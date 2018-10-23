Блог историка: чем запомнятся кинотеатры "Украина" и "Кинопанорама"

Копірайт зображення "Социалистический Киев", Госполитиздат, 1958 Image caption Кинотеатр "Кинопанорама" (ул. Ш. Руставели, 19) вскоре после своего открытия - в 1958 году

1 октября в Киеве закрыли сразу два легендарных кинотеатра - "Кинопанорама" и "Украина". Каждый из них при открытии имел особую категорию: первый панорамный и первый широкоформатный.

Одновременно тремя аппаратами

"В Киеве, по улице Шота Руставели, в начале 1958 года было закончено строительство первого в Советском Союзе панорамного кинотеатра", - сообщает путеводитель-справочник "Киев", изданный в том же году.

Кинотеатр, читаем дальше, открыли "в реконструированном старом здании Дома культуры полиграфистов".

Зрителей поражал вогнутый большой экран - высота 8 метров, длина 22,5 метра.

"Демонстрация панорамного фильма одновременно проводится тремя кинопроекционными аппаратами, - описывает упомянутый путеводитель. - В нескольких комнатах театра установили шесть кинопроекторов, два фильмофонографа стереофонического звука. Зал, в котором сидят зрители, имеет 96 динамиков, вмонтированных в стены и потол, за экраном".

Панорамную технику изготовил киевский завод "Кинодеталь".

Восемь лет

Кинотеатр открылся показом панорамного фильма "Широка страна моя", созданного Московской студией научно-популярных фильмов.

"Театр кинопанорамы пользуется большой популярностью у киевлян. Во время демонстрации кинофильма зал переполнен зрителями", - из того же путеводителя.

Эксперимент длился восемь лет.

В 1966-м съемки панорамных фильмов прекратили из-за их сложности и появления широкоформатного кинематографа.

"Кинопанораму" перепрофилировали в широкоформатный кинотеатр.

А в 1982 году убрали последнюю память о панорамном прошлом - кинотеатр переименовали в "Коммунар". Название вернули в 1991-м.

Загадочная подпись

Еще в начале 1980-х у "Кинопанорамы" появилась другая "изюминка" - оригинальные афиши. Яркие, немного сюрреалистичные, иногда со сложными сюжетными линиями. Прохожие останавливались и рассматривали их, как картины в музее.

Копірайт зображення "Киев. Путеводитель-справочник", Госполитиздат Image caption Так выглядел кинотеатр "Украина" в 1965 году, когда здесь состоялась премьера ленты "Тени забытых предков"

Обращала на себя внимание загадочная подпись автора - Ашот. Это придавало интригу. Ведь кто это, зрители не знали.

Только специалисты были в курсе, что автором необычных афиш был Ашот Арутюнян. Поговаривали, за их популярность ему даже предлагали должность директора "Кинопанорамы". Возможно, это очередная киевская байка.

Впоследствии Ашот Арутюнян стал известен киевлянам как основатель первого в Украине кооперативного рекламного агентства и ресторана "Наполеон" (кстати, напротив "Кинопанорамы"), а также как издатель фотоальбомов по истории Киева.

Арт-хаус или реституция?

Во времена независимости "Кинопанорама" стала одной из фестивальных площадок столицы - здесь проходили мероприятия международных кинофестивалей "Молодость", Docudays UA, Киевского фестиваля короткометражек и тому подобное.

Кинотеатр славился премьерами арт-хаусных лент.

Еврейская община Киева неоднократно обращалась к городским властям с просьбой вернуть ей помещение, ведь "Кинопанорама" - здание бывшей Купеческой еврейской молельни. Ее построил в 1899 году сахарозаводчик Лев Бродский и подарил еврейской общине.

В 1933- м советская власть закрыла молельню, отобрала помещение. Здесь оборудовали спортивный зал, а позже - Дом культуры полиграфистов.

По закону, культовые сооружения подлежат реституции. Но городские чиновники находили зацепки для отказа - "Кинопанораму" готовили к продаже.

Прокат не предусмотрен

В конце 2008 года Киевсовет продал дом и землю под кинотеатром обществу с ограниченной ответственностью "Кинопанорама" "для строительства, эксплуатации и обслуживания многофункционального комплекса в составе объектов гостиничного, офисного, торгового назначения с подземным паркингом" (пленарное заседание II сессии Киевсовета VI созыва 11 декабря 2008 года, решение № 757/757).

Копірайт зображення "Киев приглашает гостей", издательство "Искусство" Image caption "Националистический" витраж на фасаде кинотеатра "Украина" в желто-синих цветах

Заметьте: будущая деятельность кинопрокат не предусматривает. Зато присутствует гостиничное назначение.

Вскоре ООО "Кинопанорама" перепродало недвижимость и землю структурам, связанным с ЗАО "Мандарин-Плаза". А в июле 2009-го мажоритарным владельцем стала ISTIL Group.

Сейчас эта компания закрыла кинотеатр "для осуществления капитального ремонта здания с возможным его перепрофилированием". Слухи о строительстве отеля вполне вписываются в условия продажи 2008 года.

