить партнера самостоятельности. Главный показатель "расчетливости" таких помощников - то, что они никогда не помогают до конца. Например, научили бы раз и навсегда мужа гладить рубашку, заполнять какую-то квитанцию. Или всячески способствовали бы тому, чтобы девушка нашла хорошую работу и не зависела материально. Но ведь тогда опекун лишится власти над ... так и хочется сказать - жертвой.

И это почти оговорка по Фрейду. Потому что в глубине души помощники относятся к объекту своей заботы свысока, считая их немного бестолковыми. А стремление помогать является завуалированным желанием контролировать.

Противодействие - прекратите быть удобными, делайте то, что нужно и интересно только вам. Ведь человек, чувствующий, что кто-то живет им и его интересами, рано или поздно попытается избавиться от такой опеки.

Перевесит стремление к свободе и нежелание нести ответственность за того, кого невольно "приручил".

Счастье - когда тебя понимают?

Вы всегда "понимаете" партнера. Даже когда он оскорбляет вас или кого-то в вашем присутствии. Или когда совершает недостойные поступки, оправдываете все его сложным характером, тяжелым детством, тем, что его довели. Правда, не все еще потеряно, если вы ждете извинений и объяснений причин недостойного поведения.

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На самом деле многие предпочитают скорее терпеть и молчать. Ведь существует стереотип, что если женщина склонна выяснять отношения, любимый подумает, что она - неуравновешенная скандалистка, и бросит ее. И что настоящая жена - привет маме - должна быть мягкой, терпеть и прощать. И любят именно таких.

В действительности же, как видим, любят разных. А мы никому, кроме себя, ничего не обязаны и не должны. С таким подходом к жизни легче встретить "своего" человека.

Нужно ли "быть проще"?

Вы пытаетесь быть "скромной". В скромности много глубинных причин. Это и низкая самооценка, и боязнь конфликтов, и ожидание защищенности от бушующего мира. А также - ожидание вознаграждения. Например, что ваш партнер оценит вашу чистую душу и мягкий характер. Особенно по сравнению с теми стервозными женщинами, с которыми - и вы в этом не сомневаетесь - ему приходилось иметь дело до вас.

Неестественное желание быть в тени возникает у многих женщин еще и тогда, когда они чувствуют, что их партнер немного отстает от них в интеллектуальной или материальной сферах. Поэтому они ради того, чтобы выйти замуж, решают "быть проще".

Ведь существует якобы общепринятое мнение о том, что мужчины не любят умных или успешных женщин. Но это не ваша проблема, правда? Пусть любят или не любят кого или что угодно. Уверенность в себе и естественность в отношениях всегда ценились высоко. И умных мужчин, способных полюбить вас такими, какие вы есть, немало.

Следует лишь освободиться от собственных комплексов и фальшивых установок относительно того, какими мы должны быть, чтобы понравиться кому-то.

А вместо этого оставаться собой и прислушиваться к собственному сердцу.

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