"Националистический" витраж

Кинотеатр "Украина" появился позже "Кинопанорамы" - в 1964 году. Это было событие: первый в Киеве широкоформатный кинотеатр!

Тогда он выглядел иначе. Вместо ресторана "Феллини" - кассовый зал и витрины с афишами фильмов. Фасад кинотеатра украшал стеклянный эркер. В верхней части эркера - профиль женщины в венке, символ процветания Украины (витраж).

И хотя рядом с украиночкой изобразили серп и молот, кто-то увидел возле ее плеча желтое и синее - запрещенное тогда сочетание цветов. Из-за этого "неудобства" найти изображения кинотеатра на открытках или в путеводителях почти не возможно.

Во время реставрации в 1980-м "националистический" витраж заменили орнаментальным панно.

Кинотеатр имел два зала - большой на 663 места и маленький на 220 зрителей. В большом показывали широкоформатные, широкоэкранные и обычные фильмы. В малом - хроникально-документальные, научно-популярные и художественные.

В фойе первого этажа находился читальный зал. Фойе второго этажа при необходимости превращался в зрительный зал на 225 мест.

Встречи с кумирами

Кинотеатр надолго стал премьерным.

В большом зале начинали свой путь на экраны Украины блокбастеры "всесоюзного проката" (преимущественно продукция ведущих российских киностудий). Нередко вместе с лентами приезжали их создатели - известные в СССР кинорежиссеры, актеры.

Копірайт зображення "Добро пожаловать в Киев", издательство "Реклама" Image caption Редкие фотоснимки кинотеатра "Украина" из-за "неудачного" витража были преимущественно черно-белыми

Публика охотно шла на встречи с кумирами.

Кроме того, "Украина" составила конкуренцию киевскому кинотеатру им. Довженко. Он был расположен возле одноименной киностудии, таж же проходили премьеры ее фильмов.

С появлением "Украины" немало премьерных показов довженковцев (но, конечно, не все) переместились сюда.

Сеанс в вечность

Одна из премьер навсегда вписала кинотеатр "Украина" в анналы истории кинематографа. Речь идет о премьере знаменитого фильма Сергея Параджанова "Тени забытых предков" 4 сентября 1965 года.

В 20:00 кинематографисты вышли на сцену. Первым выступил Сергей Параджанов.

На сцену поднялся Иван Дзюба и попросил слова. Ожидали, что он как литературный критик обратится с приветственной речью к съемочной группе, экранизировавшей произведение Михаила Коцюбинского.

Но Дзюба сказал (цитата из спецдонесение КГБ): "Сейчас происходят массовые политические аресты украинской интеллигенции и молодежи в Киеве, Львове и других городах. Повторяется 1937 год. Молодежь должна выразить протест власти, заклеймить позором за несправедливость".

Находившиеся в зале Василий Стус и Вячеслав Чорновил призвали собравшихся встать в знак протеста.

"Некоторая часть публики откликнулась на этот призыв, - констатировали в КГБ. - Большинство граждан с возмущением реагировали на выступление Дзюбы, требуя призвать его к порядку. Выступление Дзюбы вмешательством администрации кинотеатра было прервано".

Копірайт зображення Отраслевой государственный архив СБУ Image caption Спецсообщение КГБ УССР о премьере ленты "Тени забытых предков" с резолюцией П. Шелеста: "Шульженко. Доложить"

Чтобы заглушить оратора, администрация кинотеатра приказала включить аварийную сирену. Далее директор кинотеатра Федор Брайченко вырвал у "политического хулигана" микрофон, а секретарь парторганизации Олег Кузьмич включил радиодинамики, из которых полилась бодрая музыка.

Вскоре выключили свет и музыку и начали демонстрацию фильма.

Эта протестная акция фактически послужила началом украинского диссидентского движения.

"Тени забытых предков" ввели Параджанова в круг ведущих режиссеров мира.

4 сентября 2015 года по случаю 50-летия премьеры в том же зале состоялась юбилейная премьера отреставрированной версии киноленты.

"Украина" без профиля

В феврале 2001 года кинотеатр открылся после реконструкции. Журналисты восторженно писали об обновленной "Украине", но "забывали" сообщить, что вместимость обоих залов сократилась: 456 мест (вместо 663) и 148 (вместо 220).

Реконструированную "Украину" высоко оценил Жерар Депардье. Он провел здесь благотворительное мероприятие - встречался с воспитанниками киевского детского дома и показал фильм со своим участием.

В 2004 году Киевсовет разрешил ООО "Кинопремьер" приватизировать "целостный имущественный комплекс (здание и оборудование) "Кинотеатр Украина" [...] с сохранением профиля деятельности" (решение от 18 марта 2004 года № 100/1310).

Но в октябре 2008-го Киевсовет изменил целевое назначение, позволив строить на земельном участке, где расположен кинотеатр, многофункциональный торгово-офисный комплекс. О сохранении профиля деятельности больше речи не было.

Оба кинотеатра лишили будущего ровно десять лет назад - в октябре-декабре 2008-го. И сделали это тогдашние "отцы города", очевидно, не без участия самих кинопрокатчиков. Очень грустная история.

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